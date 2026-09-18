楊莉珊｜香港首份五年規劃　能否成為青年信心契約？

來稿作者：楊莉珊



9月16日，行政長官李家超在立法會公佈《香港特別行政區經濟和社會發展規劃第一個五年規劃（2026—2030年）》，同日發表《2026年施政報告》。這是香港回歸以來首次以跨年度、跨任期的中長期規劃，配合年度施政報告形成「長遠藍圖＋年度落地」的治理新機制。作為全國政協委員、中國香港（地區）商會會長、香港優質師友網路主席，筆者長期以青年工作為重心，推動京港青年交流、職場實習與愛國愛港教育，看到這份規劃把教育、人才、青年發展、北部都會區、內聯外通一併納入系統部署，深感它不只是一份政府文件，更是給全港市民、特別是年輕一代指明方向的「信心契約」。



青年需要規劃穩定預期

從年度救火到五年謀局，青年才有穩定預期。過去香港施政多以年度為單位，許多政策重在應對即時訴求，青年發展也容易被拆成零散項目。首份五年規劃改變這一節奏：以7大理念、5大目標、22項主要指標錨定方向，把教育規劃、人工智能素養、國民教育、國家安全教育、價值觀教育，同青年學業、就業、創業、置業一體設計；施政報告再把它拆成年度任務、資源和考核節點。這種「規劃定方向、施政抓落地、財政配資源」的閉環，對青年尤其重要——年輕人選專業、找工作、創業、置業，最怕政策搖擺。現在政府明確推進北部都會區三大學城、河套與新田科技城、留學香港、國際高端人才集聚，市場與家庭就能按五年節奏做長期決定。

規劃提出以「一城五元素」建設新田、洪水橋、打鼓嶺大學城，新田主攻醫學、生命健康、人工智慧、機器人、微電子，洪水橋側重智慧製造與應用型專上教育，打鼓嶺融入藝術與藍綠發展。這等於把「教育—科技—產業—人才—城市」串成一條鏈，青年不論讀文科、醫科、工程或文創，都能找到對應賽道。對商會而言，這也讓我們牽線京港企業、提供實習與就業崗位時有更清晰的產業地圖。

愛國愛港不是口號，要靠行走、實習、共事來養成。筆者認為，青年愛國愛港情懷，不能只靠課堂講授，必須在真實國情、真實職場、真實友誼中沉澱。近年來筆者通過香港優質師友網路、「GROWS Together職場有你」等平台，持續帶香港中學生、大學生赴北京、天津、深圳、重慶等地參訪。我們走進北京市政協機關瞭解協商民主，到阿里巴巴、聯想、天津青年京劇團、故宮、清華感受科技與文化的雙軌國力，也安排香港青年在北京企業、科研機構實習。

親身體踐內化愛國情懷

今年相關交流繼續擴容：第五屆雙城青年文化人才交流計劃讓京港青年在香港故宮、北京798、西九、廣州白鵝潭之間做文化項目與實習；「追光逐夢 青雁啟航」送香港高校生到懷柔科學城50天，跟導師做科研產業課題；「祖苗·優才GCE實習計劃」把香港學生安排到北京豐台金融、科技、醫療崗位；中國科學院—香港青年實習計劃則讓20名香港青年進入數學、物理、聲學、生物、軟體、微電子、人工智慧等院所。這些項目證明一件事：當香港青年親自參與內地專案、拿內地工資單、和內地同事趕進度，他們對「國家所需、香港所長」的理解，會從概念變成責任。

五年規劃強調深化愛國主義教育、國民教育、國家安全教育與價值觀教育，同時提升AI素養、國際視野，培養「德才兼備、愛國愛港、具文化自信、有世界視野」的下一代。這與民間交流互補：政府給制度與課程，商會、社團、學校給場景與師友，青年在「讀書—參訪—實習—就業」的連續體驗中，自然把愛國愛港內化為職業選擇和公民責任。

以京港交流對接北都和四大中心，讓青年看見具體出路。規劃把國際金融、航運、貿易、創科作為重點強化方向，北都作為「南金融、北創科」的北部引擎，本身就要求大量跨界人才。北京在科創、文化、金融、政務協同上各有優勢，京港青年交流不能只做「參觀團」，要升級為「人才供應鏈」。

四方面對接打造人才鏈

筆者建議從四方面對接：第一，實習常態化。把香港青年赴北京科創企業、金融機構、文化機構、法律仲裁機構實習，與施政報告「三萬青年職位及實習計劃」銜接。政府提出兩年聯同商界推三萬職位，其中創科、初創、金融、建造等方向均適合京港雙城輪崗；商會可協調北京合作企業接收香港學生，也安排內地青年到香港法律、調解、金融、文創機構交流。第二，創科聯合培養。懷柔科學城、中關村、河套、新田科技城可形成「北方基礎研究—香港轉化融資—大灣區製造」的實習科研走廊；中科院、香港高校、北都大學城聯合帶研究生，直接服務人工智慧、微電子、生命科學指標。

第三，文化與法治交流。依託雙城計劃、西九、香港故宮、北京故宮，培養既懂中華文化、又懂國際觀眾的文化管理人才；依託香港普通法、調解、仲裁優勢，讓香港青年參與內地企業「走出去」的一帶一路法律實務，培養愛國愛港且具國際規則能力的專業人。第四，創業師友制。以中國香港（地區）商會為平台，給赴內地創業的香港青年配企業家導師，從公司註冊、融資、稅務、內銷到專利佈局全程陪跑；同時把內地青年來港創業接入香港國際市場網路。

商會企業轉化宏觀指標

商會與企業界要把KPI變成青年機會。五年規劃設預期性與約束性指標，施政報告又把青年就業、數字教育、大學城、公營房屋列為硬任務。對商會來說，不能只「表態支援」，要把宏觀KPI轉成企業行動：一是每年承諾若干實習與應屆崗位，重點向創科、金融、建築、社會服務傾斜；二是配合「留學香港」品牌，組織北京企業、高校與香港院校聯合招聘，讓非本地人才留港、香港青年進內地；三是用師友網路做弱勢群體青年幫扶，把國民教育、職業規劃、心理健康、就業技能打包，避免青年工作只停留在活動層面。四是建立回饋機制，每年就青年職位兌現率、實習轉化率、京港交流人數、愛國教育滿意度向政府和社會作簡報，讓規劃不只寫在紙面。

筆者特別希望各界重視「師友」這件事。香港優質師友網路多年來做一對一陪伴，經驗證明：一個有過內地經歷、願意分享失敗與經驗的導師，比十場講座更能改變青年人生選擇。未來五年，商會議員、北京港人團體、特區駐京辦、民青局可共建「京港師友庫」，把在內地成功的香港創業者、在金融法律創科領域的專業人士、北京國企與民企高管納入，對香港中學生、大學生、初入職青年分層配對。愛國愛港不是灌輸出來的，是在師友同行、共同做事中長出來的。

跨任期落實一張藍圖

讓規劃真正「一張藍圖繪到底」。首份五年規劃的價值，不在於願景多漂亮，而在於能否跨任期執行。規劃已提出以年度施政、財政預算、述職彙報形成閉環；筆者認為還應加上社會監督和青年參與。建議政府定期發佈22項指標分年齡、分行業資料，特別公開青年失業率、實習留用率、北都大學城學額、AI教育覆蓋率、公屋輪候改善幅度；民青局、教育局、創科部門聯合商會、工會、校董會做年度聽證。青年自己也應進入規劃評估，用「我在這五年裏讀到什麼專業、實習到哪裏、住到什麼房屋、參與什麼國家項目」來檢驗政府承諾。

從2011年「十二五」首次設港澳專章，到「十五五」把香港定位進一步擴展，再到今天香港自編首個五年規劃，香港與國家治理的關係已由「被納入」走向「自主謀劃」。作為長期做青年工作的港區政協委員和商會負責人，筆者最看重的是：這份規劃給青年一個可預期的香港，也給內地一個可對接的香港。未來五年，中國香港（地區）商會將把京港青年交流從「暑期專案」升級為「全年人才通道」，把愛國愛港教育從「觀禮參觀」升級為「共事共創」，把企業資源從「捐崗位」升級為「陪跑十年」。

藍圖已經展開。政府定指標，商會搭平台，青年闖賽道，國家給舞台——當越來越多香港青年在北京的實驗室、北都的大學城、河套的產業園、西九的劇場、中環的交易所裏，既能講好國家故事，又能做好專業實事，五年規劃就不是文件，而是由治及興最有力的證明。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



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