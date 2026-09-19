來稿｜印尼煙霾飄洋過海危害健康　不法行為不能讓全民買單

來稿作者：陳文坪



今年8月、9月以來，印度尼西亞加里曼丹島火點迅速增加，林火造成的煙霾已經侵襲鄰國馬來西亞、菲律賓、汶萊、新加坡等國。加里曼丹飄來的煙霾，使馬來西亞、菲律賓，污染指數多日超過300點，空氣質量惡化，已屬於非常不健康水平。印尼林火煙霾所造成的危害已經嚴重衝擊鄰國人民健康。9月4日，馬國砂拉越西連省的空氣污染指數突破500點，達到危害公眾健康和安全的程度，國家元首蘇丹依布拉欣御准該省全境進入緊急狀態。煙霾是天災？還是人禍？應不難分辨。影響之惡劣，而馬國西連地區需進入緊急狀態，可說是極其嚴重事件。其造成的資源損失，對身心健康的危害，非一般所見。



空氣污染問題危害東盟

9月1日，菲律賓馬尼拉多地空氣污染指數飆升至非常不健康甚至危險水平。位於大都會區南部的帕拉尼亞克市空氣質量指數達到296點已屬於非常不健康水平；奎松市也因煙霾而宣布停課。新加坡也沒有幸免，空氣污染指數過去一周來處於不健康水平。可說給人民生活、出行造成許多影響。

東盟組織設有東盟環境高級官員會議 (ASOEN)，這是協助東盟環境部長會議 （ AMME） 的核心執行機構，每年都會舉行會議。因此，東盟組織需要有更好的機制、更有效的執行力來處理跨境煙霾，不能一而再、再而三讓印尼企業、農民這種「不負責任」的耕種方式影響鄰國人民的生活。

有媒體報道，加里曼丹島今年野火過火面積最大的10個商業特許經營區中，除了印度尼西亞本土公司，也有新加坡、日本、馬來西亞、中國等國家的跨國企業特許經營地。其中一些區域的火災記錄最早可追溯至20年前，暴露印尼政府遏制野火方面的很大漏洞。

這些不法商人/企業為節省成本，將數千公頃、甚至更大面積土地裏的樹木、草叢付之一炬，讓它狂燒，任憑大火肆虐，綿延開來。大面積的焚燒行動，卻造成了另一個嚴重問題。燃燒後飄浮在空中的煙霾，在風力的助威吹拂下，飄洋過海，越境「侵犯」鄰國，造成空氣、環境的污染，對人類的健康也造成嚴重危害。

跨境煙霾的產生，也有這些不法商家的「一手參與」。除了給予譴責之外，也應將「黑心商企」控上法庭；印尼應通過外交途徑通報企業法人國籍的所在國政府，建議將他們列入黑名單或進一步重罰，以示懲戒。

煙霾是個老問題，今年再次「犯境」，空氣質量長時間處在不健康水平。不但影響戶外活動，也影響人們的身心靈康健。

人民生活不能任由霾害侵犯

回顧過去，東盟跨國部長級會議就印尼煙霾問題不知開了多少次會議，但都難以杜絕。今年不會是印尼最後一次燒芭，也不会是最後一次煙霾吹襲「入侵」。受影響國家的政府應更主動施壓，而不是以東盟組織「互不干涉內政」為由作罷。

各國環保組織、綠色和平組織應更有作為，協力印尼解決燒芭問題。作為煙霾受害者的我們，有必要重新思考，不能忍氣吞聲，不能再默不作聲。人民生活和健康不能任由霾害侵犯，應該直視煙霾帶來的傷害。

作為煙霾受害者的我們，籲請環保組織、民間機構、聯合律師公會一起代表受害國人民，並採取相應的必要行動，向印尼提出「煙霾侵害索償」；甚至將此一案件，提呈聯合國會議處理或海牙國際法庭裁決。只有通過國際社會施壓，才能讓印尼政府負起應有的責任去杜絕跨境霾害，不能將煙霾年復一年「輸出」鄰國，讓他方人民一起受害。

印尼政府應加強立法，更需要加強執法，法庭、法官應嚴懲犯案者、利益相關者、土地耕種者，不能重重提起，輕輕放下。唯有讓犯案者、同案者付出更大的代價，才能降低煙霾的發生。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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