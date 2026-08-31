帶．路共享｜物流採購人員的「民心相通」之路

帶．路共享｜盧子俊



今年四月，我毅然離開以利潤為先的傳統商業機構，加入了共享基金會並投身於其供應鏈團隊。這不意味我轉行，我依然站在深耕多年的物流專業崗位上，將這份技能延伸至國際公共衞生領域，實踐「施與初心」。



在以往採購辦事處的世界裏，我們每天與時間和成本競賽，統籌端到端的跨境物流。每個人都習慣將物資當作純粹的商品，精密計算利潤率、交貨期與海運周轉率，為了一分一毫的得失而斤斤計較。

轉入基金會這三個多月以來，我在供應鏈部門的工作有了截然不同的生命體會。以前貨件出錯頂多面臨商業賠償或被客戶投訴；但現在，我每天在香港總部處理的是多個「一帶一路」沿線國家、攸關兩地人民健康的海外醫療與防疫物資調配。雖然同樣需要核對繁複的跨國海關文件、緊盯國際船期、並在倉庫內親自點件與分類上架，但內心卻無比踏實。因為我知道，手頭上對準的每一個數據、入倉的每一件物資，都直接關係到遙遠異國數萬名群眾的健康與安全。

這份在後方的默默耕耘，在今年五月迎來了實地體會人文溫度的機會——我迎來第一次海外出差任務，遠赴東非的盧旺達共和國。盧旺達是「一帶一路」倡議沿線的重要合作國家。當我親身踩在盧旺達的土地上時，那些曾經在香港辦公室電腦屏幕前的冰冷數據，瞬間在眼前化成了最真實、最震撼的生命畫面。

我們團隊直接深入到了當地的難民營與貧困村莊。看着群眾在烈日暴曬下排着長隊等待基本生活配給時，我才真正明白我們供應鏈部門承載的重量。我們在後方手上的數據只要出了一丁點甩漏，前線的防疫防蚊物資只要在海關卡一個星期，受助群眾就要用他們的健康去承受代價。當我們克服了複雜的跨境海關程序，把物資發送到難民營的鐵皮簡易房屋與農村泥屋時，內心的震撼無法言表。

在偏遠村莊裏，我們更見證了跨團隊合作的動人光芒。香港的大學團隊發揮專業，為村莊泥屋加裝太陽能照明系統。在電力網絡無法覆蓋的東非荒野深處，這些太陽能燈照亮了長年陷入漆黑的非洲村落夜空。這與我們基金會派發的公共衞生防護交相輝映，一個在環境上帶來光明，一個在健康上帶來安全，真正將香港人的善意與專業，無縫地傳遞到了非洲人民的心坎裏。

在探訪中，有一幕讓我至今記憶猶新。那是一位剛剛接過防蚊用品、看着屋頂上由香港團隊加裝太陽能燈的老奶奶。當她看清眼前的明亮光芒與我們這班來自香港的救援團隊時，佈滿皺紋的臉上綻放出了最純粹、最燦爛的笑容。她緊緊握着我們隊員的手，那份掌心傳來的溫度至今仍溫熱着我的心。那一刻，語言與地域的界線模糊了，兩地人民的心真正實現了跨越萬里的民心相通。而「民心相通」作為倡議中最重要的五通之一，正是由我們這些普通的香港打工仔，在辦公室與前線之間一步一腳印築成的。

這趟盧旺達之行給予了我全新的大局觀與國際視野。在過去的商業採購中，合同少賺幾千元大家便斤斤計較；但在這裏，當你看到跨國物流的成果實實在在地變成了難民營裏兒童的健康保障時，你會發現相同的專業知識，在宏大的民間外交面前，所能發揮的價值是如此巨大的。

國際公共衞生工作需要精準的數據、嚴格的規矩以及後方的默默奉獻。作為一個剛加入基金會的新人，這趟旅程是我職業生涯最榮幸的起點。未來的援外之路依然漫長且充滿未知，但我願意守着這份初心，用香港物流人的專業與踏實，在供應鏈的崗位上繼續守護好這條推動多國民心相通的戰略生命線。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「共享」和「民心相通」的精神。目前的旗艦項目「消除白內障致盲項目」，以全面消除白內障致盲的積壓病例為目標，為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術，並逐步由直接服務轉向「賦能」模式，透過提供流動手術設備及專業培訓，提升當地醫護能力，目前正在烏茲別克斯坦建立項目。另積極在各項目國及其大型基建項目中推動蟲媒傳染病防控工作。其他重點工作包括在東帝汶開展的「直接飲用水項目」，以及於不同項目國進行災難應對準備管理和人道救援人才培養方面的發展。

作者盧子俊是共享基金會高級供應鏈專員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

