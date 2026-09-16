立法會議員．洪錦鉉｜從首份五年規劃　看香港管治轉變

來稿作者：洪錦鉉議員



《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030）》正式出爐。這不是一份普通的政策文件，而是香港回歸祖國以來首次以中長期戰略視野系統規劃自身發展，標誌着特區管治思維從被動應對走向主動謀劃，在「一國兩制」實踐進程中具有里程碑意義。值得一提的是，這份藍圖的編制過程本身就是一次廣泛社會動員：為期兩個月的公眾諮詢（2026年6月15日至8月14日）期間，特區政府共舉辦超過100場諮詢會，其中約30場由行政長官親自主持，最終收到來自不同界別、不同背景市民及持份者的意見建議逾16,000份。如此踴躍的公眾參與，既反映社會對香港未來走向的高度關切，也為這份規劃奠定了堅實的民意基礎。



作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯工商事務發言人，城市智庫主席。（直播截圖）

國家規劃港專章演變

回望歷史脈絡，國家規劃與香港的關係經歷了一個逐步深化的過程。「十五」、「十一五」規劃已明確提出保持香港長期繁榮穩定、鞏固國際金融貿易航運中心地位，但港澳內容尚未獨立成章。2011年3月，「十二五」規劃綱要首次將港澳部分單獨成章，題為「保持香港、澳門長期繁榮穩定」，明確支持香港鞏固提升競爭優勢、發展離岸人民幣業務和國際資產管理。這是中央首次以國家規劃專章形式，系統定位香港在國家發展全局中的角色，被視為具有標誌性意義的一頁。

此後，「十三五」、「十四五」規劃延續港澳專章體制，香港的功能定位不斷豐富。及至2026年3月公布的「十五五」規劃綱要，港澳專章不僅再次保留，更實現了兩個關鍵升級：一是將香港的角色從「融入國家發展大局」升華為「融入和服務國家發展大局」，意味着香港從國家戰略的受益者、參與者，邁向更為主動的服務者、貢獻者；二是將香港的功能定位從「十四五」的「八大中心」擴展為「十大中心、兩大樞紐、一個生態圈」，並將北部都會區建設納入國家規劃，賦予香港前所未有的戰略任務。

香港補齊中長戰略藍圖

國家規劃的頂層設計日漸清晰，香港制定本地五年規劃也就成為順理成章的內在要求。國家定方向，香港就要細化路徑、落實項目、調配資源。過去，香港城市發展較多依賴市場自發調節與單項政策推進，缺乏跨年度、跨部門的系統性統籌。面對土地房屋、產業轉型、青年發展等深層次問題，零散的短期政策已顯得捉襟見肘。首份五年規劃的編制，正是要補上這塊中長期戰略規劃的空白，把國家「十五五」規劃帶來的龐大機遇，轉化為香港本地可操作的行動綱領。而逾16,000份來自民間的意見書，涵蓋北部都會區建設、經濟金融貿易、創科產業、民生社會、區域合作、文體旅綠色發展六大諮詢範疇，恰恰說明社會各界已形成共識：香港需要一份頂層設計與基層智慧相結合的中長期藍圖。

當今世界正經歷百年未有之大變局，地緣博弈加劇、全球經濟復甦乏力、產業鏈加速重構，外部勢力持續「以港遏華」。在不確定性成為常態的時代，香港比任何時候都需要一份錨定航向的中長期藍圖。五年規劃的核心價值，正在於建立戰略思維、統籌發展與安全，跳出頭痛醫頭的被動慣性。它立足香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，把國際金融、離岸人民幣、法律爭議解決、創科轉化等長板，對接國家新質生產力、人民幣國際化、高質量共建「一帶一路」等重大戰略。香港的角色，既是「超級聯繫人」，又是「超級增值人」，更進一步拓展為「超級合夥人」，依托普通法體系、國際網絡和專業服務能力，與國家協同，聯通全球市場，創造更多高增值的發展。

兩份報告相輔相成

值得強調的是，香港的五年規劃並非以規劃取代市場，而是一份前瞻性、戰略性、方向性的引導文件，不制定過度細化的硬性指標，以保留市場彈性。它與每年的《施政報告》相輔相成——五年規劃繪藍圖，施政報告作年度落實進度報告。這種制度設計，既保留了香港市場經濟的靈活與活力，又增添了中長期統籌的定力與方向，是「一國兩制」下行政主導治理模式的創新探索。

從2011年「十二五」規劃首次設立港澳專章，到2026年香港編制首份本地五年規劃，15年間，香港與國家發展的關係完成了從「被納入」到「主動對接」再到「自主謀劃」的深刻轉變。這背後，是「愛國者治港」原則全面落實後特區治理能力的提升，是香港由治及興新階段的必然要求。藍圖已經繪就，關鍵在於落實。立法、行政、社會各界需同心協力，凝聚共識，破除制度壁壘，推動項目落地，讓這份承載時代使命的五年規劃，真正轉化為香港由治及興的生動實踐。

作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯工商事務發言人，城市智庫主席。



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