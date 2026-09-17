進言廣達｜施政報告文體旅政策——善用工具箱，創造新機遇

進言廣達｜黃進達



香港市民翹首以盼的首份五年規劃正式出台，行政長官李家超同日發表《2026年施政報告》。筆者早前就非遺、遊艇、青年及大學城等關鍵領域提交意見，如今欣喜見到多項與旅遊發展相關的建議獲行政長官及特區政府採納。



遊艇與文體旅協同推進

在遊艇經濟方面，筆者曾經建議「推動船員資格互認、簡化通關流程」，並「與已獲授權的內地培訓機構及海外院校合作，建立遊艇服務人才培訓基地」。五年規劃第2.68段明確提出「積極推行『港艇北上』、『粵艇南下』的便利措施，包括授權內地城市相關機構，為訪港遊艇船長提供香港水域知識考試及認可的短期培訓課程與評估」，並提出「加快推進遊艇停泊設施發展，提供更多遊艇泊位，吸引更多遊艇（包括超級遊艇）訪港」，與筆者「立法統籌、便利通關、人才培育、科技賦能」四位一體的建議方向高度一致。五年規劃專欄15亦明確將「海洋經濟」列為新興產業，方向正確。

在盛事經濟與文體旅協同方面，筆者曾經提出「善用啟德體育園及其他大型場地，支持舉辦更多大型國際體育賽事、演唱會、文化活動和會展項目」。五年規劃專欄23明確設定「於2030年，在啟德體育園舉行的演唱會或表演中，非本地藝人為主的比例提升至60%」的量化指標，為文體旅融合提供具體抓手。

在北都大學城方面，筆者曾經主張三大片區「擇優而取」，其中新界北片區「配合文化藝術及綜合旅遊定位」。五年規劃第十一章明確三個大學城均以城區概念建設，以「一城五元素」作布局；打鼓嶺大學城「會融入藝術和藍綠發展元素」，與筆者建議的文旅定位精準對接。

多項建議獲施政報告回應

非遺推廣方面，筆者也建議過「常態化與擴大香港非遺月」。施政報告明確提出「盛事+旅遊」布局，旅發局將全年劃分為「國際藝術季」「中華藝術季」「節慶盛事季」三大主題。施政報告附件指標第23項明確「每年舉辦『香港非遺月』，預計每年合共不少於10萬人次參加」；第183段明確「政府會加強推廣地區非遺特色，打造『香港處處有非遺』」，並將「香港非遺月」列入文藝旗艦品牌項目。筆者對此深表支持。

遊艇經濟方面，施政報告第354段明確提出「不同遊艇泊位新項目正全速推行，包括2027年上半年招標的香港仔遊艇、康樂及住宅綜合發展項目，以及『機場城市』SKYTOPIA下的遊艇港灣項目。『港艇北上』已於今年6月進行首航。海事處快將與廣東海事局簽訂諒解備忘錄，同步推進落實『粵艇南下』」。第355段明確海事處已推出三項便利措施，首批內地船長已於6月中旬完成考核，並會拓展線上短期培訓課程至海外地區。附件指標第161至162項更明確「機管局在2027年就遊艇港灣項目開展前期工程」及「海事處在2027年就海外短期培訓課程完成認可程序」。筆者提出的「出入境便利」與「人才培育」兩項建議，在施政報告中獲得全面採納。

北都大學城方面，施政報告第186段明確提出三個大學城均以城區概念建設，包含校園區、科技區、產業區和生活社區，以「一城五元素」作布局；第190段明確「政府將於本年內邀請專上院校申請建設校舍，起動洪水橋大學城校園區發展」；第192段明確成立「大學城建設及發展委員會」，由政務司司長領導。附件指標第60項更明確「於2026年第四季將現有的『大學城籌劃及建設組』提升為『大學城建設及發展委員會』」。這些安排將為文化藝術及綜合旅遊提供空間載體。

紅色研學與青年交流方面，施政報告第26段明確提出「深化青年愛國主義教育，善用內地資源推展形式多樣、內涵豐富的交流和實習活動，並設定年度主題，例如國家航天事業成就、東江水供港工程等」，並把陝西省延安革命紀念館列為第二個香港特區在內地的青少年愛國主義教育基地。第286段推出為期兩年的「三萬青年職位及實習計劃」，政府聯同商界額外提供1萬個全職職位，並擴大「創科實習計劃」及優化「民青局青年初創實習計劃」。第141至144段則明確支持商業航天發展，附件指標第36至37項提出「航天逐夢青年計劃」，這些均可與研學旅遊、青年交流旅遊結合。

持續深耕落實四大建議

筆者欣喜見到多項建議獲採納，部分建議仍有待落實。特區政府在後續施政中，仍可持續參考。

一是設立東江縱隊文物徑，融入愛國主義教育體系，與延安革命紀念館等教育基地形成互補，讓抗戰歷史成為青年國家認同的生動教材；二是建立常態化青年參與機制，籌建不同範疇的「青年諮詢小組」，廣邀中學生、專上學生、初創青年、基層青年代表，針對五年規劃中的六大政策板塊提供意見並持續關注成效；三是成立跨部門遊艇產業統籌機構，將現有粵港專屬工作小組升格為跨部門遊艇產業統籌機制，涵蓋泊位供應、維修保養園區、船員培訓、賽事申辦、文體旅融合，並納入文體旅協同發展執行機制；四是將非遺教育納入教育局具體工作規劃，與教資會大學協商將共同核心加入非遺教育元素，中小學課程亦需將非遺傳承與青少年文化認同培育相結合，從教育層面確保非遺薪火相傳。

香港首份五年規劃及2026年《施政報告》，是一份屬於全體市民的時代藍圖。行政長官以「以長遠謀全局、以改革開新篇、促發展創機遇、惠民生向未來」為主題，為香港未來發展指明清晰方向。筆者謹此致以衷心感謝，並期望在行政長官的堅強領導下，社會各界齊心協力，共同將藍圖轉化為行動，將機遇轉化為實效。香港青年更應挺身而出，將個人發展融入國家發展大局，在國家「十五五」規劃開局之年乘風破浪、揚帆萬里。

作者黃進達是經民聯文化體育及旅遊事務委員會聯席主席，香港菁英會主席，全國青聯常務委員，重慶市政協委員。



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