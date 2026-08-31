筆凱．傑語｜本港出生人數跌破三萬：政策需從派錢走向全盤支援

筆凱．傑語｜郭凱傑



統計處日前公布，從2025年年中至2026年年中，香港出生人數只有29,700人，按年下跌15.6%，引起社會關注。同期死亡50,100人，自然減少超過2萬人；年中人口微升至752萬，靠的則是約4萬的淨移入。



新加坡家庭政策聚焦陪伴成長

值得留意的是，這組數字並非出現在生育政策空白的年份。自2023年起，政府相繼推出兩萬元新生嬰兒獎勵金、「家有初生」優先配屋及選樓、提高子女免稅額、增加輔助生育名額和託管服務等措施。獎勵金截至5月已批出約7.2萬宗、涉及14.4億元；同期約7,400宗公屋申請獲縮短一年輪候，1,300戶已經入伙，居屋及綠置居亦有800多個有初生子女的家庭經優先選樓置業。然而，出生的跌勢卻未見扭轉。

數據公佈的幾天後，新加坡總理黃循財在國慶群眾大會宣佈把家庭政策從「集中在出生一刻」改為「伴隨孩子成長」：每名公民子女由出生至17歲可獲近7萬新元（約43萬港元）的直接支援；托兒假按子女數目增至每年8至12天，費用由政府向僱主發還；全日托兒費則目標降至每月150新元。對比香港，最大的差距在於力度和完整度：本港現有措施多半停在「點」上，如出生那一刻派一筆、抽居屋時的優先資格；然而卻未能連成伴隨孩子成長的「綫」，更未鋪成家庭用得着的「面」。

市民不願生育比率創新高

香港婦聯年初的調查發現，只有兩成三受訪者願意生育，不願生育的比率創近10年新高，原因多在於養育成本、住屋不足、工時太長、難以兼顧照顧等。市民對個別支持生育的措施的認知和評分其實有所上升，托兒服務的評價不低，但自身生育的意願卻不升反跌。

歸根究底，政策只覆蓋了家庭帳的一角。要把一個孩子養到成年動輒數百萬元，中產家庭過千萬也不稀奇。目前法定產假14周，薪酬按工資五分之四計算，同時男士侍產假仍只有五天；「家有初生」則落在公屋和資助出售單位，對供私樓、在狹小單位裏盤算第二個孩子的夾心家庭幫助有限。政府認為已經打出組合拳，家長卻覺得未擊中痛點。

獎勵金應跟住孩子長大

首先要把獎勵金這一個「點」，延長為孩子成長過程的「綫」。兩萬元只能協助一時，不應被視為鼓勵生育的主力政策。政府可考慮為每名孩子開立長期投資帳戶：政府可提供種子基金，配合可扣稅的家庭、僱主供款；低收入家庭則由政府補位。資金鎖定至18歲，用於升學、經核實的起步創業或首置首期。其目的並不是多一個投資產品，而是讓父母計算未來18年時，能夠看見一筆不會明年就消失的長期安排。

稅務安排也異曲同工。自2026/27課稅年度起，子女出生後首兩年免稅額加倍；措施的方向正確，但兩年後難免又回到原點。若免稅額能按子女數目累進，並把託兒及合資格托管開支納入扣除，中產家庭每天付出的現金流才較容易獲得支持。

由線到面須多管齊下

目前法定男士侍產假只有五天。近年已有企業把香港員工的侍產假加到20天全薪，走在制度前面。既要家庭用得到假，又不能把成本全推給中小企，政府可考慮按日薪上限向僱主發還法定產假和侍產假的部分開支，並研究讓夫婦共享每年的育兒假。

此外，政府可按未成年子女數目調整印花稅或首置門檻，並在新發展區預留較適合家庭的戶型，以協助夾心家庭置業。托兒也不宜把希望全部放在2029年才落成的新中心。家長最怕的，往往是孩子突然生病、外傭放假、祖父母又幫不上忙的那個下午。社區應急托管、在校課後託管，以及把名額更多留給零至兩歲，要比三年後的統計數字來得實在。

鼓勵育兒的措施大多已經在手，缺的是把措施連成綫、鋪成面的政策規劃。五年規劃以及施政報告公佈在即，兩萬元獎勵金亦將屆滿；若社會討論依然停在「再派一次/加碼到三萬」，便只是在原有的點上加碼。年輕的家庭要的不只是另一張支票，而是可以安心讓孩子在香港成長的氛圍。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師。



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