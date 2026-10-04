北上飛鴻｜杭州廢止低空經濟文件　折射內地「低空夢」正在轉向？

北上飛鴻｜田暢



內地地方政府曾經有一段時間，幾乎只要談到「新質生產力」，就很難繞過「低空經濟」。從無人機物流、城市巡檢，到農業植保、文旅觀光，再到被寄予厚望的eVTOL（電動垂直起降航空器），「低空經濟」一度成為地方招商引資的新寵，各地爭相出台政策、設立基金、規劃產業園區，甚至把低空經濟寫進政府工作報告。



就在這股熱潮仍未完全退去之際，一些細微卻值得注意的變化正在出現。杭州這座曾經積極押注低空經濟的城市，9月上旬起公開徵求意見，準備廢止《杭州市支持低空經濟高質量發展的若干措施》。表面看，這只是一份地方行政規範性文件的清理，但如果把時間拉長來看，這件事更像是一個值得觀察的訊號：中國地方政府對低空經濟的態度，正在從早期的「搶風口」，逐步轉向「算成本、管風險、看落地」。

杭州不要低空經濟了嗎？

杭州並不是突然對低空經濟失去興趣。2024年，杭州公布低空經濟高質量發展實施方案，提出到2027年培育相關企業、建設低空航空器起降場、開通低空航線，並把杭州定位為全國低空經濟領軍城市。

同一年，杭州又出台專項支持政策，從企業落戶、技術研發到場景應用等多方面給予支持。按照原本規劃，這份政策有效期一直到2027年底，如今卻提前提出廢止。當然，不能簡單把「廢止一份文件」理解成「杭州不要低空經濟了」，因為官方給出的理由是規範性文件清理，而且杭州目前仍然在推動低空經濟，包括低空產業基金、航線建設、適航取證以及低空綜合管理平台等。

內地地方政府近幾年發展新產業的套路其實相當清楚：中央提出方向，地方迅速跟進；政府出台規劃，招商引資；產業園區隨之出現，補貼、基金、土地、稅收優惠一併上陣。問題是，政策可以在一年之內出台，企業可以在半年之內註冊，但真正的產業鏈、商業模式和消費需求，卻不會因為一紙文件而在幾個月內成熟。低空經濟尤其如此。

事實上，低空經濟涉及航空器製造、空域管理、基礎設施、通信導航、飛行服務、物流、農業、應急救援、文旅以及未來的城市空中交通。換句話說，造出一台無人機，只是故事的開始，真正困難的是，這台無人機能不能合法、穩定、低成本地飛起來。

無人機正在退出日常生活？

2026年，北京對無人機的管理進一步收緊。按照北京市人大常委會公布的新規，北京全域被列為無人駕駛航空器管制空域，相關規定甚至延伸到無人機的持有、存放、運輸、攜帶以及銷售。

這兩種政策看似矛盾，實際上卻可能代表同一件事情：當低空經濟從概念進入現實，安全與監管開始壓過招商與補貼。中國的特殊之處在於，政府對空域和城市公共安全擁有非常強的管理能力，因此政策一旦轉向，市場感受到的速度也會非常快。

這個中秋假期，我乘坐火車在北京、河北、山西三地Citywalk，卻發現北京、河北一些婚慶業者的業務宣傳中，過去常見的「無人機航拍」、「無人機跟拍」等服務字眼開始減少；部分地方媒體和宣傳機構如果需要使用無人機拍攝，也需要提前進行報備；一些無人機門店則開始調整展示內容，原本放在店面中央的消費級無人機撤下後，改展示運動相機、手持雲台等其他產品。

這種落差尤其值得注意。因為一個產業能不能真正形成，不只看政府文件裏寫了多少次「支持」，也要看普通人願不願意付錢、企業願不願意使用，以及使用場景是否足夠自由。

當補貼退潮，低空經濟還剩下什麼？

低空經濟早期最需要的確實是政策扶持。企業還沒有形成規模，場景還沒有成熟，基礎設施也不完整，政府透過補貼和基金降低企業進入門檻，本身並不奇怪。但問題是，補貼不能永遠持續。當大量城市同時推出類似政策後，企業究竟是因為真的看到了市場，還是因為哪裏有補貼就去哪裏，兩者之間存在很大差異。

這也是杭州此次政策調整真正值得觀察的地方。廢止一份扶持文件，並不代表低空經濟產業政策全面退潮，但它至少說明，當一個產業從概念期進入落地期，政府真正需要解決的問題就不再只是「如何把企業吸引進來」，而是「企業進來之後能不能活下去」。

如果監管太嚴，企業沒有足夠場景，消費者沒有使用空間，低空經濟就可能變成只存在於產業園區和政府報告裏的「低空經濟」；如果放得太開，安全事故、隱私問題和空域衝突又會迅速增加，政府勢必重新收緊。真正成熟的低空經濟，並不是無人機越多越好，也不是政府補貼越多越好，而是需要一套讓企業知道哪裏能飛、什麼能飛、怎麼飛，以及出了問題由誰負責的制度。

「低空夢」沒有消失，但遊戲規則正在改變

真正值得觀察的是，內地地方政府過去是「搶項目、搶企業、搶風口」，現在則越來越多地談「適航」、「空域」、「安全」、「平台」、「監管」以及「實際應用」。這意味着低空經濟可能正在告別最容易想像、也最容易炒熱的階段，從「什麼都能飛」的想像，走向「什麼可以合法、安全、持續地飛」的現實。

因此，中國的「低空夢」未必正在消失，但遊戲規則確實正在改變。真正正在消失的，或許不是無人機，而是那個「只要政策喊一聲，無人機就可以自由飛遍城市天空」的時代。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者。



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