立法會議員．陳文宜｜釋放銀色生產力　創造長者友善職場

來稿作者：陳文宜議員



本港人口高齡化加速，既是挑戰，也是機遇。長者不應被視為社會的負擔，相反，若能以制度釋放「銀色生產動力」，既可補充勞動力、也可提升長者生活保障與社會參與。筆者就2026年《施政報告》，提出多項有關長者就業政策建議，本文先列部分重點。



作者陳文宜是第八屆立法會社福界立法會議員，香港社會服務聯會行政總裁。

市場缺乏長者就業制度配套

特區政府近年推動中高齡就業確有進展：再就業津貼試行計劃、中高齡就業計劃、招聘會及培訓等，逐步提升再就業動能，2026/27年度相關撥款亦增加。然而，數據同時反映，60至64歲勞動參與率出現「斷崖式」下跌；而在就業市場上，高齡求職者仍常面對薪酬下調與工種收窄。大量長者集中於保安、清潔、的士司機等行業，反映的不是他們「只能做這些」，而是市場缺乏相應的轉換通道與制度配套。

首先，政府應優化「再就業津貼試行計劃」，對60歲以上「初老」群組，提供更具吸引力的津貼安排。參考「中高齡就業計劃」的兩級制資助模式，為60歲以上完成6個月或12個月全職工作的參加者，提供更高津貼，形成清晰的「回到職場」誘因，並與在職培訓、就業配對形成一條龍支援。

其次，延遲退休需要與退休保障掛鈎。若65歲後仍工作，政府可研究對其自願性強積金供款提供部分補貼，建立誘因，讓延遲退休有實質的累積回報。這不僅是勞工政策，更是人口政策與社會保障政策的交匯點，應在五年規劃內整體部署。

第三，長者就業要有「可量化、可追蹤」的治理工具。建議在五年規劃中設定約束性指標，例如60歲以上勞動參與率、參與再就業計劃人數、聘用長者企業比例、完成培訓後成功就業率與留任率等，並建立年度公開進度報告，讓社會看見政策是否真的改變了長者的就業處境。

創造長者友善工種與平台

第四，工種拓展要由「體力勞動」走向「知識傳承」，減少長者被迫集中於體力勞動工作，創造長者友善工種與平台。長者累積的是經驗、專業與人際能力，社區其實需要大量「以人為本」的崗位，例如導賞、社區導師、文化傳承、活動策劃、院舍支援、行政支援、培訓導師等。政府可牽頭建立「長者專業人才庫」平台，整合退休專業人士，配對顧問、導師、培訓師等知識型崗位，同時鼓勵社企及商界發展長者友善職位生態。

第五，高齡商用車司機高齡化，不應只以「體檢」處理，更要以「選擇」處理。建議加快落實高齡商用司機體檢機制改革，並擴展體檢項目至心臟功能、認知能力等。此外，應為高齡自僱司機提供轉職支援與培訓，並研究自僱人士的退休保障支援，否則「不敢退休、無法退休」的結構性問題不會消失。

第六，推動長者友善僱傭文化，減少年齡歧視。建議研究制定長者就業反歧視指引或法規，並透過嘉許、企業培訓、成功案例推廣，讓僱主看見長者僱員的穩定性、忠誠度與經驗價值。

五年規劃提供了一個把短期措施推向中長期治理的契機。期望2026年《施政報告》吸納上述方向，讓每一位有意願工作的長者都能有尊嚴地就業、有機會地發揮、有保障地生活，讓香港成為一個真正關愛長者、善用銀髮智慧的共融社會。

註：筆者就2026年《施政報告》共撰寫七篇社福政策建議文章，本文為其中一篇。系列全文陸續上載至立法會（社會福利界）陳文宜議員 Facebook 專頁，歡迎參閱。

作者陳文宜是第八屆立法會社會福利界議員，香港社會服務聯會行政總裁。



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