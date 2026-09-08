來稿｜亞太媒體高端論壇　摘下外媒有色眼鏡

來稿作者：高松傑



當下全球格局正處於百年變局的深刻重塑期，中國正以一場七年多來最密集、最具戰略縱深的元首外交行程，穩步推進全球佈局，書寫開放合作的時代新篇。從出席上合組織比什凱克峰會、對埃及進行國事訪問，到即將出席印度金磚國家峰會、下旬訪問美國並舉行中美元首會晤，跨越多洲、覆蓋多邊機制與雙邊互動的密集行程，引發全球輿論高度關注。



G20的僵局不是偶然

外媒普遍分析，這一系列安排戰略意圖清晰：在中美高層會晤之前，先全面鞏固中國在歐亞大陸與全球南方國家的影響力，為大國互動積累籌碼、佔據主動。這一節奏背後，是中國一以貫之的外交總方略——周邊是首要、發展中國家是基礎、大國是關鍵。「先中亞、先全球南方，後對接美國」的軌跡，絕非針對誰的對抗佈局，而是一種成熟的戰略平衡。它向世界清晰傳遞信號：中美關係固然重要，但從來不是中國外交的全部；中國不會以雙邊關係定義自身全球戰略，更不會隨着西方的節奏起舞。

與中國廣結善緣、推動共榮形成鮮明對比的，是西方主導的多邊機制正日益陷入撕裂與困境。日前閉幕的G20財長及央行行長會議，最終未能發表聯合公報，陷入罕見的「19比1」僵局。美方刻意將關鍵礦產、貿易失衡等地緣議題綁定經濟協調，公開批評中國產業模式，試圖營造中國「孤立」的輿論假象。但事實上，中國拒絕的從來不是對話合作，而是帶有雙重標準、遏制性質的不公框架。中國外交部隨後強調，G20應堅持協商一致、平等參與原則，客觀公正應對全球經濟議題。

G20的僵局絕不是偶然，它標誌着舊的單極治理體系已經越來越難以適應多極化現實。當少數國家習慣於輸出自身規則、將多邊平台武器化，共識自然無從談起。一邊是四處挑動對立、製造撕裂，一邊是遍佈歐亞、連通南北，兩相對照之下，誰在推動進步、誰在製造動盪，一目了然。

中國發展給世界帶來機遇

正是在這樣的國際背景下，9月5日於深圳開幕的亞太媒體高端論壇，顯得意義格外重大。來自42個國家和地區、聯合國機構與國際組織的400多名媒體、智庫、政界代表齊聚鵬城，既是為即將到來的APEC領導人非正式會議預熱鋪路，更是一場以「眼見為實」打破偏見、凝聚共識的重要活動。面對部分西方輿論炒作的「中國衝擊2.0」論調，這場論壇用實地參訪、深度對話給出了最真實的答案：中國的發展帶給世界的從來不是衝擊，而是實實在在的機遇。

論壇期間，海外嘉賓走訪佛山燈塔工廠、東莞家居智慧超級工廠、珠海數字零碳島實驗室、比亞迪全球總部，近距離觀察數位孿生、5G聯動、新能源技術如何重塑產業體系。外媒參訪深圳比亞迪全球總部，近距離見證極寒快充、電池安全針刺等核心技術測試後，紛紛感嘆「美國難以和中國電動車競爭」。大灣區完備的產業鏈、高效的成果轉化速度，讓各國嘉賓深受震撼。俄羅斯濱海媒體網負責人表示，深圳是亞太投資路線的交會樞紐，技術從創意到落地的效率領先全球；新加坡媒體代表則用「迭代升級」形容深圳的產業成熟度。不少與會者直言，東莞從「製造」邁向「智造」的轉型經驗，值得廣大發展中國家借鑑；比亞迪的極寒快充技術，為加拿大等高緯度地區打開了全新合作空間。

大灣區的產業實踐最有說服力的一點，在於它證明了產業升級從來不是零和博弈。中國的製造業升級不是要擠壓他國空間，而是通過產業鏈深度融合，帶動區域整體競爭力提升，為亞太各國提供轉型升級的參考範本與合作機遇。

完備產業鏈展現硬科技優勢

除了產業領域，論壇還覆蓋開放合作、科技創新、可持續發展、人文交流等多個維度。在開放合作層面，與會嘉賓普遍認為，粵港澳大灣區是中國高水平對外開放的縮影，是推動亞太深化合作的關鍵平台。港珠澳大橋「7×24小時」通關、日均近300萬件跨境電商包裹通達全球，被秘魯媒體負責人譽為「互聯互通的生動寫照」。新加坡學者更指出，深圳正從「產品之城」走向「介面之城」，未來將把中國技術翻譯成全球市場認可、信任的解決方案，構建超越實物貿易的「信任供應鏈」。

在科技創新板塊，「萬物皆媒 Media未來」科技創新展讓海外嘉賓直觀觸摸未來場景：多機種協同的機器人餐廳、沉浸式VR城市飛閱、無人駕駛與無人配送落地應用，科技不再是實驗室展品，而是深度融入日常生活。美專家赴大灣區實地對比中美AI產業生態，直指當前矽谷人工智能領域泡沫嚴重，大量資金湧入概念型初創企業，估值虛高脫離實體；而深圳的AI投資更多流向硬體、實體應用賽道，上下游產業鏈配套完備，技術落地與產業化效率更高，勝在紮實的硬體實體與製造基礎。美國投資人對比矽谷與深圳後指出，矽谷越來越偏向概念，而深圳是「思想家成為製造者的城市」，創意、設計、打樣、生產在極短距離內完成，實體經濟與硬科技創新的優勢極為突出。

中美科技發展路徑的差異，背後是兩種發展模式的分野。矽谷模式長於概念創新與資本運作，但容易脫實向虛、滋生泡沫；深圳模式則根植於完備的製造業體系，讓技術快速落地、快速迭代，轉化為實實在在的生產力。這也是為什麼越來越多海外觀察者認為，在實體科技競爭中，中國的產業優勢正愈發凸顯。

綠色發展與文化共鳴凝聚亞太共識

在可持續發展議題上，深圳中心區的內伶仃福田國家級自然保護區，讓外媒嘉賓驚歎於「高樓與萬鳥共生」的城市發展模式。東莞首創的「製造美學」理念，推動生產、生態、生活「三生融合」，為亞太製造城市轉型提供了全新範式。印尼媒體總編則以雅萬高鐵為例，指出中國的綠色技術輸出正在切實造福全球南方，深圳的生態治理經驗值得更多國家借鑑。

人文交流同樣是本屆論壇的重要亮點。深圳原創舞劇《詠春》、電影《給阿嬤的情書》等文藝作品收獲各國嘉賓好評，文化的共鳴進一步拉近民心距離。論壇期間，多項中外媒體合作協議落地，包括新華社聯合16家機構發起亞太媒體合作夥伴計劃、多國媒體簽署內容共創協議。最終發布的《亞太媒體高端論壇深圳共識》，明確提出以真實客觀的報道打破資訊繭房、促進理解信任，讓亞太命運共同體從地理概念走向價值認同。

這場媒體論壇的價值，遠不止於幾場對話與參訪。它提供了一種觀察中國的正確方式——走進來、親眼看、客觀講，而不是站在遠處戴着有色眼鏡貼標籤。當越來越多的外國媒體、智庫用親身經歷講述真實的中國故事，偏見與謊言自然不攻自破。

作為APEC中國年的重要預熱，這場論壇也讓世界對11月的深圳峰會充滿期待。今年APEC以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，確立開放、創新、合作三大優先方向，全年在全國多城舉辦近300場系列活動，APEC財長會將於10月在香港舉辦，形成「全國聯動、多城共辦、深圳收官」的格局。從經貿投資到數字經濟，從科技創新到綠色低碳，從人文交流到可持續發展，APEC的合作邊界不斷拓寬，充分展現中國深度參與、主動引領亞太合作的大國擔當。

東升西降不可逆轉

縱觀全局，從頂層元首外交的縱橫佈局，到G20舊秩序的困境與撕裂，再到亞太媒體高端論壇的共識與共鳴，以及APEC中國年的盛大啟幕，一條清晰的歷史脈絡正逐漸顯現：東升西降不可逆轉，西方霸權不得人心。封閉對抗終將被時代淘汰，開放合作才是世界各國的共同期盼與大勢所趨。

百年變局之下，中國的外交從來不搞陣營對抗，不搞零和博弈，而是始終以開放的胸懷、共贏的思維，連結世界、造福各方。立足大灣區、輻射亞太、面向全球，中國正以從容自信的大國風度，與世界各國一道，共謀發展、共創繁榮，共同推動多極化時代的國際秩序朝更加公正合理的方向發展。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

