來稿｜TOEFL、IELTS取得高分　英文學習卻仍步履維艱？

來稿作者：周彥匡



在全球化浪潮下，英語早已不再只是母語者的專利。牛津大學語言學家暨教育學者Heath Rose十餘年前便預測，英語母語者在全球使用者中的比例將持續下降，甚至成為少數。目前，非母語英語使用者約為母語者的五倍。另一方面，隨着高等教育國際化發展，跨國升學愈來愈普遍，前往英語系國家攻讀學位已成為許多學生的重要人生規劃。然而，在踏上留學之路以前，申請者通常必須先通過托福（TOEFL）或雅思（IELTS）等英語能力檢定。不少人在測驗中取得高分，入學後卻發現自己在課堂討論、文獻閱讀、學術寫作甚至考試表現方面仍不如預期，甚至出現適應困難。這種「考試高分」與「學業表現」之間的落差，值得深入探討。



海外學術環境強調通用語能力

首先，我們必須理解，托福與雅思等標準化測驗的設計邏輯，基本上仍以英語母語變體（Native English）為重要參照。以托福為例，其聽力與閱讀素材多偏向美式英語；雅思則較常出現英式或大英國協的語言用法。評分方面，這類考試重視語法準確、用詞得體、發音清晰及書寫流暢，容易使考生形成「學習英語的最終目標就是盡可能接近母語者」的觀念。

然而，出國後的實際情況卻不盡相同。現今歐美大學校園中，英語母語學生已不一定是主流，課堂討論夥伴、分組組員，甚至授課教師，大多來自非英語母語背景，其英語帶有各自的口音、詞彙與語用習慣，形成語言學者所稱的「英語作為通用語」（English as a Lingua Franca, ELF）環境。在此情境中，英語最重要的功能是促進不同語言背景者之間的理解，而非模仿某一種母語標準。因此，學生若仍抱持「英語等於母語者英語」的觀念，便可能在真實學術互動中感到錯愕與挫折。

考試高分不等於學術競爭力

其次，標準化語言測驗評量的，多半是去脈絡化（Decontextualized）的語言技能，例如在限定時間內完成選擇題、短篇寫作或結構化口說。然而，海外大學的學習情境複雜得多。學生需要閱讀大量專業文獻、撰寫具批判性的學術論文、參與研討課程、進行口頭報告，並與教授及同儕進行深度對話。這些活動需要的並不只是「會說英語」或「能寫英文」，而是一套更完整的「學術素養」（Academic literacy）。

學術素養並非單純的語言能力延伸，而是涉及對學術慣例、知識建構方式、批判性思維與學術倫理的理解。英語能力固然會影響學術參與度（academic participation），但學生的學習動機、學科興趣、對課堂互動模式的熟悉程度，以及在公開場合表達觀點的勇氣與技巧，同樣關鍵。在英語系國家，課堂參與向來被視為學習核心，學生能否清楚陳述觀點、參與討論與辯論，直接影響學術表現。因此，托福或雅思高分只能證明考生具備一定程度的英語基礎，並不能自動轉化為在異國學術環境中的競爭優勢。

轉向跨文化溝通與學術寫作

那麼，學生應如何提升學術素養，從「考試高分」走向「學業成功」？以下提出幾項具體建議。

第一，重新定義英語學習目標，轉向跨文化溝通能力。在ELF視角下，英語價值在於有效傳達訊息、協商意義與建立理解，而非追求英美母語標準。學生可主動接觸不同國家英語使用者的口音與表達方式，例如觀看國際學術會議影片、收聽跨國播客，或參與線上國際交流，提升對多元英語變體的聽力敏感度。同時，日常口語練習應重邏輯清晰與重點突出，而非焦慮文法發音是否「地道」，以逐步建立在真實校園環境中使用英語的信心。

第二，主動建立學術寫作的知識體系。學術論文講究問題意識、文獻整合、方法說明、證據呈現與結論推導，與考試作文截然不同。學生若只有考試作文訓練，面對學期報告或研究計畫時容易感到無從下手。因此，建議入學前或學期初閱讀所屬學科期刊，分析文章結構、論證方式與語言特色；善用大學提供的寫作中心、一對一諮詢、學術寫作工作坊及線上資源，透過反覆寫作與修改逐步掌握學術寫作慣例。熟悉APA、MLA或Chicago等引用格式亦為基本功，這不僅關乎格式，更是學術誠信的實踐。

深化批判思考與課堂參與

第三，培養深度閱讀與批判性思考。學術素養的重要核心，是能對文本進行主動而批判性的解讀，而非被動接收資訊。閱讀學術文獻時，可以先快速瀏覽摘要、前言與結論，掌握作者的核心論點；再檢視證據是否充分、推理是否嚴謹，以及是否存在被忽略的觀點；最後比較不同文獻的共識與分歧。此法能增進學科理解，也為課堂討論與寫作提供素材。對非英語母語學生而言，紮實思考能彌補語言表達之不足，使發言更具實質內容。

第四，以循序漸進的方式提高課堂參與程度。課堂沉默是許多非英語母語學生在海外學習時面臨的常見困境。語言焦慮、文化差異及對自身觀點的不確定，都可能使學生選擇保持安靜。然而，課堂參與本身就是學術素養的重要實踐。學生可以先從課前準備開始，例如預習指定閱讀並整理兩三個提問重點；接着在小組討論中練習發言，逐步建立信心；最後再嘗試在全班提出簡短具體的問題或評論。此外，也可主動與教師或助教溝通，說明困難並尋求建議與支持。

總而言之，托福與雅思高分固然是申請海外大學的重要門檻，但它們主要反映學生在特定測驗情境中的語言表現，並不足以預測其在真實學術環境中的適應能力。在英語作為通用語的國際高教場域，學生面對的挑戰不只是語言，還包括學術寫作、深度閱讀、批判思考、課堂參與、同儕協作與學術倫理。因此，留學前真正需要準備的，不只是「把英語考高分」，而是建立一套能在多元文化學術環境中有效學習與交流的能力。對非英語母語學生而言，這既是語言延伸，也是學習方法與思維的轉變。唯有跨越「考試英語」與「學術英語」的距離，才能將語言能力轉為學業優勢，在國際學術舞台上自信有力地表達觀點。

作者周彥匡是香港教育大學語文教育中心講師。



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