來稿｜習特破格再會晤背後　隱藏中美共存新規則？

來稿作者：區漢宗



美國時間9月23日下午5時40分許，習近平的專機降落在華盛頓近郊的安德魯斯聯合基地。特朗普和梅拉尼婭站在舷梯旁。槍炮禮鳴，軍樂團奏響兩國國歌。按美國禮賓老規矩，總統一般不去機場接外國元首，通常由副總統出場；當年江澤民、胡錦濤訪美，到機場接的是戈爾、拜登。這一次，特朗普親自去了，而且提前近一小時到場。第二天上午，白宮南草坪再舉行隆重歡迎儀式，兩國元首致辭，關鍵字是「不衝突、不對抗」，是「修昔底德陷阱是可以跨越的」。場面確實是破格的。但破格之後，中美關係是不是從此換天地，不能只看禮賓，得看禮賓背後那層沒說出口的東西。



親自接機背後是對中國實力的尊重

機場那一步，是現實主義的低頭，不是浪漫主義的擁抱。

特朗普不是講究客氣的人。他的外交風格向來是「你手裏有什麼籌碼，我就給你什麼臉色。」澤連斯基乃至部分盟友領導人，都沒從他這裏拿過好臉色。能讓他在機場等將近一個小時，不是因為個人情誼突然升溫，而是美方經過幾輪關稅戰、科技戰、供應鏈博弈後，實實在在認下了一件事：中國不是能被壓服的對手，在產業鏈、市場規模、軍工自主、稀土和製造能力上，已經到了美國必須平等對話的地步。

這種認知，和意識形態好惡無關，和選舉周期也未必完全綁定，更多是成本收益算清楚後的務實讓步。伊朗局勢需要中方在能源和外交上不添堵，中期選舉需要一張「我能搞定北京」的外交成績單，科技談判需要先把氣氛烘起來再談底線。於是接機、禮炮、夫人外交、國宴科技巨頭——一套組合拳，本質是美國現實主義對華政策的一次禮賓化表達。

所以，把它看成「美國認輸了」是錯的，把它看成「特朗普個人深情」也是錯的。準確說法是：華盛頓開始用對待同等重量級對手的儀式感，來處理對華關係。這對北京是尊重，對華盛頓是自保。

北京的分拆安排，比接機更值得讀。

這次中方安排最耐人尋味的，不是習近平面對多少禮炮，而是國家主席訪美、國家副主席赴聯大，兩線分開。按過去習慣，趕上9月聯大，中國領導人訪美常常會順道紐約，把雙邊和多邊捆在一起辦。這次不捆。習近平專程去華盛頓，純做中美雙邊；韓正去紐約，出席第81屆聯大一般性辯論，順帶全球發展倡議高級別對話會、會見聯合國秘書長和各國領導人。24日、25日兩天，國家主席和國家副主席同在美國境內，幹兩件性質不同的事。

這個分拆的潛台詞很清楚。中美議題不被降級成聯大間隙裏的一次碰頭，也不被淹沒在多邊的寒暄裏。北京用行程設計告訴華盛頓——你是我單獨排出來的優先順序。同時也告訴世界——中國沒有因為對美破格，就冷落多邊舞台；聯大有專人去，該講的多邊話語不講丟。

這正是中方一貫立場的具象化，不承認G2，不接「中美共治」的帽子，但在事實和議程上，把中美關係放到最前面。不共治，但優先；不對等稱霸，但對等對話。這個分寸，比機場擁抱更難拿捏。

破格接待釋放階段性穩定信號

過去10年，中國頂住貿易戰、科技圍堵、半導體封鎖、台海高壓，確實沒有跪，也沒有崩，還把新能源、造船、動力電池、部分AI應用跑到了前列。這是事實。但「頂住」不等於「過關」，更不等於「對方認你當平起平坐的朋友。」

特朗普的破格接待，釋放的是階段性穩定信號，不是永久性善意。美國對華「小院高牆」不會因一次接機拆除，國會反華議案不會因國宴停擺，對台軍售、南海巡航、生物製造和先進計算的出口管制，也不會自動解凍。禮賓是水面上的浪花，水下還是洋流：競爭框架沒撤，只是從「脫鉤撞車」調回「設邊界的競爭」。

所以北京真正要管的，不是下次誰來接機，而是三件事有沒有落：

一是經貿磋商能不能從「坦誠深入」走到「減免清單」。何立峰和貝森特、格里爾在紐約碰過，AI對話也開了頭，但關稅、232條款、實體清單、農業採購這些硬骨頭，不靠歡迎儀式啃動。

二是AI和稀土能不能建機制。習近平致辭裏專門講「中美都是人工智慧大國，有能力也有責任發展好、管控好人工智慧。」這句話翻過來就是：不管控會出事。稀土、石墨、晶片設備、模型出口，雙方若只講合作不講護欄，下一次危機比關稅戰更貴。

三是兩軍溝通能不能常態化。「軍隊保持常態化對話，完善危機溝通和預防機制」，這不是漂亮話，是台海、南海、防空識別區相遇的真實保險絲。沒有這根線，元首再親熱，局部摩擦仍可能把全域點燃。這三件沒進展，接機再罕見，也只是外交春晚；這三件有進展，哪怕下次改成副總統接機，關係也算穩了。

此次會面的意義已接近「事實G2」

為什麼不是G2，卻像G2。

外界愛用G2解釋眼前這一幕，因為最簡單：兩個大頭碰杯，世界就安靜。但中國的官方話術一直拒斥這個說法，不是客氣，是結構不同。G2意味着排他性共治，意味着中小國家的話題由兩家代簽。中國要的是多極化框架下的優先雙邊：中美先穩，帶動全球議題能談；但不是中美替別人拍板。

可不得不承認，現實權重上已經接近「事實G2」。俄烏、伊朗、半島、AI治理、供應鏈規則、氣候變化融資，缺了中美同時線上，都難推進。這種「事實」不是頭銜，是負擔。負擔在於，全球都盯着你倆別打架，你倆卻各自有國內政治、產業利益和同盟承諾要交代。

所以這次破格相待的真正世界意義，不是「中美聯手管世界」，而是「中美願意把雙邊按鈕從紅色撥回黃色。」從紅色到黃色，已經夠全球鬆一口氣；從黃色到綠色，得看接下來半年。

禮賓不是全部更應關注實質進展

梅拉尼婭全程陪同彭麗媛，去史密森尼亞洲藝術博物館，進白宮紅廳茶敘，這種密度在特朗普夫人外交裏確實少見。國宴桌面上擺着黃仁勳、奧特曼、馬斯克、貝索斯、皮查伊，明顯不是單純吃飯，是給AI和資本圈遞話：中美科技脫鉤不是不可逆，矽谷不想逆，華盛頓也留了門。

但這些是氣氛組，不是簽約台。科技巨頭出席，代表美國工商界想做生意，不代表出口管制會鬆口；夫人茶敘溫馨，不代表人文交流基金會自動恢復；禮炮21響、軍機編隊飛越，是尊榮，不是條約。把柔性信號當戰略成果，是評論員最容易犯的錯。

北京的回應也克制。習近平致辭不炫耀「我讓你接機」，只講「為傳承友誼而來，為拓展合作而來」，講青年交流、大熊貓、直航、禁毒、執法。這是把破格場面往平常心收，不讓國內敘事滑到「完勝美國」的亢奮裏，也不給華盛頓鷹派遞「看，中國要取代你」的子彈。

訪問是否成功要看這三點

判斷這次訪問成不成功，別看禮賓，要看三個月後。

禮賓層面，已經滿分：總統接機、白宮儀式、國宴、夫人線、兩元首共處約六小時。敘事層面，中方「專程訪美+副主席聯大」的分拆，把中美優先說得體面，也留住了多邊臉面。戰略層面，要等三件事驗證：

第一，90天內有沒有中美經貿牽頭人再次會晤，能不能出可核實的關稅或採購安排，AI對話是不是從原則變工作組。第二，台海和南海有沒有降溫動作，比如兩軍熱線試通、相遇規則重談、防長或軍委層級接觸恢復。第三，美方出口管制有沒有「小步放行」的案例，比如成熟制程設備、民用AI晶片、藥企供應鏈、稀土加工合作，哪怕一兩個口子，都比國宴菜單重要。

這三條有兩條動起來，這次破格就是轉折；三條都不動，破格只是漂亮的中場休息。

輕舟過萬重山，江底下還有礁。輕舟過了山，不是過了江。江面寬闊，暗礁在水線以下——關稅是淺礁，科技是沉礁，台灣是最深的那塊。

這次破格相待的價值，在於把中美從「比誰先掀桌」拉回「坐下來把桌子擦乾淨。」它證明一件事：美國壓不垮中國，中國也替代不了美國，雙方都到了必須為共存設計規則的時候。不是G2，勝似G2的壓力；不稱霸，卻必須平等對話。

對世界來說，最想要的不是中美稱兄道弟，而是這兩個最大經濟體別在晚上三點鐘誤判開火。特朗普接那一程機，梅拉尼婭陪的那杯茶，禮炮和戰機飛越，真正有用的部分，是把誤判概率往下壓一點。壓一點，就值得。

對北京來說，勝利不在「他終於來接我」，而在10年承壓之後，對方被迫用平等儀式對待你，而你仍沒被拖進軍備競賽和陣營對抗的老路。對華盛頓來說，破格也不丟人，承認對手份量，本來就是強者的清醒。

世界確實和原來有點不同了。但不同的程度，不取決於9月23日傍晚安德魯斯機場那次握手，而取決於明年春天之前，兩邊肯不肯把握手變成熱線、把辭令變成清單、把破格變成制度。

作者區漢宗是香港傳媒人。



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