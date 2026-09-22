來稿｜「人寵共融」欠缺什麼？

來稿作者：陳佩姸



早前香港接二連三出現狗隻襲擊事件，引起市民的關注及擔心。現時特區政府以不同方向推動「人寵共融」，不論是寵物友善車廂、餐廳及商場，都是為了配合人口結構的轉變及回應對市民對動物權益的訴求。筆者樂見政府的轉變，但最近意外的出現，是否亦反映出香港要做到人寵共融還欠缺其他措施。筆者心中的共融，不限於是人及寵物可以處於同一個空間，並且大家互不侵犯。共融是應包括大家互相了解及尊重，對彼此界限及禁忌的了解。不論是人與人之間，還是人與動物之間均需要存在。



放寬場所容易

理解界限極難

香港人飼養寵物已有一定的歷史，當中亦經歷着一定的轉變。據筆者的觀察，早期香港人口飼養寵物會以着重動物本身能帶來的功能為主，會透過飼養犬隻保護家居安全或飼養貓隻捉老鼠減少食物捐失等，會以打罵的形式去管教。中期階段，香港人會飼養寵物作陪伴用途，會關注人及寵物之間的互動，並創造出共同回憶及建立更深的感情。

隨着香港的生育成本提升，有更多的香港人都開結選擇飼養寵物陪伴自已，寵物成為家人般的存在，並漸漸成為大多數人的共識。近期香港人會更注重動物的福祉，包括飲食、生活用品及醫療需要等等，但人們真的全面了解寵物的習性及需要嗎？筆者對此表示有所保留。另外，寵物與人類之間的關係變得親密，不等同香港已經是一個動物友善的城市。

寵物身份升格

養育知識斷層

如要達致動物友善的城市，除了放寬動物出入不同公共場所外，還需要更多配套及公眾教育。筆者想討論更多關於公眾教育的部份，因是香港較少人關注的議題。

香港人在飼養寵物前，不需要任何事先學習如何照顧或與寵物共存，就可以飼養任何動物。如是通過領養的方式，就依賴動物義工或機構判定領養人是否合適。因此，主人對寵物的需要及習性的認知，通常是依賴他人的經驗分享或其他媒介去了解動物的需要及習性。這不但導致動物未必能獲得應有的照顧，亦都可因為相處方式出現問題，導致出現行為問題或危及健康，從而出現意外及棄養的情況。

補齊相處教育

減少意外棄養

此外，主人帶同動物外出時，可能會遇到途人使用不合適的方式寵物，導致動物受到驚嚇，嚴重的甚至會出現攻擊行為。正如我們認識陌生人時都不會直接接觸他人，都需要眼神接觸、打招呼及獲得他人同意的情況下，才可以有進一步的接觸；同樣地，動物也是需要的認識及同意的過程，但這也是沒有人教我們的事。

漁農署網站鼓勵大家要做盡責寵物主人及提供有關資訊，讓準備飼養寵物人士有清晰的指引參與。惟現時香港欠缺有效的方式監管主人，最終主要受害的還是動物。

筆者喜歡動物，亦同意動物共融，但步向共融所需要的，不單單是政策，還需要人的配合才可以成事。

作者陳佩姸是「90後」香港人，社區工作者，想用不同方式關心社區。



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