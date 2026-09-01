來稿｜西藏泥石流救援爭分奪秒　不需要BBC製造「次生災害」

來稿作者：高松傑



8月26日，尼泊爾邊境地區突發冰川崩塌引發嚴重泥石流，造成中國西藏吉隆方向道路中斷、人員傷亡失聯。災情就是命令，時間就是生命。連日來，從中央到地方，從一線救援人員到港澳台同胞，一場與時間賽跑的生命救援正在爭分奪秒推進。然而，就在這人命關天、眾志成城搶險救人的關鍵時刻，英國廣播公司（BBC）卻跳出來造謠，聲稱「中國未分享任何吉隆山麓地區的視頻資料」，「人們對災情幾乎一無所知」。此言一出，全球網友的怒火瞬間被點燃。



BBC早就不是「公正」的代名詞

BBC的這番操作，不僅是選擇性失明，更是在災難面前製造「次生災害」。先看事實。中國媒體對吉隆災情的報導從未缺位，而是實時更新：哪段路搶通了、哪個安置點啟用了、哪些群眾轉移了，官方發布有畫面、有數據、有現場。CNN等其他外媒也在轉引中國媒體的災情報導，BBC自己同樣在引用這些畫面。既然「人們一無所知」，BBC又從哪裏得到素材來「報導」？這不是造謠，這是自打嘴巴。全球網友的眼睛是雪亮的：有人翻出BBC在北京冬奧會等場合造過的謠；有人直言BBC害怕人們了解一個真實的中國；有人要求撰寫不實報導的記者辭職。最精彩的是，網友給BBC起了一個新綽號——「BBC impartial」，所謂「不偏不倚的BBC」。嘲諷值拉滿，這個綽號迅速流傳開來。

天下苦BBC久矣。 知名市場調查公司YouGov的民調顯示，超七成英國民眾認為英國媒體會定期發布虛假資訊，年輕群體對BBC的偏見報導不滿程度最高。社交平台上，「抵制BBC」相關話題閱讀量已超過10億次。BBC早就不是「公正」的代名詞，在很多人眼裏，它已經成了「偏見廣播公司」。以BBC為代表的一些西方媒體，長期自以為手握輿論話語權，就可以顛倒黑白、為所欲為。可時代已經變了，資訊傳播不再由BBC壟斷，中國媒體走向世界，中國聲音越來越多被世界聽到，來華旅遊、學習、工作的外國朋友也自發充當起「謠言粉碎機」。BBC的險惡用心，越來越難以得逞。

中國擔當讓謠言不攻自破

事實上，就在BBC忙着編造「中國不分享資訊」謊言的時候，中國與尼泊爾的高層溝通和實際行動早已展開。中共中央政治局委員、外長王毅與尼泊爾外長希西爾通電話時明確表示，中方正在全面落實對尼泊爾的一攬子援助，包括緊急現匯和人道主義援助，救災物資即將運抵加德滿都；隧道救援專家兵分兩路，奔赴災區和加德滿都馳援。更關鍵的是，中方已經與尼方分享災區影像、衛星和水文數據等重要信息，包括上游堰塞湖預警信息，並對滯留的尼泊爾公民作出妥善安排，協助他們盡快返回尼泊爾。尼泊爾外長希西爾再次向中方表達謝意，表示會繼續與中方全力救援中方被困失蹤人士，並合力營救失蹤的外國公民。

這就是中國的擔當：第一時間分享數據、第一時間派出專家、第一時間提供援助。 BBC所說的「未分享任何視頻資料」、「人們一無所知」，在高層通話和實際行動面前，不攻自破。

災難面前，不僅國家在行動，香港、澳門同胞也心繫災區，用實際行動傳遞血濃於水的親情。香港特區行政長官李家超在8月29日發文表示，特區政府已從賑災基金預留5,000萬港元，作為緊急賑災項目之用，賑災基金諮詢委員會將迅速處理撥款申請。李家超對遇難者表示沉痛哀悼，對受災者和遇難者家屬致以深切慰問。澳門特區政府8月29日決定通過澳門基金會向西藏自治區捐助3,000萬元人民幣，支持當地的救援及善後工作。澳門特區行政長官岑浩輝向西藏自治區黨委書記王君正表達慰問，並呼籲澳門各界積極行動，支援受災民眾盡早恢復正常生活。

香港賽馬會宣布通過中央政府駐港聯絡辦捐款2,000萬港元，支援西藏吉隆泥石流救災工作；由馬會捐建的四川大學—香港理工大學災後重建與管理學院積極響應並參與救援；受馬會資助的四川大學華西醫院緊急醫學救援隊已趕赴受災區域，為應急救援工作提供技術支持。香港信和集團及黃廷方慈善基金亦通過中央政府駐港聯絡辦賑災賬戶捐款1,500萬元人民幣，支援一線救災、受災群眾安置和災後重建等工作。

台灣同胞同樣心繫災區。中國國民黨主席鄭麗文也透過管道捐款，表達對吉隆災區的關懷與支持。一筆筆捐款，一支支救援隊，一份份牽掛，正是中華民族「一方有難、八方支援」的生動寫照。

真實的中國不需要偏見來造謠

真正該被世界看到的，是救援一線的中國力量與中國溫度。 在吉隆災區，大型機械晝夜不停清障通路，泥石流把公路撕成碎片，搶險隊伍就一段一段啃；通信中斷，應急通信車就開到最前沿；群眾被困，救援人員徒步進入，把人背出來、扶出來、抬出來。安置點上，帳篷搭起來了，熱飯熱水送上來了，醫療防疫跟上了，老人孩子先安頓好。民生保障專班逐戶排查，不讓一個群眾在災害面前失聯無助。這就是中國式救援：生命至上，永不放棄任何一個人。沒有濾鏡，沒有劇本，有的是一身泥、一身汗、一雙雙布滿血絲的眼睛。

災害無情，但人有情。吉隆的道路在搶通，安置點的燈亮了起來，群眾的心也穩了下來。這些真實的畫面，中國媒體一直在記錄，一直在發布。BBC說「人們一無所知」，可真正選擇「一無所知」的，是那些戴着有色眼鏡、抱着政治偏見的人。

最後，把「BBC impartial」這個綽號原樣奉還。 人命關天的時刻，不需要BBC用鍵盤製造「次生災害」。與其躲在陰間濾鏡後面編故事，不如把鏡頭對準那些在泥漿裏拼命的救援人員，對準那些在安置點裏重新燃起炊煙的家庭。災難面前，我們需要的是事實、是行動、是同理心，而不是偏見、謊言和政治操弄。請BBC記住：真實的中國，不需要你「分享」，也不會被你的謠言遮蔽。收起你的「次生災害」，讓救援的燈光照亮災區，而不是讓偏見的陰影繼續蔓延。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



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