醫善同行｜孕期護理牙齒的重要性

醫善同行｜黃凌旻牙醫



坊間不少孕婦可能擔心有機會影響胎兒，即使牙痛亦不敢向牙醫求診。然而婦女孕期因荷爾蒙分泌有所改變，容易患上「妊娠期牙齦炎」（Pregnancy gingivitis），其飲食習慣及孕吐亦可能引致蛀牙等問題。其實懷孕期間更需要定期護理牙齒，遇上牙痛時避免自行服食止痛藥了事，宜適時接受專業牙醫診療及按需要進行洗牙。



即使步入懷孕期，對於保護牙齒健康亦不宜鬆懈。事實上，不少婦女在孕期特別容易面對牙齦紅腫出血、牙齒敏感及蛀牙等問題，因為身體內的黃體素及雌激素會於懷孕期間大幅增加，令微血管擴張，其牙齦對牙菌斑的免疫力會變差，極易引發「妊娠期牙齦炎」。此症會令患者牙齦對牙菌膜產生敏感反應，引起紅腫，日常生活例如刷牙、進食、甚至輕碰患處時都會容易流血。應對以上牙齦炎，建議以溫和洗牙與加強清潔牙齒為主。

如果對此不加理會，牙齦有機會因過度發炎而長出良性紅色肉芽腫塊，是為「妊娠期牙齦瘤」（Pyogenic granuloma）。以上牙齦瘤外觀是鮮紅色或紫紅色的軟肉球，通常長於上排門牙附近的牙縫。在此特別提醒患者不要自行用針挑或牙刷戳破患處，因為即使刷牙、進食時輕輕碰到牙齦瘤，都可能會大量出血，容易引致感染潰瘍及化膿。牙齦瘤多數於產後會萎縮，不過牙醫會視乎情況建議患者先進行洗牙以控制發炎。若牙齦瘤過大，以致嚴重影響進食或化膿，可在懷孕中期透過微創手術切除。

如果上述發炎情況一直得不到妥善控制，病情可能會惡化為牙周病，有機會增加早產風險。如剛才所說，婦女產後雖會隨荷爾蒙回落而減輕炎症情況，但孕期形成的牙石不會自行消失。美國牙醫學會曾指岀未受控制的孕婦牙周病（Periodontitis）與早產（Preterm delivery）、低出生體重（Low birth weight）以及子癇前症（Preeclampsia）等不良妊娠結果，具有臨床統計上的相關性（Association）。所以，孕期同樣需要護理牙齒。筆者試以臨床經驗，梳理孕期睇牙時機的建議。

首先是懷孕初期（一至三 個月），腹中胎兒器官正在發育，孕婦較易有嚴重孕吐及不適，此階段建議只做牙齒相關的緊急止痛手段或基礎檢查。

其次是懷孕中期（四至六個月），此時胎兒情況相對穩定、孕婦肚子尚未過大，躺在診療椅上的舒適度最高。孕婦洗牙、補牙、簡單根管治療或牙周基礎清潔都非常適合在此時完成。

至於懷孕後期（七個月以上），孕婦肚子較大，當平躺時子宮容易壓迫其下腔靜脈（Supine Hypotension Syndrome），此時接受治療時間不宜過長，否則容易引致頭暈或呼吸不順。

除了檢查牙齒，孕婦亦可以留意以下數項護理牙齒的要點：

一、每天用含氟牙膏刷牙，並務必使用牙線，務求精準清潔牙齒。

二、懷孕後可能有少食多餐及嗜酸嗜甜的飲食習慣，建議進食後及時漱口。少食多餐使口腔長期殘留食物殘渣，牙菌膜與牙石分別因而加速滋生及鈣化，增加蛀牙風險。至於酸性食物可能蝕酸琺瑯質，甜食就令細菌容易滋生。當琺瑯質流失加上牙肉萎縮，可能導致牙齒敏感酸痛。

三、如果出現牙痛，理應諮詢牙醫及由對方開立對孕婦安全的藥物，切勿自行購買成藥服用了事。

四、孕期容易孕吐不適，孕吐當中的胃酸會軟化牙齒的琺瑯質，如果孕吐後立即刷牙會磨損牙齒，正確處理方法是先用清水或含氟漱口水漱口，等待 約半小時待酸鹼中和後再刷牙清潔。

作者黃凌旻是「醫善同行」醫學顧問，牙科醫生。



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