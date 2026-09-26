來稿｜「海味不能帶回內地」屬誤解　別讓過時口號扼殺商機

來稿作者：陳嘉華



香港海味向來是本地零售的一塊招牌。鮑參翅肚、花膠瑤柱，貨源遍及全球。內地旅客來港選購自用或饋贈親友，曾是極為普遍的消費場景。這門產業養活大批批發商、零售商與上下游從業者，是香港零售業的經典名片。



認知落差拖累行業復甦

近年海味行業明顯轉趨淡靜。其中一大核心掣肘，是社會根深蒂固的「海味不能帶回內地」刻板認知。早年入境管理指引，加上2016至2018年間少量民眾攜帶海味過關被攔截的個案，經媒體報道與民間口耳相傳，逐漸固化為大眾思維：即便在港購買海味，也未必能夠順利帶回，不少旅客索性放棄消費。有海味商戶直言，現時顧客到店最常詢問的問題，依舊是「究竟帶不帶得回去」。這類認知誤解一旦深入民心，扭轉難度極高，對行業造成的內耗與打擊，遠超關稅調整、舖租上漲等常見經營壓力。

回歸政策文本，2021年第470號公告早已清晰釐定標準：非瀕危、乾製或熟製、屬個人自用合理數量的水生動物產品，均可攜帶進入內地。有關規則不設劃一公斤數量限制，只要非商業用途，最終由內地海關按現場實際情況裁量。簡言之，符合條件的自用海味，政策上從來均可合法攜帶。政策早已放寬，大眾認知卻停滯不前，資訊未能有效普及，形成嚴重的認知落差，亦是拖累行業復甦的關鍵痛點。

主動宣傳界定清晰標準

資訊普及不能單靠商戶張貼告示被動解釋，必須依託口岸、旅遊平台與相關機構主動協同推廣。現今旅客習慣提前透過社交媒體搜集出行資訊，待抵達口岸才看到通告，早已錯過資訊接收的黃金時機。何謂合法「自用」、「合理數量」如何界定、哪些品種設有特殊規管，這些公眾最關心的內容，應轉化為淺白、統一、可查證的標準表述，讓消費者有據可依，而非憑主觀猜測。

免稅額應匹配自用場景

即便社會認知得以糾正，旅客清楚海味可以合法攜帶，另一道現實門檻仍制約着行業回暖，就是現行免稅額度。目前居民旅客入境免稅額度為人民幣1.2萬元，部分口岸適用1.5萬元標準，以海關現場裁定為準。海味屬高單價消費品，優質花膠、瑤柱單斤動輒數千元，消費者僅選購兩三斤便容易觸及額度上限，日常自用已相當緊拙，用作送禮更是不足。立足市場真實消費場景，將免稅額度提升至人民幣5萬元，是貼合實況、釋放消費潛力的合理調整。

5萬元額度並非空泛訴求，而是精準匹配普通旅客的自用消費場景。多數赴港採購海味的遊客，目的皆為家庭食用或饋贈親友，與水貨轉售、商業套利無關。更高的免稅空間，能讓消費者安心選購，免卻超額顧慮，同時釋放本地商戶的營業空間。若額度調整落地，海味零售、批發產業規模有望提升一至兩成，帶動物流、倉儲等整條產業鏈回暖。這不單是傳統行業的復甦契機，更是香港零售業突破長期低迷的重要抓手。

額度優化必須建基於完善的合規監管框架，增量市場需要清晰的規管邊界。調高免稅額的同時，須明確劃定自用邊界、規範合規消費、落實主動申報機制，避免外界誤讀為放鬆監管、助長水貨活動。透過明確的自用標準、細化的品種管控與完善的申報制度，既能釋放兩地正常消費需求、扶持本土產業，亦能守住監管底線，讓政策調整具備充分的落地條件與社會共識。

雙管齊下重塑海味產業商機

香港海味業是歷久不衰的城市招牌，如今卻受制於雙重桎梏：一是1.2萬元偏低的免稅額度帶來的消費局限，二是多年積累、未能更新的資訊誤區。2021年的政策調整，已為海味產業「北上」打開制度通道，可惜資訊普及與配套制度優化，始終未能跟上市場節奏。

傳統產業復甦，從來不是單一環節的突破，而是認知更新與制度優化的雙向同步。打通民間資訊落差、優化入境免稅額度，雙管齊下，方能讓香港老牌海味產業走出停滯困局。一句過時的「不能帶」，不該繼續扼殺香港固有商機，成為拖累本地傳統零售復甦的最大阻礙。

作者陳嘉華是香港餐飲行業協會會長。



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