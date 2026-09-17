區議會議員．張文嘉｜關注青少年群聚亂象　完善全方位支援

來稿作者：張文嘉博士



早前，荃灣、葵青等地區揭發有童黨滋擾、聚眾遊蕩等亂象，引發社會對青少年成長問題的反思。值得注意的是，童黨問題並非個別社區的亂象，若處理不當，有可能蔓延至其他地區。



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立法會新界西南候選人，新民黨張文嘉。（夏家朗攝）

青少年偏差行為的背後，從來不是單一因素導致，家庭引領、學校教育、警務執法、社會支援多層面均有責任，社會須正視造成青少年問題的深層次成因，主動堵塞漏洞，為青少年成長築牢防線。

青少年心智尚未成熟，價值觀仍在塑造階段，自控力薄弱，易受朋輩影響。學童在校期間有規章制度約束、師生監管，踏入暑期或長假期，學校管束消失，空閒時間大幅增加，部分缺乏家庭關懷的學童，容易隨波逐流，跟隨不良朋輩遊走街頭，參與聚眾吵鬧、挑釁滋事等偏差行為。有些青少年法律意識薄弱，誤以為街頭嬉鬧無傷大雅，全然忽視擾亂公共秩序、集體滋事的法律後果，輕則要接受「警司警誡」，重則觸犯刑責，對升學、求職與人生發展造成不可逆轉的影響。

防範青少年亂象，關鍵在建立學校、警方、家庭、社會四位一體的常態協作機制。開學過後，學校應強化與轄區警方的合作機制，例如安排警務人員開展法治教育講座，以真實童黨個案為教材，向同學清晰講述違法行為的代價，破除「年少無罪」、「玩鬧無事」等錯誤觀念，從校內建立敬畏法律、遵守秩序的底線思維。

與此同時，家校正向合作不可或缺。家長須擔起監管主責，密切留意子女課餘動向、交友狀態與心理變化，期望及時發現並糾正叛逆偏差行為。學校則持續與家長保持溝通，聯手引導同學建立正向價值觀，提升分辨是非、拒絕不良引誘的能力，避免同學受不良朋輩影響，一步步偏離正途。

輟學或離校青少年是容易被忽略的高危群體，亦是童黨問題反覆出現的關鍵之一。在讀學童處於安全網內，日常有老師督導、駐校社工跟進輔導，一旦出現情緒波動、行為異常，校方有望及時察覺和介入調整，保護與約束機制相對完善。反觀輟學青年脫離了校園，失去了穩定的成長環境，缺乏師長的引導，社工跟進難度頗高。他們長期缺乏約束與正向引導，閒置社會，四處遊蕩，極易加入街頭童黨，成為治安隱患。

青少年是社會未來，他們能否正向成長，是全社會共同承擔的責任。應對童黨亂象，社會不能停留於被動執法、事後處置，必須源頭治理、提前介入。透過家庭落實日常管教、學校強化法治與價值教育、警方加強執法、社會補足離校青年支援，四方聯動，全方位疏導青少年空虛、糾正偏差價值、提供發展出路，以期整治童黨歪風，幫助邊緣青年重回正軌，讓本港青年群體健康發展，支撐社會長遠安定。

作者張文嘉是新民黨中央委員、荃灣區議員。



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