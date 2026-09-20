醫善同行｜中秋節長者月餅攻略：如何食得健康又安心？

醫善同行｜林詩敏



中秋佳節將至，月餅是傳統的應節食品，但對於身體機能漸退或患有慢性疾病的長者來說，吃月餅隱藏着不少健康與安全的風險。到底長者應如何選擇與食用月餅，才能吃得安心又健康？以下為大家整理了一些營養建議。



長者隨着年紀增長，身體機能出現變化，食月餅時需特別留意幾點。首先是長者的新陳代謝較慢，吃過量易導致肥胖及其他病患；加上腸胃蠕動慢、消化能力弱，過量進食容易造成負擔。其次是長者口水分泌較少，吞嚥肌力較差。月餅的外皮與餡料（如蓮蓉、麻糬等）質地黏稠，極易黏在喉嚨或上顎；而乾硬的鹹蛋黃碎粒或大粒堅果（如五仁月餅），若嚼不碎而誤入氣管，可能引致咳嗽或噎到。另外，一隻60克的鹹鴨蛋含有約1600毫克的鈉（比普通雞蛋多約25倍）及380毫克膽固醇，雙黃月餅的膽固醇更達760多毫克，易使血壓飆升並增加心血管負擔。

長者進食月餅時宜控制份量與選擇合適時間，傳統大月餅（約185克）每次最好只吃八分之一個；迷你月餅（約200克）每次不宜多於半個。以傳統雙黃白蓮蓉月餅的八分之一個計算，已有一茶匙油量，碳水化合物相當於三分一碗飯。而整個中秋節期間，建議加總不超過四分一個傳統大月餅或一個迷你月餅。

早上剛起床與深夜時身體新陳代謝及腸胃蠕動較慢，深夜進食更會延長胃部排空時間，容易引致胃酸倒流、胃脹及影響血糖穩定度，切勿將月餅當早餐或睡前宵夜。建議安排在下午茶時吃月餅，此時人體機能與腸胃已開始運作，消化效果比剛起床時佳。

長者或家屬在挑選月餅時，可參考以下五個標準：

1. 傳統月餅皮多用豬油、麵粉及糯米粉搓製，油脂極高；冰皮月餅的脂肪含量較低，是相對較好選擇。

2. 優先考慮低糖或無糖產品。

3. 挑選高纖、低脂的餡料，例如豆蓉、番薯蓉、栗子蓉、水果等。

4. 成分表中的食材是按用量由多至少排序，選擇「糖」排得越後的產品，代表其用糖量越少。

5. 營養標籤上的數據往往只標示四分一個或半個月餅的熱量與脂肪，看標籤時切勿誤以為是整個月餅的總值。

代糖或無糖月餅代表可以放心多吃嗎？雖然無糖或低糖月餅採用了糖醇替代砂糖，但月餅皮及餡料本質上仍是碳水化合物，磨成蓉後升糖指數偏高，依然會令血糖快速上升。再者，代糖月餅同樣含有大量的植物油或豬油，飽和脂肪偏高。長者腸胃較弱，過量攝取糖醇容易引起腹脹、胃脹氣甚至腹瀉。

對於不同慢性疾病長者，選擇月餅應特別留意，高血壓人士盡量避開含有鹹蛋黃的月餅；患糖尿病長者應避開加了大量糖分的蓮蓉或豆沙餡。而高血脂人士應避開酥皮及鹹蛋黃月餅，其飽和脂肪及反式脂肪較高。而患有腎臟病的人，應避免含有堅果（五仁）、蓮蓉、豆沙、奶黃等的月餅均屬於高磷或高鉀食材。進食量會因應不同人的病情而需要個別調整。

長者吃月餅時亦要小心噎到與黏喉，建議可將月餅切成約一至兩厘米（如骰子般大小），方便入口，亦可準備淡茶或水來濕潤喉嚨與食道。吃完後切勿立刻坐下或睡覺，可散步15至20分鐘，或在室內站着踏步看電視、做家務，或順時針方向按摩肚子，促進腸胃蠕動與排氣。總括而言，吃之前提醒自己細嚼慢嚥、控制在極小份量，做到「少食多滋味」，就不用等食滯後才想辦法舒緩了。祝大家中秋節快樂！

作者林詩敏是「醫善同行」醫學顧問，註冊營養師。



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