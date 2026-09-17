來稿｜機器自己決定下一步——自治化物流重塑全球供應鏈布局

來稿作者：袁尚文博士、戴智康



2026年9月8日至11日，東京國際展示場迎來亞洲最大規模的物流科技展——Logis-Tech Tokyo 2026。今年的展覽不僅是技術展示，更像是一場「物流文明的預演」。在東西館共12個展場中，機械臂、AGV、自主叉車、智能倉儲、AI模擬平台、地震防護架構等技術交織成一個訊息：物流正從自動化邁向自治化，並以AI作為核心驅動力。



物流設備邁向自主決策

過去十年，全球物流的主旋律是自動化（Automation）：機器替人完成重複性工作。但今年展覽呈現的，是更高階的「第二曲線」—自治化（Autonomous）。自治化的核心不是「機器能做事」，而是「機器能自己決定下一步要做什麼」，自主計劃和決定工作流程，以提升營運效率。

展場中的AGV與自主叉車：倉庫貨物存取均自己運作，不再依賴固定路線，而是具備自主導航、自主避障、自主搬運、與倉儲管理系統(WMS)即時連動及動態路線調整。更高階的無人叉車甚至能在高位貨架間穿梭，完成傳統人力需要多年技巧才能掌握的任務。這些機器的共同特點是倉庫不再需要人指揮，機器自己知道下一步。這標誌著物流從「人指揮機器」走向「機器協作機器」的一體化和同步運作。

筆者在展覽場參觀期間亦發現另一亮點，是機械臂的普及化與智能化。機械臂不再只是工業製造的工具，而是物流分揀的新主力。AI視覺系統讓它能在毫秒內判斷物件形狀、重量、方向，並完成自動抓取、自動分類、自動放置及自動錯誤修正。更重要的是，機械臂與AGV的協作已成為標準流程。AGV將貨物送至機械臂，機械臂分揀再交由另一台AGV接手運送。這是一個完整的自治化生態系統，而非單一設備的升級。

人工智能主導倉儲配送

今年在展場最具震撼的是「智能倉儲系統」的成熟度。大型網格倉儲系統能在X、Y軸高速移動，從數百個儲位中取出指定物品。背後的AI系統能完成儲位優化、動態路徑計算、庫存預測、自動補貨及需求分析。倉庫不再只是儲存空間，而是能「計算」的智能系統。高速穿梭的倉儲機器人像是倉庫裡的「電梯+快遞員」，能自主選擇最佳路線、避開阻塞、調整取貨順序，使效率提升數倍。

在食品物流展區也示範高度自動化的供應鏈，自動分揀，自動補貨，自動檢查保質期，自動分類溫度需求。食品供應鏈變得更快、更準、更安全。當中，DWS（Dimension Weight Scan）系統是現代物流的核心。它能在一秒內完成尺寸量度、重量測量、條碼掃描、影像辨識及資料上傳。每一件貨物都能被即時記錄、分析、分類，並進入AI的運算流程。DWS是物流的「眼睛」，也是AI的「大腦入口」。沒有DWS，就沒有自治化物流。

人工智能（AI）路線模擬平台是今年最具突破性的發展。它能模擬不同路線的成本，計算最佳配送順序，分析交通、天氣、需求波動及即時調整配送策略。這代表配送決策不再依賴司機經驗，而是由AI提供最佳路線和配置。

安全與永續構築供應鏈韌性

地震防護物流架構是日本特有的貨倉設計，倉庫安全是物流科技的重要議題。包括：免震（Menshin）以吸收震動為主，適合高價值物品；耐震（Taishin）強化結構並固定於地面，適合大量儲存。這些技術讓日本倉庫在地震中仍能保持運作，減少損失。安全不再只是成本，而是供應鏈韌性的核心。

還有，可持續發展目標(SDGs)與物流關係已是日本企業社會責任的新模式。物流不只是效率，更是社會責任。今年展場首次展示「就勞支援B型事業所」在物流倉庫內運作。這代表物流企業開始承擔社會包容，就業平等，社區連結及永續發展。物流不再只是商業，而是社會的一部分。

整體而言，今年的Logis-Tech Tokyo 2026展示了一個清晰的未來方向，物流業正走向「無人化×智能化×永續化」三軸融合。這三個方向正在重新定義全球物流佈局。是次展覽預示了未來十年產業鏈和供應鏈的新標準。在不久將來，倉庫由AI管理，貨物由機器搬運，分揀由機械臂完成，配送由演算法決定，倉庫安全由地震科技保障及社會責任由物流企業承擔。

Logis-Tech Tokyo 2026告訴我們物流已從傳統營運產業模式，走向以科技為核心的動態供應鏈網絡。我們必須要提升質量和標準，以其獨特的精密技術與永續理念，為大灣區、亞太和環球供應鏈行業設定新高度，成就未來！

作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌，作者戴智康是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士。



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