園遊．杏林｜年輕醫生為病人燃點希望　善用科技提升療效與質素

園遊．杏林｜王耀忠醫生



自古以來，醫為「仁人之術」。醫者仁心，救治病人，從來都不止於醫術，更是人心之托付。醫學不僅是科學，更是一門人文學；為醫者不但治療疾病，更帶有同理心與人道救援精神。



古代以來，「中醫鼻祖」扁鵲確立了望、聞、問、切；「外科鼻祖」華佗自古已用麻醉劑減輕病人痛苦；「藥聖」李時珍為百姓親嚐百草，以身試藥......這些古代名醫雖然時代各異，卻都走在同一醫者大道上──以仁心關顧百姓。一晃眼二千多年後的今天，無論醫學、科技如何進步，醫學的核心從來都不會偏離這條大道；因為病人需要的，往往不只是診斷結果或一張處方，他們更需要被聆聽、被理解、被關懷。

今天（8月19日）是一年一度的「中國醫師節」，弘揚醫護人員崇高專業精神，推動社會形成尊醫重衞的良好氣氛，激勵更多年輕人投身醫學事業。《中國醫學生誓言》開篇第一句就是「健康所繫，性命相托」，象徵醫學生步入醫學學府時所立下的莊嚴誓言，敬佑生命，甘於奉獻。

今年本港慶祝中國醫師節的大會以「醫心相連丶杏林傳承、感恩有您」為主題，向本地醫護人員致敬。醫管局亦表揚多位獲得2026醫管局優秀青年獎的年輕醫生，肯定他們在專業領域上默默耕耘，為病人燃點希望。

其中一位獲表揚的是香港兒童醫院放射科副顧問醫生吳穎琦醫生。她自2008年從醫以來，對治療先天性心臟病相關疾病特別感興趣。吳醫生先後加入兒科及放射科，為病人「度身訂做」治療方案，引進創新影像技術呈現心臟結構，協助外科醫生於術前掌握病情，提升診斷準確度，亦善用3D打印的心臟模型，更立體地向病人及家人解釋治療方案。吳醫生結合兒科與放射科的專業知識，希望能為更多患有複雜先天性心臟病的兒童度身訂做造影計劃，讓病童的心臟「跳得健康一些」。

除了引進新科技，培訓亦同樣重要。2014年加入醫管局的羅順文醫生，現時為東區尤德夫人那打素醫院外科副顧問醫生，是香港首批通過專科考核的血管外科醫生之一，為東區醫院、律敦治醫院及瑪麗醫院提供緊急支援，並透過微創手術為病人保全肢體。羅醫生曾為一名患糖尿病致腳趾潰瘍的99歲婆婆做「通波仔」手術，治療「糖尿腳」，成功打通阻塞血管，有助傷口癒合。婆婆由無法行走，至術後翌日便能下床走路，羅醫生說這一幕讓他感動至今。

另一位同樣用心為病人度身訂做治療方案的，還有威爾斯親王醫院矯形及創傷外科（骨科）副顧問醫生吳曦倫醫生。吳醫生曾遇上一位年屆花甲病人，一次受傷後，長期受肩膀疼痛困擾，被迫放棄心愛的游泳運動。由於病情複雜，同時面對併發骨折、人工關節鬆脫移位及細菌感染三大難題，無法單靠一次手術根治。吳醫生與微生物科及義肢矯形部等跨專業團隊反覆研究與評估，為病人打造專屬治療方案及所需的假體，經歷三次手術與長達一年的康復期，直至病人報喜，說終能再次游泳，吳醫生說，那份感動與成就感，實非筆墨能形容。

今年獲醫管局嘉許優秀青年獎的醫生還包括東華東院外科副顧問醫生張玉君醫生、基督教聯合醫院矯形及創傷外科 (骨科)副顧問醫生范加熙醫生、瑪麗醫院精神科副顧問醫生梁文灝醫生、威爾斯親王醫院內科及藥物治療系顧問醫生麥詠欣醫生。幾位年輕醫生均體現了仁人之術的精神。他們都強調行醫要謙卑且持續學習，會以「病人為本」的初心不斷前行。

筆者希望未來有更多有志之士加入醫護行業，在公營醫療系統之中與團隊並肩而上，在醫療專業大道上不懈努力，全力拯救生命，關愛病人，貢獻自己的力量造福更多病人。

作者王耀忠醫生是醫院管理局聯網服務總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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