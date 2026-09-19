立法會議員．葛珮帆｜讀懂大灣區「向西、向海、向世界」的新落子

來稿作者：葛珮帆議員



港澳辦主任夏寶龍9月9日赴江門實地調研、9月10日出席橫琴粵澳深度合作區建設專題會，連續兩天的粵港澳行程，表面看一在珠西腹地、一在澳琴核心，實質卻串起同一條主線：進入「十五五」，港澳對接國家發展戰略，不能只靠前海、橫琴、河套等「制度介面」單點突破，還要有江門這樣的產業腹地、臨港空間與僑鄉網路做縱深。更值得玩味的是，僅數月前諾魯總統阿迪昂再度回廣東江門開平赤坎尋根過年，把「中國僑都」的血脈紐帶從大灣區拉到南太平洋小島國。制度、產業、僑務三條線在江門交匯，恰好構成觀察下一階段粵港澳合作與外向型開放的一個完整樣本。



作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。（廖雁雄攝）

從橫琴制度介面到江門產業腹地

橫琴解決「規則怎麼通」，江門解決「產業往哪落」。9月10日橫琴專題會的資訊很明確：加快「深入推進橫琴粵澳深度合作區建設一攬子政策舉措」落地，支持澳門主動對接國家「十五五」規劃、落實特區新五年規劃，會前中央有關部委與橫琴執委會、澳門特區政府簽署支援協定，並對橫琴重點專案實地調研。這一定位延續橫琴固有使命——規則銜接、機制對接、分線管理、涉稅、金融、民生同城化，為澳門經濟適度多元「開制度路」。但規則再好，也需要實體場景承接；澳門再多元，也受土地、製造配套、中試量產空間限制。

江門的價值正在此處。大廣海灣經濟區規劃3240平方公里，開發強度不到6%，銀湖灣濱海新區、廣海灣核心區約520平方公里可連片開發，是全大灣區少有的「未飽和產業空間」。對香港而言，北部都會區、河套成果要轉化，需要低成本、成規模、靠港珠澳大橋西延和黃茅海通道可達的製造帶；對澳門而言，大健康、會展、教育、文旅要外溢，需要不擠佔澳門本島的協作區。江門與香港謀劃港邑綠色產業園，與澳門加強金融、大健康、教育、文旅合作，與深圳共建深江經濟合作區，形成「深圳總部+江門基地」「深圳研發+江門製造」「港澳研發+江門轉化」的分工，本質上就是把橫琴「軟規則」接到江門「硬空間」上。

此次江門調研四個點位元也印證這一邏輯：台山廣海灣看臨港與海洋經濟儲備，江門中微子實驗站看大科學裝置與國際合作轉化，新會李錦記看港資品牌+內地製造樣本，中車廣東基地看軌道交通與先進裝備承載。中微子實驗站彙聚17個國家和地區力量、已運行取數，中車廣東牽動廣東軌道交通產業園，配套企業覆蓋車門、制動、空調、內飾等全鏈，說明江門不只是「接落後產能」，也能接高能級科創與高端裝備。制度突破在橫琴，成果放大在江門，這是「核心+腹地」的最直觀分工。

珠西樞紐重構：從末端城市到承東啟西節點。過去大灣區資源長期「東重西輕」，前海、南沙、東莞、深圳沿江高度開發，港澳外溢往西遇到江海阻隔。深中通道、黃茅海跨海通道、深江鐵路等逐步改變地理經濟學。黃茅海通道作為港珠澳大橋西延線，把港澳—珠海—江門—粵西串聯；深中通道經中山進入江門，縮短深圳創新資源西進距離。江門陸地面積占大灣區約六分之一，大廣海灣可大規模連片開發，其角色由「珠西末梢」轉為「承東啟西」：向東接深港研發與金融，向澳接橫琴規則，向西經粵西、大西南輻射能源、農業、裝備製造市場。

這也是「十五五」區域協調的關鍵。橫琴、前海、河套解決「怎麼與港澳通」，江門解決「通了之後裝什麼、產什麼、向誰輻射」。沒有腹地，核心平台容易陷入寫字樓經濟；沒有核心平台，腹地又容易回到傳統招商。夏寶龍連續兩天先看江門、再開橫琴會，信號不是「用江門替代橫琴」，而是「用江門延長橫琴」——制度創新有落地場，產業承載有制度保。

僑鄉不是情懷牌，而是外向通道牌。如果把江門只理解為「便宜土地+製造配套」，會低估它。江門有530多萬港澳台同胞和海外僑胞，分佈145個國家和地區，開平碉樓、赤坎華僑古鎮、中國僑都華僑華人博物館、五邑大學等構成文化與原籍網路。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確支援江門建設華僑華人文化交流合作重要平台，本地又推「港澳融合」「僑都賦能」兩大工程，做僑資高新專案、華僑投資制度試點、涉外仲裁、遠端公證、世界江門青年大會。

香港有國際金融、貿易、法律、品牌網路，澳門有中葡平臺、文旅會展、中醫藥；江門有僑鄉管道、製造企業、臨港土地與縣級出海網路。三方疊加，可把「港澳接單、江門生產、僑胞鋪貨」做成常態：通過東南亞、南太平洋、葡語系僑商，把大灣區裝備、食品、光伏、漁業技術輸出到「一帶一路」新興市。江門對非洲、中東、RCEP、共建「一帶一路」進出口增長的資料，背後就有僑商資訊網路支撐。

從「對接港澳」到「借港澳聯通世界」

以往寫江門，多講「承接港澳外溢」；下一階段更應講「江門+港澳」共同對外。橫琴政策、香港專業服務、澳門中葡平台、江門基地與僑脈組合，可服務三類對象：一是內地企業借港澳規則與僑網出海，二是小島嶼國家和中小經濟體借江門低成本製造+廣東新能源方案落地，三是華僑新生代借赤坎古鎮、五邑大學、僑夢苑回流雙創。

江門是「十五五」粵港澳縱深的一枚活子。回看夏寶龍兩天行程，可作這樣解讀：橫琴會解決「澳門多元與規則銜接」的頂層設計，江門調研解決「港澳產業與空間外延」的底層承載；前者偏政策供給，後者偏要素供給。再把阿迪昂尋根放進同一畫面，江門不只是珠三角西岸製造城，更是「制度西延、產業西承、僑務西出」的三重樞紐。

對香港，它補土地與中試短板，承接北部都會區、河套成果；對澳門，它補實體與大健康、教育文旅空間，承接橫琴政策外溢；對廣東，它把珠西、粵西、大西南串聯進大灣區；對國家「十五五」，它提供「核心平台+產業腹地+僑鄉外交」的複合樣本。未來判斷粵港澳合作成效，不應只看橫琴多少企業、前海多少基金，也要看江門大廣海灣供多少地、中微子與中車轉化多少項目、僑鄉管道幫多少小國落地「小而美」。制度通、產業承、僑網聯，三者合一，大灣區才真正從「灣區內迴圈」走向「面向全球的雙迴圈」。

作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。



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