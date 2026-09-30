李金波｜北部都會區的三重使命

來稿作者：李金波



近日，《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》正式公布，這是香港發展歷史上的一件大事。《規劃》將「加快北部都會區建設 引領空間格局優化」單獨成篇，以三個章節的篇幅勾勒出北都開發的基本藍圖：以大學城建設為先手棋，構建「產、學、研」協同創新體系，最終形成以大學城、創科、產業和宜居宜業宜遊為發展目標的發展布局。細讀這一篇，可以清晰看到，北部都會區絕非一般意義上的新市鎮，而是肩負三重使命的重大戰略平台。



第一重使命，北都是推動香港產業適度多元發展、加快形成「南金融、北創科」空間格局的重要載體。長期以來，香港經濟高度依賴金融、地產、貿易等傳統服務業，產業結構單一的風險在外部環境波動中屢屢顯現。在《規劃》引領下，維港都會區將繼續鞏固金融、專業服務等優勢產業，北部都會區則重點發展創新科技，共同構成雙重心產業布局。

這一空間重構的背後，是香港經濟結構的深層調整。《規劃》要求加快發展新田科技城為北都產業發展核心，構建「產、學、研」一體化產業空間，建設概念驗證、中試驗證平台，2026年年底起將陸續產出科研用地；提出以「一城五元素」為發展理念，建設新田、洪水橋、打鼓嶺三個大學城，打造集「人才培養、科學研究、成果轉化、產業發展」為一體的國際化大學城。這裏，將成為高水平專上教育發展、科技創新與產業創新融合、國際高端人才集聚的平台，成為香港開辟經濟增長第二曲線的最大載體。

第二重使命，北都是粵港澳大灣區產業鏈供應鏈協同耦合的重要平台。《規劃》開宗明義，要把北部都會區建設成為「香港深度參與粵港澳大灣區建設、主動融入和服務國家發展大局的主平台，發展新質生產力的新引擎」。值得注意的是，北都開發並非簡單的工業化。

《規劃》以「產業先行、基建帶動」的多元模式釋放土地，為創科等新興賽道提供空間載體與承載平台：沙嶺數據園區為香港發展人工智能提供算力支撐，打造區域先進數據及算力樞紐；打鼓嶺預留產業用地，建設現代物流、鮮活食品供應等供應鏈配套，支持新興產業與新型工業發展。在「硬」聯通上，《規劃》堅持基建先行，在「八縱八橫」基建布局下加快推進北環線主線支線、港深西部鐵路香港段、北都公路（新田段）及青龍大橋等項目，目標分別在2033至2035年間陸續建成。這些跨境通道一旦貫通，北都將與深圳乃至整個大灣區腹地形成「一小時創新圈」，「高校研發—灣區製造—港澳融資—國際市場」的產業模式才真正有了落地的骨骼。

第三重使命，北都是香港探索以「改革思維」推進多元開發、加強與內地規則制度銜接的重要試驗田。這是北都最深一層的戰略價值，也最易為外界忽視。《規劃》提出以「改革思維」在北都「先行先試」開發、管理和營運新發展區機制：訂立《北部都會區發展條例》，全鏈條「拆墻鬆綁」；彈性規劃土地以容納多元產業、回應市場變化；成立產業園區公司，落實「按實補價」先導計劃，採用「雙信封制」招標模式，鼓勵公私營合作。

這些制度創新本身，就是香港以自身所長服務國家所需的生動實踐。在河套深港科技創新合作區，《規劃》要求加快「一河兩岸、一區兩園」開發建設，促進人員、物資、資金、數據等創新要素安全高效便捷流動。依托大學城、創科園區及跨境配套，北都將成為集聚國際人才與資本、探索規則銜接機制對接的戰略腹地——這裏試驗的每一項制度安排，都可能為大灣區乃至全國的制度型開放提供可覆制、可推廣的經驗。

當然，藍圖已經繪就，關鍵在落實。北都開發體量龐大、周期漫長，未來五年產出土地需支撐超過7萬個房屋單位及100萬平方米經濟樓面，資金、人才、執行力缺一不可。《規劃》以五年為刻度設定指標、壓實責任，正是要以確定性對沖不確定性。社會各界期待特區政府以「規劃主導、基建先行、產業帶動、以人為本」的方略一抓到底，讓北都的三重使命從紙面落到地面，為香港由治及興注入持久動能，也為強國建設、民族復興貢獻香港力量。

作者李金波是中國社科院港澳研究中心經濟和區域發展部主任。



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