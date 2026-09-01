來稿｜要讓政務實習走得遠　勿只讓大學生做旁觀者

來稿作者：盧施予



8月26日，公務員事務局宣布，自今年冬季開始，政務職系實習計劃將擴展至所有修讀全日制學士學位或以上課程的學生，不再限制年級。計劃每年夏季及冬季舉行，實習生會在不同決策局及部門工作約八星期。局方表示，計劃在過去一年接獲近600份申請；今年參加者亦曾就運輸、旅遊、綠色金融、創新科技、青年及地區事務、長者福利等議題提出政策倡議。



讓青年看見公共服務之路

擴大資格是好事。學生愈早接觸公共行政，愈有機會理解一項政策如何在不同部門、資源限制和市民需要之間形成。這種理解，不能只靠教科書，也很難從一次招聘講座得到。

在教育與青年工作中，我愈來愈重視一件事：年輕人未必缺乏能力，卻常常缺少一條看得見、走得進去的路。很多學生知道政府會制定政策，卻不知道政策人員平日如何搜集資料、平衡意見、處理突發情況，也不知道自己所學的語言、數據、設計、科技或人文知識，原來可以用在公共服務。實習把一扇門打開，意義正在這裏。

但門打開了，並不等於所有人都看得見，也不等於進門之後一定能真正學到政策工作。計劃擴大後，下一步要處理的，是參與機會、實習內容和意見回應。

擴大資訊防止圈子壟斷

首先，擴大資格要同時擴大資訊的觸及面。熟悉政府招聘、擅長寫申請信、得到師長指導的學生，自然較容易把握機會；另一些學生即使有公共服務熱誠，可能直到截止日期後才知道有這個計劃。公務員事務局可與各院校的學生事務處、學系及職涯規劃團隊合作，以清楚而一致的方式公布申請時間、甄選準則、工作內容和支援安排。資訊不應只停留在本來已經關注政務職系的圈子。

局方也可在保障私隱下，定期公布申請及取錄者的大致分布，例如就讀年級、學科範疇和院校類別。目的不是製造配額，而是檢視擴大資格後，參與者是否真的更多元。如果計劃年年都由相近背景的學生取得機會，制度上的門雖然開闊了，實際入口仍然可能很窄。

讓學生接觸真實政策問題

第二，實習內容要讓青年參與真實問題，而非停留在旁觀政府如何工作。今次實習生能夠按工作經驗提出政策倡議，方向值得肯定。局方可以把這部分做得更紮實：由部門提供一個正在研究、但範圍合適的公共服務問題，讓實習生閱讀公開資料、接觸服務流程、聽取前線人員或服務使用者的意見，再提出有成本意識和執行步驟的建議。

這樣做未必能產生立即採用的政策，卻能讓學生明白，公共行政很少有只有一個正確答案的題目。一項看似簡單的建議，往往牽涉法例、預算、資訊系統、部門分工和不同群體的需要。青年需要看見理想如何落到制度，也需要看見制度為何有時走得比期待慢。這不是削弱他們的熱情，而是讓熱情多一點判斷力。

用書面反饋建立對制度的信任

第三，青年提出意見後，應該得到一個完整的回應。實習結束時的匯報不應成為終點。負責部門可以就每組建議提供簡短書面回饋：哪些部分已有相關措施、哪些值得再研究、哪些因法規或資源限制暫時不可行。若有建議適合小規模試行，也可安排後續聯絡，讓實習生知道自己的思考去了哪裏。

這個回應環節很重要。年輕人最容易失去信任的時刻，未必是意見不被接納，而是認真準備後只得到一句「多謝分享」。政策教育不能把參與變成禮貌性的展示。即使答案是否定，清楚交代理由，也是在示範公共機構如何尊重公民的時間和思考。

培養跨學科公共治理思維

計劃的成效亦不宜只看申請人數，或有多少實習生其後投考政務主任。政務職系固然需要吸納人才，但公共服務教育有更廣的價值。有人實習後決定投身政府，有人回到教育、社福、科技、文化或商界，仍然可以把對制度的理解帶到往後的工作。懂得閱讀政策、理解公共資源、與不同立場協作，本身就是城市需要的能力。

因此，計劃不必只以「準政務主任」的想像設計。修讀工程的學生可以思考公共設施，讀設計的可以檢視服務流程，讀語文的可以改善政策溝通，讀教育或社會科學的可以分析制度如何影響不同群體。政府面對的問題本來就跨越學科；實習生背景愈多元，政策討論才有機會少一點慣性。

院校亦可參與整理學習成果，例如讓學生在實習前理解公共行政倫理，實習期間保留反思紀錄，完成後把經驗轉化為研究、專題或職涯學習成果。這會令八星期的經歷不只留在履歷表的一行，而成為一次對城市如何運作的認真學習。

讓公共生活成為青年共同事業

香港常說要青年認識社會、服務社會。要做到這一點，不能只在青年身上提出要求，也要讓制度交出可以進入、可以理解、可以回應的空間。政務職系實習擴至所有大學生，是一個實在的開始。現在要做的，是確保這扇門通往真實的政策工作，而非終止於下一輪招聘。

當青年看見自己的知識可以改善一個流程、一項服務，甚至只是一段政策說明，他們對公共事務的關係便會改變。制度不再像一部在遠處發布消息的機器。有人願意打開它、解釋它，也容許下一代參與修整，公共生活才會慢慢成為共同的事。這或許才是政府實習最值得留下的成果。

作者盧施予是香港教育及文化工作者，現任國際學校學術主任，長期關注課程發展、青年培育、藝術教育及公共文化議題。



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