張遠深｜高市早苗「遙拜」靖國神社：一場自欺欺人的政治投機

來稿作者：張遠深



2026年8月15日，日本投降81周年。這一天，日本首相高市早苗以一種「極為罕見」的方式，完成了她對靖國神社的「致敬」—— 在出席「全國戰歿者追悼儀式」前，於武道館停車場面向約600米外的靖國神社方向，按照神道儀式行「二拜二拍手一拜」進行遙拜。她同時以自民黨總裁名義供奉了「玉串料」（祭祀費）。更令人震驚的是，防衛大臣小泉進次郎等四名閣僚、自民黨幹事長鈴木俊一等四名高層，同日集體參拜靖國神社——這是自民黨高層首次集體參拜。



罕見「遙拜」彰顯高市政治虛偽

筆者認為這是一場精心策劃的政治表演，也是一次危險的歷史投機。高市早苗以「遙拜」代替「親拜」，以「集體參拜」分擔政治風險，企圖在國際反彈與國內右翼支持之間走一條「中間路線」。然而，這種投機行為非但無法掩蓋其真實意圖，反而將日本推向了更危險的境地。

高市早苗的「遙拜」之所以「極為罕見」，是因為時任首相公開以遙拜方式向靖國神社致敬，在戰後日本政治史上幾乎沒有先例。她為何不直接參拜？答案很簡單 —— 外交壓力。自2013年安倍晉三參拜靖國神社後，再也沒有日本首相這樣做過。高市很清楚，直接參拜必然引發中韓強烈反彈，甚至觸怒美國。

但高市又不願放棄靖國神社這一動員右翼選民的「政治圖騰」。於是，她創造了「遙拜」這一曖昧形式，既向靖國神社表達了敬意，又保留了「沒有親自參拜」的藉口，但高市以為換個形式就能瞞天過海，殊不知這種自欺欺人的政治把戲，恰恰暴露了她的投機與虛偽。

「集體參拜」昭示自民黨集體右轉

如果說「遙拜」是高市的個人表演，那麼自民黨高層的「集體參拜」則是一場有組織的政治行動。這絕非幾個政客的「個人行為」，而是自民黨高層的「集體意志」。其用意昭然若揭，在麻痹國際關注的同時，討好國內極右派選民；試圖製造一個新的範例，一步步試探和破壞底線。當然在國內已有聲音指出，此番自民黨高層集體行動，意在為高市日後親自參拜製造「正當說辭」。

這是一場有預謀、有步驟的歷史修正主義試探。從個人參拜到集體參拜，從「遙拜」到日後的「親拜」，高市和自民黨正在一步步將日本拉回軍國主義的老路。

致辭不言「反省」是歷史態度倒退

比「遙拜」和「集體參拜」更令人警惕的，是高市在「全國戰歿者追悼儀式」上的致辭。她聲稱「絕不讓戰爭的慘禍重演」，卻刻意迴避了「反省」二字，也沒有提及日本對亞洲國家所犯暴行的責任。

日本媒體指出，這一改動刻意模糊了責任主體，意在迴避對戰爭的反思。高市此次回到了安倍晉三的致辭方式，而安倍從2013年開始就不再使用「反省」和「不戰的誓言」等措辭。2025年，石破茂前首相時隔13年重新恢復了「反省」和「不戰的誓言」，高市此舉，無異推翻石破茂時代日本政府的立場。

高市和自民黨的所作所為，引發了中韓等周邊國家的強烈反彈。中國外交部發言人表示：「中方強烈譴責日方涉靖國神社消極動向，已向日方提出嚴正交涉、強烈抗議。」中方指出，靖國神社供奉的14名甲級戰犯是「發動侵略戰爭的罪魁禍首」，日本政客的行徑是「對歷史正義的褻瀆，對文明底線的挑戰，對戰後國際秩序的挑釁」。

韓國外交部也發表聲明，對日本政要「遺忘歷史、違背時代潮流之舉」深感遺憾，並召見了日本駐韓國大使館總括公使表達嚴正抗議。《朝日新聞》16日發表社論警告：閣僚參拜「不僅讓本就陷入低迷的日中關係更難改善，也有可能破壞當前的日韓關係」。

靖國神社問題絕不能被「模糊處理」

筆者認為高市早苗的「遙拜」與自民黨的「集體參拜」，是一場精心計算的政治豪賭。她試圖在維護與中韓的外交關係和討好國內右翼選民之間走一條「中間路線」，但這條路線從一開始就不存在。靖國神社問題從來不是可以「模糊處理」的外交議題，它是歷史正義與民族尊嚴的底線，是戰後國際秩序的基石。

高市早苗以為「遙拜」可以代替「參拜」，「集體行動」可以分擔責任，「不言反省」可以蒙混過關。然而，歷史不是任人打扮的小姑娘，侵略的罪責不會因為換了一個名詞就消失。高市早苗若繼續在歷史問題上一意孤行，等待她的，不僅是國際社會的孤立，更是日本國內民意的最終審判。從民望「死亡交叉」到靖國神社的歷史投機，高市早苗正在親手為自己的政治生命畫上句號。

作者張遠深是日本政治評論員、時事評論家及專欄作家，專注於分析國際政治、日本本土政經架構、東亞區域安全及中日關係。



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