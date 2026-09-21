帶．路共享｜帶着學生去東帝汶　成為「大人」的第一次

帶．路共享｜歐陽君怡



懷着幾分忐忑，也帶着幾分期待，我踏上了前往東帝汶的旅程。對於許多人來說，這是一個神秘而陌生的國家。這是我加入共享基金會後第一次來到東帝汶，對我來說是一片完全陌生的土地。此次出行，我們主要協助帶領來自香港和澳門的學生了解東帝汶，以及基金會在當地開展的公共衞生項目。而對作為東帝汶項目組新人的我來說，這趟旅程也是我的培訓之旅。



從學生變身帶隊大人

讀書的時候，我也曾參加學校組織的海外項目，到薩爾瓦多開展服務。那時候的我只需要專注於學習和參與活動，其餘的事情都會有工作人員安排妥當，可以說是真正享受其中。而如今，我完成了身份的轉變，從學生變成了帶學生出行的「大人」。直到這時我才發現，一趟看似簡單的行程背後原來有這麼多細節需要兼顧。除了行程與安全，租幾輛車、在哪吃飯、餐廳多久能上菜、學生住哪個房間、幾點抵達、聯繫誰……這些看似不起眼的小事，往往牽一髮而動全身，影響後續的整體安排。

由於對當地的地理位置和實際情況都不熟悉，出發前我一直有些擔心，不知道自己能否在團隊裏承擔好應盡的責任；再加上要與同事及三位當地大學生攜手帶隊前往包考省，責任重大，心裏難免捏了一把冷汗。

由於包考距離帝力有大約四小時車程，我們的行程從清晨六點開始，目標是在上午十點前抵達包考中心醫院。學生們將在那裏檢測基金會捐贈的直飲水機和滅蚊燈，同時開展公共衞生宣傳，向當地居民介紹如何預防蚊蟲叮咬、降低感染登革熱的風險，並派發相關物資。當天我們乘坐一輛越野車和一輛商務車同行。行駛途中，兩輛同行車輛因速度不同拉開了距離，我們透過每隔一段時間停車等待來確保安全。還記得當時是早上八點多，車輛行駛在盤山公路上時，我望向窗外灑滿陽光的無垠大海，聽着音樂，心裏的緊張與焦慮在海光中漸漸散去，彷彿進行了一場公路旅行。

親身體驗水質檢測

抵達包考後，我們順利與中心醫院的工作人員完成對接，也正式開始了當天的工作。在檢測第一台直飲水機時，學生們對所有事情都充滿好奇。如何讀取水表、如何檢測水質的TDS值（TDS是水中溶解的礦物質、鹽類等固體物質的總量，150以下是可以飲用的水）、如何填寫檢測表格，每一個環節大家都認真學習、積極提問。隨着行程推進，她們逐漸熟練起來，到後來的得心應手，檢測工作也變得越來越順暢。對我們而言，比完成檢測更重要的是讓學生親身體驗，直觀理解項目對當地社區的意義。因實際耗時比原計劃長，我們隨即調整下午行程順序，順利趕上了海邊日落，結束了一天的工作。

從那時開始，我們這個小組養成了一個習慣。每到一個節點便開個簡短「小會」，討論如何調整以提升效率。這讓我深刻體會到，人道救援工作既要保持目標不變，又需具備應對突發狀況的靈活性。

人道救援需靈活應變

過往幾年的研究工作習慣了深思熟慮再行動，但人道救援往往無法等待，執行中也充滿意料之外的「驚喜」。例如在學校進行宣傳教育時，港澳學生與當地同齡人交流融洽、互動熱烈，校方更準備了下午茶，讓預留時間一再延後；又如抵達項目點卻遇負責人不在、大門緊鎖，唯有臨時調整，從次日擠時間補回。這些不在計劃中的插曲，讓我真正理解了「以不變，應萬變」。

我想，人道救援本就充滿挑戰與未知。回來後我們團隊建立了一個「小信息庫」 記錄觀察到的問題與經驗，供未來作參考。雖然意料之外的故事總會發生，每一次出行卻也因此獨一無二。我們或許無法做到完美，但會在有限條件下做到最好，而我這個曾要求萬事按計劃執行的人，也正學着變得更加靈活。

民心相通無懼語言障礙

最後，特別感謝同事們在我第一次出差時為我托底，也感謝當地天主教大學的夥伴，憑藉社區居民對他們的信任，讓我們走到哪裏都大受歡迎。同時感謝隨行的港澳學生，他們自然融入當地社區，真正做到民心相通——我看到語言和文化從來不是障礙，當彼此真誠相待，連結便會自然發生。

本月底，我們即將再次出發東帝汶，我期待着這一次的新相遇與新故事，以及我們的「小信息庫」裏，是否又會多出幾條新的記錄。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「共享」和「民心相通」的精神。目前的旗艦項目「消除白內障致盲項目」，以全面消除白內障致盲的積壓病例為目標，為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術，並逐步由直接服務轉向「賦能」模式，透過提供流動手術設備及專業培訓，提升當地醫護能力，目前正在烏茲別克斯坦建立項目。另積極在各項目國及其大型基建項目中推動蟲媒傳染病防控工作。其他重點工作包括在東帝汶開展的「直接飲用水項目」，以及於不同項目國進行災難應對準備管理和人道救援人才培養方面的發展。

作者歐陽君怡是共享基金會項目專員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

