來稿｜結合青年就業新措施　打造銀青共融俱樂部

來稿作者：許彩玉、尹蔚瑩



面對香港急速高齡化，社會大眾往往將龐大的長者人口視為醫療與社福系統的沉重負擔。要扭轉這個被動的局面，我們必須將「安老挑戰」轉化為「就業機遇」。適逢剛發表的《2026年施政報告》針對就業市場，推出了「三萬青年職位及實習計劃」以支援青年就業，同時亦着墨優化各項鼓勵再就業的措施。我們非常樂見政府投放資源支援青年及中年人士投入職場。若我們能將視角拉闊，將這股勞動力與社區安老政策結合，將是帶動社區就業與釋放勞動力的一大契機。



AI世代突顯「人的溫度」價值

在目前的AI世代，不少傳統初級文書職位逐漸被科技取代，剛畢業的年青人首當其衝。最新的立法會秘書處《數據透視》揭示，15至24歲青年失業率持續高於成年人群，以去年為例達11.2%，而25歲或以上僅約3.3%，相差逾三倍。這種「高企」現象，正好反映青年在人工智能衝擊下，初級職位大幅減少，令他們陷入「人口萎縮卻無法入行」的困局。幸而，「銀髮經濟」正是一個高度依賴人本關懷與雙向溝通的領域，這份「人的溫度」是AI和科技無法輕易取代的。

從我們早前於大埔富善邨舉辦、吸引逾100名市民參與的「社區健康推廣日」可見，基層醫療只要夠「貼地」，絕對能牽動龐大的社區能量。事實上，每場社區健康活動由籌備到開展，都牽涉不少前線與支援人手。當我們積極倡議將健康服務「去中心化」，在長者步程15分鐘內的熟悉環境打造「社區健康俱樂部」時，這不僅是為長者提供一個專屬的聚腳點，更是創造地區就業的絕佳孵化器。

每場大型社區健康推廣活動，從籌備到開展都需要周全的人力配合。若能在各區推動「健康俱樂部」的成立，不僅能為長者編織日常的健康防護網，亦可創造就業機會，帶動社區活力。

將「聚腳點」化作就業孵化器

這將是一場極具潛力的跨代健康協作。若政府能巧妙結合就業政策，引導「三萬青年職位及實習計劃」的參加者，甚至受資助的綜援失業人士或中年再就業人士，投入未來的「社區健康俱樂部」擔任健康活動助理、護理員等具延續性的崗位。在這個場景下，年輕一代可發揮科技優勢，協助長者掌握數碼健康篩查工具；而長者亦能在互動中獲得陪伴，化解孤獨感。

這種「助人自助」的模式，正好與《施政報告》中提出的「青老導師計劃」理念互相呼應，透過建立青老互助網絡，讓具活力的長者分享經驗並融入社會，達致真正的跨代雙贏。

完善社區微觀規劃投資健康資本

《施政報告》在推動北部都會區等大型項目時，非常強調整體的城市建設與生活配套。同樣道理，在成熟的舊區或公共屋邨，我們亦亟需一套完善的社區「微觀規劃」，而「社區健康俱樂部」正正就是建構「15分鐘健康生活圈」的實體核心。

推動基層健康從來不只是一筆消耗性的醫療開支。只要政策能進一步拆牆鬆綁，理順跨部門的場地資源並落實租借社區場地的「綠色通道」，鼓勵更多非牟利機構、地區組織甚至物業管理公司攜手合作，這項健康投資絕對能轉化為龐大的社會資本，於全港各區打造出具備經濟與健康雙重效益的社區生活圈。

作者許彩玉是賽馬會流金匯中心經理；作者尹蔚瑩是賽馬會流金匯高級公共關係主任。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

