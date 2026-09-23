園遊．杏林｜青春熱血，生命接力：從校園到病房的生命奇蹟

園遊．杏林｜李卓廣醫生



回首 2023 年，46歲的謝女士正經歷人生最嚴酷的風暴。當時身在英國的她，因一場久治不癒的感冒求醫，竟確診為血癌。五日後她緊急返港，雖然已接受化療，半年後病情卻不幸復發。當親屬配對全部失敗、絕望彷彿要將她吞噬時，香港骨髓捐贈者資料庫成為了她最後的救命稻草。2024 年初，奇蹟發生，一位素未謀面的捐贈者與她的造血幹細胞完全成功配對。這位捐贈者，正是現年24歲的廖先生。



受髓者謝女士（中） 與捐髓者廖先生（右）日前於骨髓捐贈者嘉許禮上初次見面。（醫院管理局相片）

作為香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監，筆者見證過無數生死時刻。謝女士與廖先生的故事，依然讓我深受觸動。這不僅是一個成功的移植案例，更是一個關於「年輕力量」如何扭轉命運、活出大愛的最精彩範例。

在2023年，廖先生年僅21歲，是一位大學生。他參加校園捐血日活動並登記成為骨髓捐贈者。2024年，他得知自己與謝女士配對成功時，並無絲毫猶豫，立即答應捐出造血幹細胞。醫學證據顯示，年輕捐贈者的造血幹細胞植入的治療效果會更佳，能顯著提升患者復原進度；同時，年輕健壯的體魄也讓捐贈者自身更快恢復。廖先生正值生理機能黃金時期，他的慷慨相助不僅為謝女士帶來最佳重生契機，更充分展現了年輕人身體力行、成就生命的正面影響力。

然而，在分享感動之餘，我們也要知道一個現實──成功骨髓移植的關鍵在於白血球組織型（HLA）的高度吻合。一般而言，尋找一位無血緣吻合捐贈者的機率僅為五千至一萬分之一，罕見類型甚至低於十萬分之一。隨着本港人口老化，血液病患者的需求持續上升，社會需要更多像廖先生這樣的熱心青年，在就學期間便登記骨髓捐贈，才能維持醫療服務的可持續性，為等待中的病人帶來重生希望。

一直以來，我們都很感恩本港各大專院校及政府部門的大力支持。正因為各院校和部門積極參與推動校園和部門捐血日及骨髓捐贈登記活動，才能讓廖先生這樣的年輕學子，在求學階段種下「利他的種子」，將捐血與捐髓視為公民責任的一部分。這種深厚的校園公益文化，是我們擴建年輕捐贈者隊伍、確保持續擁有充足年輕血源的關鍵基石。

當謝女士在移植房內收到那份承載希望的生命禮物（造血幹細胞）時，所有焦慮都化為感恩的淚水。她在早前的骨髓捐贈者嘉許禮上第一次與廖先生見面，說：「非常感謝你，讓我有重獲新生的希望！」這句話，是對所有捐贈者最高的讚譽。

生命需要接力，愛心需要傳承。廖先生用他的行動證明，年輕人絕對是拯救生命的生力軍。我懇切呼籲更多年輕人，特別是各位同學，踴躍捐血並登記成為骨髓捐贈者。讓我們攜手合作，以青春熱血守護香港，讓更多病人及其家人重拾歡笑，讓生命的奇蹟在這座城市不斷延續。

凡年齡介乎18至45歲及身體健康的人士，均可前往任何一間捐血站登記成為骨髓捐贈者。市民只需填妥登記表格，通過健康查詢及接受抽血作血液化驗。有關捐贈骨髓的資料，市民可致電2710 1206 或瀏覽中心網頁http://www.ha.org.hk/rcbts。

作者李卓廣醫生是香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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