園遊．杏林｜致力深化醫療改革　推動發展醫療創新

園遊．杏林｜王耀忠醫生



每年當政府公布新一份《施政報告》時，大家除了展望香港未來一年各領域的發展與規劃外，同時也是好好回顧過去一年成績單的好時機。



過去一年，醫院管理局全力配合政府政策方向深化醫療改革。其中一個重要的里程碑是於今年一月一日起，成功全面落實公營醫療收費改革，秉持增加保障、減少浪費的原則，成立專隊及提升電子系統，以加強支援有需要申請各類醫療費用減免及補助的病人，保障貧、急、重、危的病人病有所醫，推動公營醫療服務可持續發展。

在提升公營醫療服務質素方面，在政府大力支持下，醫管局按照國家認證標準，已分別於瑪麗醫院及威爾斯親王醫院成立胸痛中心，亦在瑪麗醫院及屯門醫院成立中風中心，並設立綠色通道縮短病人入院至治療的時間，提高治療成效及存活率。醫管局會進一步按國家認證標準推進有關服務的發展，提升服務質素，造福病人。

醫管局一直提升整體運作效率，按照《施政報告》的政策方向把外科專科穩定新症輪候時間大約減少十周，即減少約一成，並同時優化預約安排，擴展跨專業綜合臨床服務，持續提升服務量。我們亦會繼續採取不同措施，包括增加日間服務模式，以縮短不同專科服務的輪候時間。至於眼科服務方面，醫管局去年引入「高流量白內障手術服務模式」，整合流程增加手術數量，加快病人早日重拾光明，效果顯著。

中醫方面，醫管局過去一年繼續積極推進中西醫協作服務發展，包括以中西醫綜合門診模式開展「膝骨關節炎治療先導項目」，推動提早預防，避免發展至需要手術治療的晚期病變；此外，醫管局亦將呼吸科及癌症紓緩治療引入中西醫協作服務，讓病人有更多選擇。

展望新一年，為配合創新科技的發展方向，醫管局會繼續抓緊機遇發展醫療創新，為推動臨床應用轉化提供平台，加快醫療技術創新落地，同時會積極引進更多療效卓越的創新藥物和醫療設備，讓好藥械更快地惠及更多患者。醫管局亦計劃深化人工智能應用，繼續推動智慧醫院發展，提升醫療成效。

在迎接新一份《施政報告》之時，醫管局會繼續配合醫務衞生局的政策方向，深化公營醫療改革，提升公營醫療服務的安全、質素和效率。

作者王耀忠醫生是醫院管理局聯網服務總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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