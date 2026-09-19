區議會議員．張美雄｜五年規劃鋪設青年「雙軌階梯」

來稿作者：張美雄



在大灣區青年企業家協會的工作中，我常聽到的一句話是：「我想去灣區試試，但不知從何入手。」事實上，機會很多，但資訊零散，反而令人不知從何起步。有想法、有熱誠，卻缺一扇門，是不少香港青年的寫照。



細閱9月16日公布的香港首份五年規劃，青年發展獲專章專節論述，不再局限於年度措施，而是五年為期的戰略承諾。這個屬於青年的「發展空間」怎樣開拓？五年規劃與施政報告，其實已經給出答案：一條向外，通往國家發展的廣闊天地；一條向內，扎根社區服務的真實現場。兩條軌道，同一批青年，拾級而上。



10月27日，西貢區議員張美雄報名參加第八屆立法會選舉新界東南直選。（夏家朗攝）

以深度交流與實習 對接國家發展

青年政策並非平地起樓。《青年發展藍圖》以學業、就業、創業、置業「四業」訂立總綱，至今落實推展超過290項措施。在此基礎上，首份《香港五年規劃》把青年發展納入五年框架，第19章強調「開拓青年發展空間」及「支持青年逐夢前行」。新一份施政報告第286條則提出，聯同商界推出為期兩年的「三萬青年職位及實習計劃」。藍圖訂下方向，五年規劃搭建框架，施政報告落實執行。三者層層遞進，為青年提供發展空間，也為這條雙軌階梯鋪好第一段路。

事實上，五年規劃已直接點明，香港應善用內地資源舉辦多元化、具深度的青年內地交流活動，打造「青年發展高峰論壇」品牌。當中，「具深度」是規劃對交流質量的明確要求。我多年推動青年內地交流工作，深明其中關鍵：參觀、合影、返程，去過不等於「走進去」；交流的「深」，不只是行程的深度，更是關係的深度。在五年規劃的框架下，施政報告的配套正朝着這個方向着力，包括全新金融專題內地實習計劃、航天專題內地培訓、中科院高端科研實習名額增加，讓青年接觸國家發展的最前沿。

在協會前線的服務中，我深刻體會，青年要的不是參觀，是落地。這份五年規劃與施政報告，正是為青年落地而設。從實習到就業、從就業到創業，一條完整的階梯正在成形。

以實踐扎根社區 從前線累積本領

向外的軌道拓寬了，向內的門也在打開。施政報告第432條推出全新地區治理青年培訓計劃，在民政事務處及區議員辦事處推行「工作影子」計劃，把培訓場景嵌入地區前線，是「從課堂走向前線」的務實做法。

回想起自己地區服務的歷程，我本身是基層家庭長大，曾經半工半讀，後來參與地區服務，至今擔任第三屆的區議員。正因為走過這條路，我遇到不少更年輕一代，感受到他們其中一個特質：他們不想等，重視即時回饋。但地區工作得到的，往往不是即時的掌聲，而是日積月累的信任。處理一個投訴、協調一次糾紛，街坊未必立時記到你；當日子有功，街坊自然記起你的名字，那就是你努力的證明。這種滿足感，是課堂上學不到的。這也是我認為「工作影子」計劃值得青年參與的原因。

或許有人會問：青年發展的重頭戲應在灣區及內地，地區工作，值得青年花時間嗎？道理其實很簡單：對國家的認同，始於對社區的承擔。如果青年連自己居住的屋苑如何運作、鄰里糾紛如何協調也不清楚，走進灣區也可能只是遊客；相反，在地區前線學會與人打交道、解決真實問題的青年，走到哪裡都帶着一身本領。向外的視野與向內的根基，從來不是二選一，而是互相輝映。

雙軌接通：讓兩條軌道真正發揮作用

向外與向內，從來不是兩條平行的軌道，而是需要互相接通的階梯。兩條軌道要真正發揮作用，關鍵在於接駁位是否順暢。由此，我提出三點建議。

其一，讓交流的熱度留得住。 交流結束之日，往往是熱情冷卻之時。建議設立交流後續跟進機制，讓參加過交流的青年成為下一批青年的引路人——由過來人帶新血，形成循環。這樣，向外走過的每一步，才不會隨行程結束而歸零。

其二，讓投入得到制度承認。 目前交流活動多屬單次形式，青年參加完便無以為繼。建議與大專院校商討，為具深度、具規模的內地交流活動設立學分轉移機制，納入學校認可的學習經歷，記錄於學習檔案之中。至於在職青年，則可考慮將交流經歷納入僱主認可的培訓時數或專業資歷記錄，讓制度承認覆蓋不同階段的青年。當投入的時間獲得制度承認，深度交流才會從額外活動變成成長的一部分，青年才有持續向外的動力。

其三，讓更多青年找到地區工作這扇門。 「工作影子」計劃的參加資格不妨更有彈性，不應只限於尖子或大學生。在職青年有職場歷練，非在學青年有社會經驗，同樣能為地區工作帶來價值。地區工作從來不缺熱心人，缺的只是一扇門。讓更多青年入到這扇門，向內的根基才會更寬更穩。

向外闖灣區，是擁抱國家發展的廣闊機遇；向內守社區，是服務市民、磨鍊本領的實在現場。兩者並行不悖，正是「一國兩制」下香港青年的獨特舞台。五年規劃與施政報告已經搭好階梯，接下來，就看青年如何拾級而上。今天踏出第一步的青年，明天就有望成爲既能建設香港、又能貢獻國家的棟樑。

作者張美雄是西貢區議員，大灣區青年企業家協會副會長。



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