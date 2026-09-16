來稿｜夏寶龍主任赴江門實地調研——港澳對接「十五五」的縱深之棋

來稿作者：陳小辛



9月9日赴江門實地調研、9月10日出席橫琴粵澳深度合作區建設專題會——中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍連續兩天的粵港澳大灣區調研行程，值得關注。筆者思之，如果說橫琴會議是制度層面的政策推進會，聚焦規則銜接與機制突破；江門調研則是産業層面的可行性摸底，瞄準實體經濟的承載與落地。行程背後，一個關鍵信號值得深思：支持港澳對接國家「十五五」規劃，為何專門將目光投向江門這座向來低調的珠江西岸城市呢？



長期以來，粵港澳合作的高光始終聚焦在前海、橫琴、河套等核心平台。這些區域主打規則銜接、制度創新，是港澳融入內地的「制度接口」，承載著先行先試的改革功能。但對接「十五五」規劃、深度參與國家發展大局，不能只有制度層面的「軟聯通」，還必須有實體經濟的「硬承載」。江門之行，正是要為港澳的資本、技術、品牌尋找廣闊的産業腹地，讓對接國家戰略的根基扎得更實。四個調研點位用意頗深：台山廣海灣看臨港經濟空間儲備，中微子實驗站看科創成果轉化路徑，李錦記新會工廠看港資實業落地樣本，中車廣東基地看先進製造承載能力，也對應了港澳産業延伸的核心方向。

細看江門，確有其空間禀賦。大灣區東岸核心城市開發强度高、土地飽和，港澳産業外溢往往缺乏集中承載地。江門坐擁大廣海灣等大片臨港未開發土地，開發强度不到6%，是珠江口西岸唯一具備大規模産業承載空間的城市。廣東省「十五五」規劃早已明確其「珠江西岸粵港澳合作重大平台」「珠三角輻射粵西及大西南樞紐型節點」的定位。對香港而言，土地稀缺始終是産業多元發展的核心掣肘；對澳門而言，經濟適度多元也需要扎實的實體經濟底座。江門的空間與産能，恰好能補上這塊短板，支撑「港澳總部+江門基地」「港澳研發+江門製造」的分工模式，讓港澳的優勢功能跳出核心城區，找到更廣闊的落地場景。

江門有其産業互補的天然適配性。與廣州、深圳、珠海等核心城市主打金融、科創、高端服務業的定位不同，江門擁有完整的實體經濟體系，先進裝備製造、食品加工、生物醫藥、清潔能源等産業基礎扎實，産業鏈配套完備。這種産業結構恰好與港澳形成錯位互補——香港的科研成果、品牌運營、國際貿易能力，澳門的文旅會展、中醫藥、中葡平台優勢，都能在江門找到産業轉化的實體載體。扎根新會多年的李錦記，正是港資品牌與內地製造能力結合的典型樣本。支持港澳對接「十五五」，不是簡單讓港澳「融入內地」，更要發揮各自所長、共同做强産業鏈。江門的實體經濟根基，正正能讓港澳的軟實力轉化為實實在在的産業競爭力。

還有不得不說的是江門僑鄉紐帶的獨特價值。作為中國第一僑鄉，江門530多萬僑胞遍布全球145個國家和地區，與東南亞、葡語系國家人脉深厚、經貿往來密切。這份僑脉資源恰好能與港澳的國際網絡形成叠加效應。一方面，港澳一直是江門商界聯通世界的傳統窗口；另一方面，江門的本土渠道與海外僑網，能幫助港澳企業更順暢地開拓內地市場、進軍「一帶一路」沿綫新興市場。這種「以僑為橋」的獨特紐帶，是奇兵一支，往往能為港澳對接「十五五」的高水平對外開放，打通更多元的通道、拓展更豐富的場景。

從更大格局看，筆者認為從夏主任江門調研之行似乎可以捕捉到一個信號：「十五五」時期的粵港澳合作，需要從「核心平台單點突破」轉向「核心+腹地點面結合」了。橫琴、前海、河套這些核心平台，負責制度創新、規則突破，是「開路先鋒」；江門這類腹地城市，負責産業承載、成果轉化、市場輻射，是「縱深陣地」。兩者各司其職、錯位協同，既讓制度創新有落地的産業場景，也讓産業發展有制度的保障支撑。更重要的是，通過江門這一樞紐，港澳的輻射力能進一步向珠江西岸延伸，對接國家區域協調發展戰略，讓大灣區的帶動作用覆蓋更廣闊的腹地。

落子江門，不止是一城一地的機遇，更是粵港澳合作向縱深推進的標志性一步。從制度銜接到産業融合，從核心極點到腹地輻射，港澳對接國家「十五五」規劃，正在走出一條更扎實、更廣闊的路徑。不僅是兩地共贏的紅利，更是大灣區高質量發展的持久動力。

作者陳小辛博士是中國香港企業出海協會副會长，澳洲公共會計師協會中國區顧問委員會委員，香港優才及專才協會政策研究委員會會長。



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