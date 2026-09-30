立法會議員．葛珮帆｜中美成果提振信心　香港大展拳腳正當時

來稿作者：葛珮帆議員



中美元首又一次面對面，給市場最稀缺的東西不是某一項降稅清單，而是預期。過去幾年，企業最怕的不是稅率高，而是政策變太快：加稅、反制、調查、豁免、延期交替出現，訂單不敢接，報價不敢鎖，投資計劃一改再改。這一次，雙方把「中美建設性戰略穩定關係」往前推了一步，經貿領域出現貿易理事會、投資理事會、對等降稅安排、人工智能對話等機制化信號，意義正在於把危機式應對轉回機制化管理。



對香港來說，這不是一句「利好來了」就能概括的。真正的問題是：當中美關係從對抗敘事轉向可控競爭、有限合作，香港這張「超級聯繫人」的舊牌怎麼打出新價值？答案不應只是聯絡、轉口、撮合，而要從聯絡人升級為增值人，再往合夥人走。



作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。（廖雁雄攝）

機制比降稅更值錢，香港最吃「可預期」

300億美元對等降稅安排，外界容易誤讀成「減了300億關稅」。更準確地說，是雙方各自拿約300億美元規模商品討論對等降稅框架，佔中美貨物貿易比重不算大，但信號很強：兩邊願意把相互降稅、具體商品、協商機制、後續落實放在同一張桌子上談。

企業眼裡，這比一次性減稅更重要。因為跨國公司的決策邏輯是：稅率可以算進模型，政策突變算不進模型。中美如果持續有經貿磋商機制，香港作為自由港、獨立關稅區、普通法司法管轄區，立刻受益的不是某單生意，而是整個風險溢價下降。

轉口貿易成本更可測，航運與航空貨代報價更穩，貿易融資壞賬預期改善，跨境合規、信用證、保理、保險等鏈條都能重新定價。香港長期賺的就是「規則可信、資金自由、資訊通暢」的錢。當中美預期回穩，這套老本行先活過來。

但只回到老本行不夠。舊版超級聯繫人，是別人打架，香港做通道；新版超級聯繫人，是別人還要吵，但香港把規則、合規、爭議解決、資本對接做厚，讓企業敢做生意。這是從「過路費」到「風險貼水」的升級。

金融是第一落點：港股、融資、財富管理全線受惠

中美元首會面釋放暖意，最先反應的是資本。美資跨國企業高管今年以來重返北京、香港考察，歐美長線資金和港股估值窪地邏輯重新被提起，不是偶然。

香港的全球第三大國際金融中心地位、最自由經濟體標籤、離岸人民幣樞紐功能，在中美回穩時會被重新定價。更關鍵的是，美國市場對中資科技企業的壁壘沒完全打開，香港反而成了中國AI、晶片、生物科技、智慧製造企業做國際融資的替代樞紐。

在這個窗口要抓牢三件事：第一，科技IPO與耐心資本。2026年上半年港股IPO募資向科技相關行業集中，說明市場已經用錢投票。香港應繼續用上市制度、基金生態、政府引導基金、創科基金，把內地前沿科技企業接住，也讓國際資本有合規入口。第二，人民幣定價權。不能只做人民幣資金池，要做人民幣計價的大宗商品、黃金、債券、跨境結算。中美經貿若回穩，大宗商品和供應鏈金融需求會回來，香港可借機把流通優勢變成定價優勢。 第三，財富管理與家族辦公室。香港已超越瑞士成為全球最大跨境財富管理中心，這不是虛名，是中美關係穩定後高淨值資金願意留港、調倉、配置大灣區資產的基礎。金融回穩是表象，底層是信心。香港要做的，是把短暫風險偏好修復，釘成中長期資本市場深度。

專業服務是隱形冠軍：普通法、仲裁、合規、ESG

中美就算回穩，也不會變回無摩擦世界。科技「小院高牆」還在，出口管制、制裁名單、數據跨境、供應鏈盡職調查仍是常態。越是有摩擦，越需要中立、專業、可執行的爭議解決和合規服務。

這是中國境內只有香港能穩定提供的東西：普通法傳統、雙語法律人才、國際仲裁中心、熟悉歐美規則又理解內地企業痛點的專業服務集群。

五年規劃給香港補了「戰略骨架」

過去講香港角色，容易飄在「內聯外通」四個字。首個五年規劃（2026—2030）把話講實了：北部都會區是新引擎，創科是主軸，教育科技人才一體，河套做深港協同，金融、貿易、航運、航空、高端人才、調解仲裁一起排進系統。

這等於給中美回穩後的香港機會清單：北都接住中美科技交流緩衝需求；河套做跨境科研、數據合規試點；金融平台接住科技IPO和人民幣資產；專業服務接住供應鏈重組合規；大宗商品的生態圈接住中美貿易回穩；低空經濟、微電子、生命健康做新產業錨點。

更深層的變化，是角色定義升級。規劃沿用「超級聯繫人」「超級增值人」，但在共建「一帶一路」篇章裡提出「首選合作夥伴和多邊合作樞紐。」這意味着香港不能只賺中介費，要出資本、共擔風險、配置資源、輸出規則。從中介到增值，從增值到合夥，這是香港由治及興的真正經濟含義。

警惕「回穩幻覺」：機會窗口不等於沒有風浪

中美建設性戰略穩定關係，穩定的是底線和溝通管道，不是消滅競爭。科技封鎖、投資審查、台灣問題、航運安全、關鍵礦產，任一條都可能再起波瀾。 香港的下一個角色，是大國關係裡的「穩定器紅利」

中美關係回穩，香港第一層吃轉口、金融、專業服務；第二層吃北都創科、AI規則、人民幣定價；第三層吃國家戰略裡的制度型開放紅利。

但最核心的競爭力，始終是別處替代不了的那幾項：普通法、資金自由進出、中英雙語專業服務、背靠大灣區、面向歐美市場、既能接內地企業出海也能接外國企業進內地。

未來五年，香港別只滿足於「超級聯繫人」。聯繫人解決資訊不對稱，增值人解決合規和資本不對稱，合夥人解決利益綁定和風險共擔。元首外交給的是風，五年規劃給的是帆，真正划船的是香港自己把金融、法治、創科、人才四條槳理順。

開啟新篇章，香港不該只做旁觀的橋樑，而要做參與者、定價者、規則翻譯機和產業合夥人。把「背靠祖國、聯通世界」從口號做成產業鏈，香港才會在大國關係回穩時不是搭車，而是引擎的一部分。

作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。



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