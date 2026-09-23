來稿｜多元投資時代來臨　如何重塑資產配置？

來稿作者：陳溢謙



2026年9月16日，香港迎來歷史性一刻——特首李家超公佈第五份《施政報告》，並首次同步發表香港第一份《經濟及社會發展五年規劃（2026-2030）》，標誌香港發展由年度規劃邁向中期藍圖。這份五年規劃不僅呼應國家「十五五」戰略，更以22項關鍵績效指標（KPI）建立目標與問責基準，為政府施政及商界投資指明清晰方向。



多元資產配置應對新挑戰

北都成資本產業齊聚熱土

回顧過去，香港金融市場以股票、房地產及傳統債券為主，但在地緣政經風險提升、貨幣政策更趨複雜，以及全球資本流動加速的今天，單一資產配置的風險日益顯現。五年規劃明確指出，香港要鞏固國際金融中心地位，深化離岸人民幣、黃金交易及資產管理業務，這正為多元資產投資（Multi-Assets Investment）提供最佳土壤。

五年規劃設下900公頃「熟地」產出目標，以及70,000套住宅供應指標，另有三大大學城及產業專區陸續啟動。這不僅為房地產及基建投資者提供可預見的土地及項目管道，更帶動教育、創科、金融服務等產業集群。對資產配置者而言，北部都會區的多元發展意味着地產、基建、教育基金、創新科技及ESG相關投資均能在此找到落腳點，資產組合更為多元化。

金融基建升級解鎖新機遇

多元資產投資成最佳戰略

香港金管局與交易所推進「一站式跨資產後交易基建」，結合股票、債券、商品及衍生品，更連接內地及國際市場。未來，資產管理人可靈活調配股票、債券、黃金、ETF、REITs等，輕鬆跨境流動，既提升流動性又優化風險管理，加速資產全球化布局。

五年規劃提出多項資產管理及財富傳承政策，包括家族辦公室稅務優惠、REITs私有化與免印花稅、ETF及衍生產品擴容。加上金融科技及AI應用推進，香港正蛻變為亞洲資產與財富管理樞紐，吸引全球資金與專業人才聚集。對高淨值人士、機構投資人及家族辦公室而言，多元資產投資將成資本保值、增值與傳承的最佳戰略。

大灣區融合提升全球配置力

創科與綠色產業開創新賽道

規劃強調粵港澳大灣區深度融合，推動CEPA升級、跨境支付、信貸、監管沙盒及標準合同等「軟聯通」措施。這些舉措令資產配置不再受限於本地市場，而是橫跨灣區、亞洲乃至全球。投資者可以更靈活地參與內地創新產業、綠色金融及國際新興市場，將香港作為資本「超級連接器」的角色進一步強化。

五年規劃將創新研發投入目標提升至GDP3%，並積極發展生命健康、AI、綠色能源、可持續航空與零碳電力等新產業。這些產業為資產配置者帶來科技基金、綠色債券、ESG主題投資等新方向，豐富資產組合結構，提升長線回報與社會價值。

香港五年規劃正式開啟「中長線規劃+年度落實」新模式，無論是北部都會區、金融基建、產業創新還是灣區融合，均為多元資產投資帶來前所未有的舞台。面對地緣政經變局，唯有通過多元化、全球化的資產配置，才能分散風險、把握機遇，實現資本的穩健增值。未來五年，香港不僅是資本的匯聚地，更是多元資產投資者的理想平台。在這場大時代的變革中，多元資產配置將成為引領財富管理與經濟發展的關鍵引擎。

作者陳溢謙是香港大學中國商業學院高級項目總監。



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