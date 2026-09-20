立法會議員．方國珊｜五年規劃要管好「看不見的城市」

來稿作者：方國珊議員



香港城市發展多年，地面高樓林立、道路縱橫，但支撐城市日常運作的供水、電力、通訊等大量基礎設施，其實都深埋地下。新一份《施政報告》提出加強地下公用設施及供水網管理，配合香港首個五年規劃的長遠發展思維，正好讓我們重新審視：香港地下空間能否由「各自管理、出事維修」的被動模式，逐步走向統籌規劃、預防維修和智慧管理？



立法會議員方國珊。（資料圖片）

地下管線不只是工程問題 更是城市治理課題

全港道路總長度超過2,200公里，但埋設於地下的各種公用設施疊加總長度約達11萬公里——這意味着地下管線的密度遠超地面道路網。每逢鋪設、維修或更換水管、電纜及其他設施，都可能涉及掘路工程。這不單增加工程成本，更頻繁影響道路使用和市民日常出行，成為城市運作的隱性痛點。

政府提出在合適的新發展區推展「地下公用設施綜合管廊」，把適合的公用管線集中設置，日後檢查和維修毋須反覆開挖道路，並利用實時傳感器及人工智能監察異常情況。這種思維值得進一步推展。綜合管廊的初始建造成本雖然較高，但評估效益不能只計算最初投入，亦應把未來數十年的道路開挖、交通改道、緊急搶修及公共設施維修等間接成本一併納入考量。從全生命周期計算，綜合管廊的長遠效益顯而易見。

將軍澳個案：一條水管背後的跨部門困局

對新界東南居民而言，地下管線管理並非抽象概念，而是切身的生活問題。西貢區議會過往已正式討論加快維修或更換西貢、將軍澳地下食水管及鹹水管。水務署亦正推展大直徑水管風險為本改善工程，涵蓋西貢區較高爆裂或滲漏風險的大直徑水管。

以昭信路一帶為例，影響水管風險的因素並非單一，包括供水壓力、路面沉降及管道轉彎位置等；而水務署公開資料亦指出，水管爆裂風險可受水管狀況、周邊環境及道路工程等多項因素交互影響。這正說明地下管線管理不能停留在「爆一條、修一條」的被動模式。筆者曾與署方探討在山邊鋪設臨時喉管，以及長遠能否把有關走線轉為較固定安排，但由於可能涉及斜坡安全，須與土木工程拓展署、路政署等不同部門協調。

一條水管背後，可能同時牽涉供水、道路、斜坡、房屋及交通管理等多個範疇。這正是香港地下基建需要「一盤棋」統籌管理的原因——單一部門各有考量，難以應對如此複雜的系統性問題。

不只換水管 更要重新思考整體供水網規劃

筆者曾建議署方考慮分段管理水壓，例如因應不同地勢研究更精細的供水及加壓安排。將軍澳有山坡亦有低地，地形落差大，若能配合籌建中的「智能供水壓力管理系統」，透過感應器和數據分析，按不同區域的實際需要精準管理水壓，便有條件進一步降低管網承受的不必要壓力，從源頭減少爆管風險。

除了水壓管理，將軍澳海水供應的整體佈局亦值得重新檢視。現有方案已提出在近第137區的佛堂洲興建食水及海水配水庫，分別由將軍澳海水化淡廠及海水抽水站供水。隨着第132區及第137區發展，政府可進一步研究在第132區增設海水抽水或配水設施，與現有抽水站及佛堂洲配水庫形成更具彈性的區域供水網絡。一旦個別抽水站或主幹管需要維修或發生事故，不同節點便可互相支援，減低單一設施故障的影響。新發展區的基建規劃不應只滿足新增需求，更應藉機補強整個將軍澳的供水韌性。

從「出事搶修」走向預測性維護

今次《施政報告》提出，未來五年以風險為本，更換或修復共350公里滲漏風險較高的高齡水管，平均每年70公里，並利用人工智能進行預測性維護，同時透過地下管線資訊系統進行三維空間分析。這個方向無疑正確，但還可以再走一步。

政府可逐步把水管、電力、電訊及其他地下設施的位置、使用年期、物料、維修紀錄、道路工程及風險資料整合，形成更完整的地下基建「數字底圖」。當一條道路準備施工，不同部門便可提早知道地下有哪些設施、哪些水管接近更新年期，能否做到「一次開挖、同步處理」，從而減少今日鋪好路面、日後另一部門又重新開挖的資源浪費。

更進一步，這張「數字底圖」不應只是一個供工程部門查閱的資料庫，而可以成為建立「AI城市大腦」的重要基礎。若能把地下管線資料與道路、斜坡、雨量、水浸、交通、工程及其他城市實時數據逐步打通，再配合人工智能分析，城市管理便有機會由「發生事故後才處理」，走向提前識別風險。例如在暴雨或極端天氣來臨前，系統可協助分析哪些地區的地下設施、斜坡或道路風險較高；一旦發生爆管、水浸或其他事故，亦可更快掌握附近地下管線、道路及相關設施情況，協助部門制定搶修、封路、疏散及資源調配方案。

換言之，《2026年施政報告》提出政府會積極研究建設「AI城市大腦」綜合城市管理系統，可以吧納入相關數據，達至預測、防災及救災的效果。當不同部門掌握的城市數據能夠在保障資訊安全和權限管理的前提下互聯互通，地下基建的「數字底圖」便不只是工程工具，更可以成為跨部門協作和城市韌性建設的重要基礎。

政府應研究建立更明確跨部門統籌機制

香港首個五年規劃既着眼長遠發展，就不能只規劃地面上看得見的道路、鐵路和建築，也應為地下空間建立長遠藍圖。將軍澳的經驗尤其值得作為參考——由昭信路水管、明德邨替代走線，以至不同部門之間的協調難題，都反映地下基建不是單一部門可以獨自處理的問題。

政府應研究建立更明確的跨部門統籌機制，對高風險管道訂立更新次序及明確時間表；在進行大型道路工程時，亦應同步檢視地下其他公用設施是否需要更新，真正做到「一次過規劃、一次過施工」。

由反覆掘路、事後搶修，逐步走向統籌規劃、預防維修和智慧管理，才是五年規劃下城市治理應有的長遠視野。地下工程市民未必每天看得見，但少一次爆管、少一次封路、少一次重複開挖，就是市民最直接感受到的治理成效——這座「看不見的城市」，值得我們給予更多看見的關注。

作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員、西貢區議員。



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