來稿｜AI爽劇——給了觀眾一場不用動腦的「集體心理按摩」

來稿作者：紙筆



如何給觀眾一場不用動腦的「集體心理按摩」？

當我們滑動短視頻平台，會發現全球觀眾正陷入同一場狂歡：屏幕裏永遠是高顏值的霸總與財閥千金，劇情總在重複「廢材受辱」與「一朝覺醒亮明頂級大佬身份」的極致反差。隨着AI技術讓製作變得更容易，這類主打「豪門逆襲」、「真千金回歸」、「團寵」與「扮豬吃老虎」的AI漫劇迎來了大熱潮。這些看似俗套的故事，究竟在滿足現代人什麼樣的深層心理需求？



AI短劇是度身訂造的「情緒快餐」

要理解這股熱潮，我們可以借用德意志哲學家狄奧多·阿多諾(Theodor W. Adorno)提出的「文化工業」（Kulturindustrie）概念並結合AI的快速生產特性來觀察：在生活壓力巨大、大眾每天都被工作榨乾的社會裏，人們下班後已無力消化需要深度思考的嚴肅作品，迫切需要快捷且不用動腦的娛樂來放鬆。此時，AI的急速生成能力將這項需求推向極致，它透過自動化生成技術，將內容變成像工廠流水線一樣的量產商品。AI短劇就像是一套度身訂造的「情緒快餐」，完美契合了文化工業標準化、公式化的產物特徵；它用最省時省力的方式，精準套用「受辱、反轉、打臉」的黃金套路，精準計算出大腦對即時爽感的渴望，成為現代人在疲憊社會中最低成本的一種「集體心理按摩」。

這種按摩之所以讓人欲罷不能，是因為它對應了我們在現實中的無力感。正如社會學家布迪厄(Pierre Bourdieu)所討論的「文化資本」(Cultural Capital)與階級再製(Class Reproduction)，普通人想在現實中向上爬往往處處碰壁。在資源與階級壁壘森嚴的當代社會中，普通人單靠個人努力往往難以跨越鴻溝，處處碰壁的挫敗感成為日常常態。

AI短劇如何撫慰集體焦慮？

正因如此，劇中那些看似俗套的「表面廢材、實際大佬」或「真千金流落民間」設定，才演變成了一場無比誘人的神話式幻想，它彷彿在溫柔地向屏幕前精疲力竭的你我暗示：眼前的失意與階級壓迫都只是暫時的，你真正卓越的本質與尊貴的身份早已流淌在血液裏，是任何人都無法剝奪的；這種敘事巧妙地繞過了嚴苛的現實競爭邏輯，在虛擬的身份反轉與極致打臉中，為在內卷浪潮中受挫的個體構築了一座安全且堅固的自尊避風港，讓人們在幾分鐘之內短暫奪回對命運的掌控感，完成了一次集體潛意識中的心理防禦與自尊修復。

同時，這類短劇也滿足了我們對情感補償與逃避現實的渴望。正如傳播學家斯圖爾特·霍爾(Stuart Hall)強調受眾會主動在流行文化中尋找意義與情感解脫，在「團寵」與「女頻覺醒」的劇情裏，主角經歷背叛後總能獲得無條件的寵愛，壞人也必定惡有惡報。這種情節反映了現代人在孤獨競爭中，極度渴望被看見與獲得公平的安全感。觀眾透過觀看進行一場短暫的逃避主義旅行，暫時逃離柴米油鹽的疲憊。

歸根究底，AI短劇的全球熱潮不只是技術的勝利，更是它精準抓住了大眾的集體潛意識。它用豪門、俊男美女這些大眾文化符號，在幾分鐘內構築了一座讓人短暫體驗「全能感」與正義的微型避難所，溫柔地撫慰着時代底下的集體焦慮。

作者紙筆是教育工作者，持有教育學士學位及跨文化研究碩士學位。



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