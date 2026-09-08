來稿｜區議員辦事處與服務範圍錯位　市民求助無門誰之過？

來稿作者：賴泳恩



近日有傳媒以偵查報道揭發，馬鞍山一個商場內疑似存在地下違規場所，引起社會廣泛關注。報道過程中亦觸及地區治理層面的另一項重要議題。有當區區議員接受訪問時表示，其辦事處雖設於涉事商場，但實際服務範圍並非辦事處所在社區。這種安排固然可能源於區議會內部的行政分工，然而事件亦反映出區議會服務範圍、資訊披露及公眾認知之間存在落差，值得社會深入思考。



地區服務認知錯位易致市民求助無門

區議會作為地區治理的重要組成部分，其核心職能在於服務居民、反映民意，以及協助特區政府推展各項地區工作。區議員因應地區需要、個人專長或整體資源配置而作出分工，本屬正常現象，亦有助提升服務效率。然而，任何分工安排都必須以公眾清晰理解為前提。若服務範圍與市民認知出現偏差，即使安排本身具有合理性，仍可能削弱市民對制度的信任。

問題的關鍵在於公眾對區議員辦事處的理解。對大部分市民而言，辦事處是接觸區議員最直接的渠道，因此不少人自然會認為辦事處所在位置即代表該區議員主要服務的社區。當辦事處設於某區，但所屬區議員實際負責另一社區時，便容易出現認知錯位。市民遇到地區問題時前往求助，才發現有關區議員並非負責自己居住的社區，不但徒增不便，亦容易產生誤解和失望。

資訊披露不足損害知情權

更值得關注的是，現時有關資訊的披露並不充分。雖然各區議會網頁一般載有區議員名單及聯絡方式，但對於辦事處位置與實際服務範圍之間的關係，往往缺乏清晰說明。市民若單憑辦事處所在地判斷求助對象，便有機會「搵錯人」，影響個案跟進效率。長遠而言，這種資訊落差不但增加市民成本，亦可能損害區議會整體形象和公信力。

知情權是現代公共行政的重要原則。既然區議會肩負聯繫特區政府與市民的職責，其運作方式便應盡可能公開透明。倘若區議員的辦事處所在地與實際服務範圍並不一致，相關資料理應透過官方渠道清楚公布。例如在區議會網站、辦事處當眼位置及各類宣傳資料中，明確列出服務社區及負責範圍，讓居民能夠迅速找到適當的求助對象。這既是對市民知情權的尊重，亦有助減少誤會和資源錯配。

事實上，現行制度給予區議員相當程度的自主空間，以決定辦事處選址及服務安排。然而，制度在賦予彈性的同時，也應建立相應的透明度要求。若缺乏清晰而統一的資訊發布機制，市民在求助過程中遇到困難，最終產生的不滿往往不會停留於個別安排，而是可能延伸至對整個區議會制度的觀感。這對近年持續推動和完善的地區治理工作而言，顯然並非理想結果。

完善機制重塑治理信心

本港區議會在完善選舉制度後，已全面落實「愛國者治港」原則，區議員組成更趨多元，地區治理架構亦持續優化。隨着特區政府愈來愈重視地區治理效能，區議會所承擔的角色自然愈發重要。然而，制度能否充分發揮作用，除了取決於整體設計，亦有賴各項執行細節能否切合市民實際需要。

因此，辦事處位置與服務範圍不一致本身未必構成問題，真正重要的是相關安排是否足夠透明，以及市民能否輕易獲得準確資訊。特區政府及各區議會應以今次事件為契機，進一步完善資訊發布機制、服務指引及個案轉介安排，確保居民能夠便捷地找到負責的區議員，並獲得及時而適切的協助。唯有做到服務清晰、資訊公開、責任明確，區議會才能更有效發揮橋樑作用，提升市民對地區治理的信心，切實回應社區需要。

作者賴泳恩是執業律師，華人永遠墳場管理委員會委員及上訴委員會（房屋）成員。



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