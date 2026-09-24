政賢力量｜「兩大板斧」攻克創科擴容難題

來稿作者：林衍君、何子煜



政府近年全力推動創科發展，剛出爐的《「一五」規劃》將創科列為重中之重，《2026年施政報告》則進一步明確以創科引領產業升級，並在北部都會區預留超過340公頃創科用地。然而，創科引擎雖已發動，容量卻未同步擴張。企業面對兩大瓶頸：一是實體容量不足，園區空間飽和，企業留不下、擴不大；二是金融容量不足，創業板（GEM）長期積弱。容量不足，引擎就無法全速運轉，這是香港必須攻克的難題。



創造創科園區的延伸空間

香港科學園和數碼港的研發空間已接近飽和，部分極具潛力、剛度過孵化期的科技企業因在完成培育計劃後，因主園區租金上升及交通成本過高，被迫選擇遷往大灣區內地城市或轉至普通寫字樓，導致優質資源流失。科技園公司目前管理科學園、創新中心及三個創新園，支援約1,700間企業，但科學園總樓面面積僅約40萬平方米。與佔地深圳高新區僅南山園區的現狀建築面積就已超過1,100萬平方米相比，香港園區在產能和經濟效益上均顯不足。有議員亦指北都「未來租戶」在鐵路通車前存在「真空期」，建議提供津貼讓企業先租用市區辦公室，這種對空間的迫切性可見一斑。

更值得深思的是，不少企業進駐園區並非純粹為了物理空間，而是為了園區的身份，也就是一份商戶信譽的來源，以及連帶的稅務優惠、研發資助及人才待遇。換言之，對企業來說更吸引的是園區的「名分」，而非必然是園區的「圍牆」。這一判斷為活用市區商業空間提供了全新思路。

國際經驗表明科創園區的「去圍牆化」已是趨勢。新加坡緯壹科技城（one-north）的初創孵化器LaunchPad與One&Co合作，讓進駐企業可使用位於市中心中央商業區的共享辦公空間。另一方面，深圳的「飛地園區」模式亦值得參考。早在2023年，吉安高新區在深圳南山科技園設立飛地性質的科研中心，是江西省首個在深圳設立的「科創飛地」，超越了省份之間的物理限制，促導了「孵化在深圳、生產在吉」的雙向聯動機制。深博（福田）產業園更在惠州規劃建築總面積超10萬平方米的飛地園區。這些例子都說明，賦予特定空間具備園區的名分，是開拓創科發展容量的可行方向。

筆者建議，政府可推行「創科園區市區延伸空間計劃」，允許香港科學園及數碼港等法定營運機構打破園區地理空間限制，租用其他區份的辦公室，作為官方主園區的市區延伸。科技園公司屬法定機構，其董事局由政府委任，依從法定角色運作，具備擴展管轄範疇的制度條件。申請的辦公室須通過技術審查、業務計劃評估及合規審核，獲認證後可承接園區認可的創科企業，享有與園區企業同等的稅務優惠、研發資助申請資格及人才政策待遇。

革新創業板開拓金融容量

在金融容量方面，問題的主因在於創業板（GEM）的設計。GEM於1999年設立，初衷是為未達主板標準的中小企業提供融資通道，然而20餘年過去，GEM現狀已與初心漸行漸遠。新股稀少、成交量低迷、優質企業不斷流失。截至2026年，GEM共有306家上市公司，其中160家，也就是近半數是零成交，市場流動性幾近枯竭。核心痛點在於，GEM的上市要求與主板高度趨同，即便是2024年實施上市改革後，要求市值大於2.5億港元、上市前兩個財政年度的收益總額合計至少1億港元，對種子期和成長初期的科技企業而言依然偏高，無法體現對創新企業的支持。

事實上，納斯達克的經驗已經提供了充分的參考。納斯達克資本市場的淨利潤標準僅要求最近一年（或三年中兩年）淨利潤大於75萬美元、股東權益大於400萬美元，其核心思路是以「成長潛力」而非「當期盈利」作為篩選核心，這樣才有助於支持企業逐步進化成獨角獸甚至更強大的引擎。GEM可在此思路下，為不同發展階段的科技企業設定多軌財務標準：初創期企業可選擇「市值＋研發投入」標準，成長期企業可選擇「市值＋收入」標準，避免以單一盈利門檻扼殺優質科創企業的上市意欲。

筆者建議，政府要下定決心全面革新創業板，將其清晰定位為對標納斯達克的重點平台，旨在匯聚和培育具備「專精特新」特質的科技企業上市。具體而言，應放寬擬上市企業的現金流和收入要求，簡化審批流程、降低合規成本，並研究通過各類型稅務優惠引導，支持主權基金等長期機構資金參與創業板投資。具體實行上，亦不妨多參考內地的做法。工業和信息化部等10部門近日印發《促進中小企業發展「十五五」規劃》，明確提出加強中小企業上市培育力度，建立優質中小企業上市培育庫，深化區域性股權交易市場「專精特新」專板建設，並設立國家中小企業發展基金二期，帶動社會資本投早、投小、投長期、投硬科技，這些都可以是創業板改革的未來路向。

作者林衍君是政賢力量青年時事評論員、香港科學英才會副主席；作者何子煜是政賢力量研究主任。



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