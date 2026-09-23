何超瓊｜宏圖入局，長效施政：香港首份五年規劃與2026年施政報告

來稿作者：何超瓊



2026年是國家「十五五」開局之年，亦是香港邁向「由治及興」的關鍵節點。行政長官發表2026年《施政報告》並同步推出特區首份《五年規劃》。這不僅是施政模式的重大革新，更展現了特區政府「識變、應變、求變」的擔當，標誌着香港邁入以長遠謀全局的治理新階段。



對接國家戰略，深度融入國家發展大局

首份《五年規劃》的核心價值，在於精準銜接國家「十五五」規劃的頂層定位，秉持了七個核心堅持：堅持「一國兩制」方針、堅持民生為本、堅持行政主導、堅持改革創新、堅持有效市場和有為政府相結合、堅持統籌發展和安全、堅持規劃務實有為。這一系列高度貼近香港實際情況的務實準則，進一步豐富和深化了「一國兩制」的成功實踐。

長期以來，香港依托獨特的區位優勢、制度優勢和國際化優勢，穩固了國際金融、航運、貿易中心的地位。然而，面對全球經濟重塑，香港不能僅靠「吃老本」。《五年規劃》主動對接國家戰略，將國家的高質量發展動力轉化為香港引擎。圍繞「四中心、一高地」戰略地位，特區政府切實將香港的制度與區位優勢轉化為可持續發展動能，進一步確保香港作為國家對外開放的前沿窗口與關鍵樞紐角色。

踐行長期主義，打破「計劃經濟」迷思

國際上有少數聲音擔憂《五年規劃》意味着香港走向「計劃經濟」，這是一種誤讀。規劃完整保留了香港的資本主義制度、《普通法》及國際金融中心定位，市場機制依然是基礎。

真正變革的是政府的功能定位，《五年規劃》打破了過往施政的短期視角，彌補了政策缺乏跨屆持續性的問題，推動政府職能擴展至「戰略協調與產業培育」。事實上，歐盟、日韓等發達地區均有類似的中長期戰略，這是現代政府引導資源高效配置的宏觀治理工具，彰顯「政府有為，市場更有效」。首份《五年規劃》與《施政報告》高度銜接，構建出「宏觀有藍圖、年度有施工圖、執行有檢視」的治理閉環，確保中長期目標切實落地。

升級「超級增值人」，推動產業聯動與創新

經濟戰略上，政府果斷擺脫單一的「行業思維」，轉向「以政策引領行業聯動」的「產業思維」。規劃明確推動香港邁向「南金融、北創科」雙引擎時代，在鞏固傳統產業同時，重點布局創科等新興賽道，加快北部都會區建設。更重要的是，政府正引領香港從傳統的「超級聯絡人」，全面升級為提供規則、人才與創新落地的「超級增值人」，為國家和國際資本創造實質附加價值。

此聯動思維在文體旅發展上尤為突出。報告提出文體旅深度融合，目標將文化產值增至1,700億港元，透過全產業鏈整合打造全球影響力的文化IP。這種前瞻性的施政節奏，給予了海內外投資者極大信心。

發展經濟惠及民生，彰顯以民為本施政底色

「治國之道，富民為始。」發展經濟的最終目的是改善民生。規劃與報告處處透露「以民為本」的底色，致力將經濟紅利轉化為市民的幸福感與獲得感。

規劃構建了多層次的民生保障體系，涵蓋教育優化、醫療擴容、房屋攻堅、安老及青年賦能等，積極回應市民訴求。在推動產業升級的同時，政府強調提升就業質量，讓轉型機遇惠及勞工階層，努力實現「令每個人收入更好」的願景，彰顯以發展促民生的堅定決心。

2026年的香港正站在全新歷史起點。《五年規劃》與《施政報告》交相輝映，描繪了宏偉藍圖與有效實施路徑。面對「十五五」規劃的龐大紅利，香港已做好準備。在中央堅強後盾支持下，只要社會各界凝聚共識、緊抓機遇，定能將藍圖化為現實。香港這顆東方之珠，必將在融入國家發展大局的征程中綻放更耀眼的光芒，譜寫「一國兩制」實踐新篇章！

作者何超瓊是全國政協常委。



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