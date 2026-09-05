風起守護｜沒有「三高」也會中風！年輕人慎防四大血管隱患

風起守護｜劉巨基醫生



提起中風，不少人都會聯想到「三高」（高血壓、高血糖和高膽固醇）。的確，「三高」可令血管日漸收窄，增加中風風險。不過，筆者在臨床上也遇過一些55歲以下的年輕患者，他們沒有「三高」等常見高風險因素，血管卻同樣收窄了。部分患者在中風前，更曾出現突如其來，如雷擊般的劇烈頭痛。



血管炎影響全身大小血管

血管狹窄本身是重要警號，背後除了血管出現粥樣斑塊，也可能有其他疾病令血管出現異常，繼而誘發中風。我們可以把人體的血管，想像成家中的水管。三高引起的血管問題，就像油垢長年累月積聚在水管內壁。這些「油垢」在醫學上稱為粥樣斑塊，會令管道愈來愈窄，血流變慢，甚至完全堵塞。然而，一些年輕患者的問題並非油垢積聚，卻是水管本身「生鏽」或受損而收窄。以下四個較易被忽略的原因，同樣可以破壞血管，引致中風。

第一個原因是血管炎。有別於粥樣斑塊積聚，血管炎是血管壁發生炎症，令其腫脹變厚。管腔因而收窄，阻礙血液流通，有可能引發缺血性中風。

這種發炎反應非常狡猾，它可以影響全身大小血管，有時更會波及顱內血管。炎症背後的誘因，通常與免疫系統失調、感染或藥物有關。診斷時，醫生會仔細了解病史，並按患者年齡與症狀，安排抽血檢查發炎指標與免疫抗體等，有需要時也會進行血管造影，以分辨血管收窄源於粥樣斑塊，抑或血管壁發炎。一旦確診血管炎，治療時有機會處方高劑量類固醇或免疫抑制劑，盡快控制炎症。

RCVS導致「雷擊式頭痛」

此外，可逆性腦血管收縮綜合症（Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome，RCVS）也有機會令腦血管突然收窄，甚至引發中風。它最典型的徵狀是瞬間痛至頂點的「雷擊式頭痛」，有點像後腦勺突然被人用棒球棍狠狠重擊，痛楚非常劇烈。

這種情況有機會在產後婦女身上出現。在懷孕期間，婦女體內的雌激素水平處於高位，有助保護血管，避免過度收縮。分娩後，雌激素水平在短時間內急速回落，這個「血管保護網」突然減弱，有可能觸發部分婦女的腦血管出現異常、過強且短暫的收縮，嚴重時可引發缺血性或出血性中風。另外使用特定藥物，如抗憂鬱藥和興奮劑等亦可能導致RCVS。

診斷時，醫生會透過腦部影像及血管影像等檢查，去確認中風類型，並排除血管炎、腦靜脈竇血栓等其他病因，再對症下藥緩解病情，讓血管逐步回復正常。

腦膜炎或吸毒可引發血管異常

第三個原因是腦膜炎。雖然腦膜炎和RCVS都可以令血管收窄，但兩者的性質截然不同。RCVS主要是血管收縮的調節暫時失衡，血管壁一般沒有持續而具破壞性的炎症。腦膜炎則由細菌、病毒等入侵引起，觸發感染和發炎。炎症一旦波及腦血管，可令血管壁發炎，造成血管收窄甚至堵塞，使部分腦細胞缺氧壞死，形成缺血性中風。

最後一個原因是服食毒品。某些興奮劑有機會令體內的交感神經過度活躍，使血管壁的肌肉猛烈收縮，就像原本暢通無阻的水管突然被壓扁，令流向部分腦區的血液大幅減少。若血管收縮過於嚴重或持續太久，便可能引致缺血性中風，而壞死的腦細胞往往無法復原。

留意先兆把握時機盡快求醫

另一方面，毒品亦可能令血壓在短時間內急升。當腦血管承受不住這些巨大壓力，便有可能破裂，造成俗稱「腦出血」的出血性中風。

引致腦血管異常收窄的原因眾多，但是中風的警號大致相同。無論是否年輕、有沒有三高，亦不論有沒有劇烈頭痛，只要突然出現視力模糊、單側肢體無力或麻痺、失去平衡或協調、口齒不清，或微笑時嘴角歪斜等症狀，都應立即求醫，把握中風搶救的黃金時機。

作者劉巨基醫生是香港大學中風研究組主任，香港大學醫學院內科學系臨床副教授，瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生。



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