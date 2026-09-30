立法會議員．樓家強｜家校社同心同行　全方位守護年輕心靈

來稿作者：樓家強議員



行政長官日前發表《香港第一個五年規劃》（《規劃》）及《2026年施政報告》（《報告》）。在宏大的教育藍圖中，最令筆者觸動的，是對學生精神健康的真切關懷。今年開學以來，社會上接連發生學生輕生事件，再次提醒我們，年輕一代的精神健康需要家庭、學校和社會共同守護。香港大學防止自殺研究中心早前公布的調查顯示，本港去年整體自殺率雖按年下跌，但15歲或以下組別的自殺率（每十萬人）卻由過往的0.9激增至2.9，升幅超過兩倍。每個數字背後，都是一個曾經鮮活的年輕生命，思之令人惋惜痛心，亦不禁讓我們深思──到底是什麼讓孩子選擇放棄生命？我們又該如何在懸崖邊緣，溫柔而堅定地拉着他們的小手，引導他們走出陰霾，擁抱正向人生？



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。

學生壓力幼齡化 三層機制防微杜漸

筆者今年6月曾就學生精神健康提出書面質詢，特別關注部分有輕生傾向的學生，事前往往毫無徵兆，冀盼局方能在防微杜漸上進一步築牢防線。欣悉政府在《報告》中對此作出了積極回應，展現出前瞻性思維，主動提出多項深化措施，包括延續在全港小學四至六年級試行以學校為本的三層應急機制，並優化有關支援服務。這些安排反映當局敏銳洞察到學生壓力幼齡化的趨勢，並與教育界同心同德，在現有基礎上持續加強支援，筆者對局方的全方位部署深表肯定。

三層應急機制旨在及早識別和支援有較高自殺風險學生：第一層由校内跨專業團隊提供照顧和輔導；第二層由社署組織的「校外支援網絡」，在短期內提供進一步專業支援；第三層則由學校直接轉介有高自殺風險的學生，到醫管局接受精神科專科門診服務。整套機制層層遞進、環環相扣，確保不同精神受困程度的學生均能獲得最適切的援助。

家校齊心 打造精神健康雙支柱

孩子的世界相對單純，家庭與學校幾乎是他們生活的全部，更是支撐其心靈的兩大支柱。這兩個空間的溫度與力度，很大程度上決定了他們的喜怒哀樂；一旦在家庭關係或校園生活中遭遇挫折，負面情緒便容易一觸即發。因此，鞏固「家、校、學生」三位一體的互助關係，是守護學生精神健康的關鍵。

然而，現行機制的第一層能否發揮作用，前線教師的觀察與關懷至為關鍵。有調查指出，學生心理困擾越嚴重，求助意向越低；前線教師作為最常接觸學生的「守門人」，往往需要傾注大量心力去察覺與疏導學生的微小情緒變化。因此，為這第一道防線提供更堅實的後盾，至關重要。《報告》提出持續舉辦有關照顧學生精神健康的教師培訓，並加入關顧教師身心健康的課程，可謂對症下藥，精準回應了前線所需。在家長支援方面，當局亦推出「精神健康素養家長培訓資源套」及相關家長教育課程，多管齊下提升兩大支柱的敏銳度，為學生編織更綿密、更堅韌的保護網。

除了情緒困擾，部分兒童的心理壓力其實源於隱性的學習與行為困難，例如有注意力不足或過度活躍症。欣見當局推出「加強支援有注意力不足／過度活躍症的學生」計劃，透過小組訓練及其他支援服務，提升他們在行為、社交及學習適應表現。這份「不放棄任何一個孩子」的堅持，正展現了教育最溫柔的力量。

助非華語學生自學中文 打破校園孤立感

另一方面，校園生活中的孤立感，同樣是影響心理健康的隱患。對非華語學生而言，語言隔閡往往是融入校園的最大障礙。學習語文需要適當的語境，倘若身邊缺乏「中文人」提供練習機會，非華語學生便難以掌握在地流通語言，不僅會令他們在學習上累積挫敗感、削弱自信，更會難以融入社會，長遠影響心理健康與職涯發展。因此，進一步豐富語言學習的環境與資源，將有助他們順利打破隔閡。同樣地，本地學生若缺少運用英語的語境，亦難以拓闊國際視野。

香港作為兩文三語通行的國際都會，正銳意發展成為國際專上教育樞紐，提升學生的中英語能力自然刻不容緩。《規劃》強調會加強兩文三語及其他語言的能力培育；而《報告》亦提到，教育局會發展中國語文教育一站式學生自學平台，為非華語學生提供合適的學習材料；並提供全港性學生英語說話活動，為初中學生提供學習其他語言的機會。筆者相信，協助學生突破語言障礙、建立學習自信，是消除校園孤立感、全方位守護學生身心健康的重要一環。

教育是社會進步的重要基石，更是一項細水長流的心靈工程。期望這份着眼長遠、兼具人文關懷的《規劃》和《報告》，能凝聚社會各界的力量，讓我們在孩子的成長路上，多一分傾聽、多一分陪伴。只要家庭、學校與社會同心同行，為下一代創造更優質、更具包容性的教育環境，每一個孩子定能在關愛中茁壯成長，勇敢擁抱正向人生。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



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