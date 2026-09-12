來稿｜每胎資助7萬坡元　新加坡「砸重金」能救生育率嗎？

來稿作者：陳文坪



縱觀發達國家或城市，無論是東方或西方，人口出生率都出現下降的趨向。以2025年為例，台灣地區0.69、香港約0.8、新加坡0.87、韓國0.8、日本1.14，歐美國家亦是。芬蘭的出生率約1.3、挪威約 1.4 、瑞士約 1.29、加拿大約1.25，這些國家、地區出生率遠低於維持人口更替所需的2.1標準。



全球欠缺生育危機解藥

人口出生率下降自上個世紀九十年代就逐漸浮現，可以說是個老問題。無論東西方，至今都沒有好的解決方案或政策。

自2001年開始，新加坡就推行「嬰兒花紅」，婦女的生育產假、兒童假、父親陪護假、稅務回扣等等都不斷調高或相繼推出，三不五時也「加辣」，但效果並不理想。人口出生率還是節節敗退，更談不上達到替代水平所需的2.1。加之新加坡人口老化速度加快，2025年每5名公民中就有一人年齡達65歲以上。人口「危機」已經到了緊迫關頭。

新加坡移民與關卡局屬下生死註冊局7月27日發布《2025年生死註冊報告》，2025年共有2萬9864名嬰兒出生，較前一年的3萬3703人大幅減少11.4%，新生兒人數首次跌破3萬人。其實，新加坡整體生育率逐年下降，2023年已跌到0.97， 2025年進一步跌至0.87，再度刷新歷史最低紀錄，比10年前的1.24大幅滑落。這也是新加坡自1960年有記錄以來，新生嬰兒數最少的一年。

重金幫扶國家人口戰略

危機也是轉機。8月22日，新加坡總理黃循財在一年一度的國慶群眾大會上提出了一個「國家人口生育戰略」，希望能扭轉不斷下降的嬰兒出生率。宣布推出「SG養兒育女配套」（SG Child Support Package），取代原有嬰兒花紅計劃，為每名公民孩童從出生至17歲提供約7萬新元補助。

新配套包括：孩子出生後12個月內發放1萬新元誕生禮（Baby Gift）、5000元兒童培育戶頭起步津貼（First Step Grant）、兒童培育戶頭儲蓄可獲高達5000新元的政府配對填補、孩子1歲至16歲每年可獲2000新元養兒育女補助（Child Credits），以及孩子滿17歲時，中學後延續教育戶頭可獲1萬新元填補。外加新生兒保健儲蓄補助金，以及教育儲蓄補助，每個公民孩童直至17歲可獲得約6萬9500新元的補助，包括未婚媽媽所生的孩子。

包容未婚婦女兼顧託兒組屋

新措施包括未婚媽媽所生的孩子，說明政府從善如流，摒棄過去合法婚姻的條條框框的限制。其實，無論是已婚還是未婚婦女所生的孩子，都是國家的一分子。這方面體現政府一視同仁，以及更加重視孩童公平、福利措施。這一點值得肯定，也說明新一代領導班子比較沒有「傳統」的包袱。

除此之外，新增育兒假天數與生育孩子的數量掛鈎，從8天至12天不等；政府資助的學前教育中心費用，也將從後年起逐步下調。全日制託兒和託嬰收費頂限，最遲2030年分別下調至150元和300元。

不但如此，政府的預購組屋也給予有子女的首次購屋家庭，憑每名孩子多獲一次抽籤機會。換句話說，多生育孩子的家庭購買政府的公共組屋的機會更容易了。

個人主義抬頭衝擊生育

新加坡政府出台這麼慷慨的生兒育女措施，目的是要為那些想多生育的夫婦進一步提供更全面的幫扶措施，給那些猶豫不決的夫婦提供更大動力，讓生與育更符合當今撫養孩子的費用。特別是在託兒、教育等的費用支出佔家庭開銷的相當大部分，「SG養兒育女配套」至少可以減少多兒女家庭在孩子成長過程的後顧之憂，甚至降到最低。

科技改變社會，城市高度發展，生活水平不斷提升，基礎設施越來越完善，個人收入也提高，而人們的工作卻處於緊張的狀態，連帶生活也受到影響。因而，遲婚、單身、已婚不生已成為人們生活的一部分。

隨着新加坡人民教育水平的提高，人們的思想觀念可以說已「不如從前」。加之國際化、全球化的推動下，「家庭價值觀」已經悄然改變。都市社會崇尚「個人主義」與「完美主義」，自由風尚也吹進了新一代人們的心坎。這才是問題的所在。對於生兒育女，養兒防老，已經是次選，可有可無；自由、職場升遷、少牽絆才是首選。

財政支援能否扭轉出生率

新加坡剛推出「SG養兒育女配套」，可說是以國家之需去幫扶生育的夫婦，是以財政之力去撫育國民(孩子)的成長。就如人們常說的：「錢不是萬能，沒錢萬萬不能」。養兒育女是需要付出代價的，生活費、教育費也是長期的事，須要金錢的付出，沒有政府的財力支持，即便想要，許多人也不敢多生。

孩子是國家的未來。新加坡政府現在為之投入巨資，也須加強家庭價值觀的建設、推廣。巨額金錢支付能否扭轉出生率，將之提高至1.5或以上？未來五年就可知曉。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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