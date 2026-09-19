來稿｜申遺將滿20周年　粵劇如何靠「玩跨界」再次震撼世界？

來稿作者：謝柏梁



粵劇作為嶺南文化最璀璨的藝術瑰寶，承載着數百年嶺南民眾的審美情趣、人文精神與鄉土情懷，是貫通粵港澳三地的文化紐帶。2009年，粵劇由粵港澳三地聯合申報，在全球眾多傳統藝術項目的激烈競爭中脫穎而出，列入《人類口頭與非物質文化遺產代表作名錄》，這是對人類藝術珍寶的至高肯定，更見證了粵港澳三地同心守護、傳承活化傳統文化的深厚根基與堅定決心。



粵劇是嶺南「文化公約數」

歷經數百年傳承，粵劇扎根民間、雅俗共賞，既登大雅之堂，亦入尋常百姓家，成為粵港澳民眾共通的文化語言、靈魂棲息的精神家園。在大灣區文化融合、非遺傳承創新的時代背景下，粵劇的保護、傳承與發展已成為三地共同的文化使命。香港作為粵劇傳承的核心重鎮、八和會館的正宗傳承地、中西文化交匯的國際都會，向來是粵劇流派傳承、對外傳播的核心平台。在粵劇邁入人類非遺20周年倒計時的關鍵節點，香港更應主動擔當、突破局限、對接灣區，與廣東、澳門協同聯動，在流派傳承、劇目創新、人才培育、國際傳播等方面主動作為，共同托舉這一人類藝術珍寶，讓古老粵劇在新時代煥發全新生機。

不同於諸多門檻偏高、曲高和寡的傳統藝術，粵劇兼具文學性與通俗性，審美可典雅、唱腔可婉轉、劇情可通俗，既能滿足文人雅士的審美追求，亦能契合基層百姓的娛樂需求，真正實現雅俗共賞、老少皆宜。對於粵港澳三地民眾而言，會唱幾段經典唱段，早已不是單純的藝術愛好，而是根植於血脈的文化本能，是三地民眾共有的文化基質，更是區域文化、藝術素養的集中體現，成為貫穿嶺南大地最珍貴的文化公約數。

深厚的群眾基礎，造就了粵劇長盛不衰的民間生命力。長久以來，粵港澳民間私伙會、票友社遍地開花，無論是城市社區、鄉村祠堂，還是街頭戲棚，隨處可見粵劇愛好者自拉自唱、切磋技藝的場景。這種自發性的民間傳承，沒有商業驅動的浮躁，唯有發自內心的熱愛，成為粵劇傳承最堅實的底層力量。粵劇演出向來有觀眾打賞的傳統，觀眾以珠寶首飾、紅色禮鈔等形式為心儀的演員助陣，既是對演藝者技藝的認可，更是對粵劇藝術的執着熱愛，這一獨特的民間習俗，映照出粵劇在嶺南民眾心中至高無上、難以替代的地位。

回顧改革開放初期，漫長的深港關口通道沿線，上百家專門拍攝、拷貝、售賣粵劇錄影DVD的店鋪林立，成為獨特的時代文化景觀。這些小店承載着兩地民眾的粵劇情懷，將經典劇目、名伶唱段與自家唱演結合起來，以影像形式保存傳播，讓粵劇突破空間限制，走進千家萬戶。

粵劇亦成就了無數追夢人，香港「鞋王」鄧劍群博士便是粵劇潤澤人心、成就個人與社會的真實寫照。年輕時的鄧劍群在街頭擺攤謀生，雖生活艱辛，卻始終熱愛粵劇、堅持練唱，其對粵劇的執着與天賦被老闆賞識，不僅收穫了人生機遇，更養成了堅韌沉穩、溫厚包容的品性，最終成就一番事業。這段佳話足以證明，粵劇從不只是一門舞台藝術，更是浸潤嶺南人精神品格、滋養城市人文底蘊的文化源泉，是文化同心、情感同源的核心根基。

粵港名伶聯手活化傳統

近些年來，粵港澳三地開始打破地域壁壘、深化藝術協作，在粵劇劇目復排、經典活化、人才培育、流派傳承等方面收穫豐碩成果，初步實現了傳統藝術的活態傳承與創新發展。

香港賽馬會毛俊輝戲劇研創計劃中實施的粤剧作品有：《平贵，我在等你》，重构薛平贵与王宝钏故事，改写《别窑》《回窑》，注入当代视角；粤剧跨界作品《阿茜的夸啦啦救国梦》與《英雄抉》，都是港深活化粤剧、重写经典的代表作。9月成立的「毛俊辉剧艺慈善基金会」，秉持「剧艺无界、承传无限」愿景，推动内地和香港文化交流。

廣東藝術研究所「夢入經典」系列經典傳承與活化項目中，《夢斷香銷四十年》承載着粵劇「蝦腔」流派，開山主演為羅家寶、白雪紅、白超鴻、岑海雁等粵劇名家。其中《再進沈園》更是粵劇「蝦腔」的招牌唱段，渾厚沉鬱、滄桑綿長，在海內外廣為傳唱。廣州粵劇院梁耀安、倪惠英的版本，也與省院版並行傳演。新版本梳理流派脈絡，完整保留「蝦腔」核心唱腔體系，大膽採用戲中戲雙層敘事結構，以暮年陸游的回望視角串起全劇脈絡，同時融入古琴、劍舞等傳統藝術元素，豐富舞台層次與審美意境。香港八和會館新秀演出系列均多次選演該劇折子戲，讓這部經典作持續傳承、歷久彌新。

省研究所出品的版本，積極推動粵港藝術聯動，邀請羅家傳人、香港著名藝術家羅家英領銜演出，為粵劇經典的現代傳承提供了全新範本。羅先生作為該劇演出的靈魂人物，以80歲高齡飾演老年陸游，一上場便神形俱備，演活了人物，令觀眾們同情心醉，感歎唏噓。

廣東省粵劇院陳建忠院長由此提出省院發展的核心方向：須堅持百花齊放、流派共榮，在深耕馬腔、紅腔，全面繼承蝦腔、白腔等諸多特色唱腔流派，整合粵港澳三地藝術資源，凝聚各方力量，共同守護、托舉粵劇的人類非遺地位。這一發展理念，既契合粵劇多元包容的藝術特質，也客觀上寄托着對香港粵劇界的新願景。

香港未能發揮龍頭作用

《夢斷香銷四十年》的粵港聯合復排與展演，不僅是單一劇目的活化成功，更為粵港澳粵劇協同傳承、流派共榮、人才互通指明了全新方向。在該劇的學術研討會上，藝術家汪明荃明確表示，羅家英完美撐起舞台氣場與藝術高度，其飾演的暮年陸游精準演繹出角色的滄桑與無奈，是全劇表演站得穩、立得住的中心人物。

白家、羅家作為穗港雙城的粵劇家族代表，也是香港百年粵劇傳承底蘊的集中體現。香港粵劇藝術，擁有完備的傳承體系、深厚的觀眾基礎與老中青梯次完備的藝術人才隊伍，眾多資深老倌、中堅骨幹、新生代新秀皆具備紮實的功底與出色的舞台能力，完全具備深度參與廣東粵劇劇目創排、學術研討、展演交流的實力與底蘊。

作為嶺南文化核心傳承地、粵劇藝術核心重鎮、八和會館正宗傳承載體，香港向來肩負着粵劇傳承、創新、傳播的核心使命，理應主動對接大灣區發展格局，扭轉近年來鮮少主動引進內地人才資源、主動參與粵劇傳承與創編的被動局面。

對比澳門的發展態勢，更可見香港的提升空間。澳門成立大灣區青年戲劇協會後，短短數年間積極整合三地資源、開展常态化展演交流、培育青年戲劇人才，累計開展各類展演、交流、培訓活動數百場，快速搭建起粵港澳戲劇協作的橋樑，充分展現了小城大擔當的文化自覺。反觀香港，身為粵劇人才高地、國際文化樞紐，擁有諸多享譽海內外的重量級藝術家，長期為全國粵劇界輸出頂尖人才與藝術理念，卻始終未能充分發揮龍頭帶動作用，在劇目共建、流派整合、人才互通、學術研討等方面的主動性不足，豐厚的資源優勢未能完全轉化為傳承發展優勢。

結合AI英語打造粵劇新名片

站在粵劇列入人類非遺即將滿20周年的關鍵節點，香港迎來了重塑粵劇地位、彰顯文化擔當的黃金機遇。香港應在特區政府統籌引領、八和會館牽頭組織、全港粵劇藝術家共同參與下，全方位激活粵劇發展活力，構建灣區領先的粵劇傳承創新體系。其一，傳承粵劇諸多流派劇目，新創一批具備時代特色的劇目，重塑香港粵劇守正創新的權威地位。其二，深化灣區協作，主動對接廣東各大粵劇院團與研究所等專業機構，建立常態化的劇目共創、人才互派、展演共享機制，既持續輸出香港頂尖藝術人才與國際傳播經驗，也主動引進內地優秀創作團隊、學術資源與經典劇目，實現資源互補、優勢共贏。

其三，堅持守正創新，在坚守粵劇傳統根基的基礎上，復現英語粵劇、打造AI與真人融合粵劇、粵劇音樂劇序列等特色創新形式，推動粵劇與國際審美、當代藝術、新媒體傳播深度融合，打破地域與語言壁壘。其四，搭建國際展演平台，依托香港國際都會的優勢，將粵劇打造為城市文化名片，在20周年非遺紀念活動中擔當核心主體，呈現兼具傳統底蘊與國際風貌的粵劇藝術景觀。

粵劇是粵港澳三地共同的文化財富，更是屬於全人類的藝術瑰寶。數百年來，粵劇扎根嶺南、薪火不熄，靠的是三地民眾的同心守護、藝術家的代代堅守、地域間的協同共進。立足新時代，香港唯有主動突破、積極作為，以更開放的心態、更務實的舉措、更強烈的擔當融入大灣區粵劇共建格局，才能充分釋放自身優勢，與粵澳兩地同心同向、攜手並進，共同守護這份珍貴的人類非遺，讓粵劇藝術跨越時代、歷久彌新，在國際舞台上持續綻放香港與嶺南文化的獨特光彩。

作者謝柏梁是香港紫荊書院副校長，上海交大中文系、中國戲曲學院戲文系原主任。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

