仲點論政｜讓AI在醫療領域服務人群

仲點論政｜劉仲恒



人工智能（AI）確實在很大程度上便利了我們的生活，但近來不少人的關注開始轉移到AI所發出的「警號」。在不久前的一宗事故中，AI智能體（Agents）自主生成了大量信息和思維鏈記錄，再度敲醒了不少人對「AI全面接管」的恐懼，害怕科幻小說裏人類淪為強大AI系統附庸的場景，會終究變成事實。



在筆者看來，AI是必須的，但其存在應該是服務人類，為我們謀福祉才對，技術進步必須服務人類的尊嚴。而醫療領域正好是AI可以幫得上忙的地方。根據世界衞生組織的預計，到2030年時全球醫護人手的缺口會達到1,000萬。在當下的非洲，世衞組織非洲區只能滿足約43%的需求，某些國家例如加納每百萬人口只有三名放射科醫生。全球目前還有22億人未能上網，不平等的情況正被拉闊。

在醫療界，AI可以利用電腦和機器流程來類比人類智能，然後執行複雜的自動化任務。儘管AI是在模仿人類的思維能力，但由AI驅動的機器在很多方面的能力可以超越人類，特別是在高效篩選海量大數據以識別模式、異常和趨勢方面。

舉個例子，本港醫管局目前已運作15個AI模型，包括每日分流約2,000張胸部X光的自動化系統。自伊利沙伯醫院搬到啟德後，會在京士柏發展全港首個綜合日間醫院，當中高流量日間放射診斷中心會以AI標註和分流，電腦掃描和磁力共振的年度服務量，將會較一般設施增加約四成。因此，筆者贊成《2026年施政報告》對於由醫務衞生局協調有序引入AI的建議。讓AI處理繁瑣、海量但必須做的工作，這樣便可為醫生騰出寶貴時間，做其他有益於病人的工作。

當然，市民對AI的顧慮也要兼顧。社會對醫療AI寄予厚望，但同時也擔心「機器取代醫生」或「誤診之後問責不清」的情況。因此，筆者認為政府應該設立AI專員，就打擊AI罪行、保護未成年使用者、評估倫理風險、釐清產品或服務責任、訂立AI Agent安全管理指引、研究AI對就業影響等多方面進行風險治理。在醫療的領域裏，AI可以節省醫生的時間，提升工作量，因此可以服務病人，但必須有序地引入。政府和醫管局同時應該繼續聽取前線醫護、病人和年輕專業人士的意見，避免一窩蜂上馬，或日後因遇到個別事故才全盤收緊的尷尬局面。

時代是要進步的，AI可以為醫療保健領域帶來豐富的機遇。除了處理重複而繁瑣的工作，AI還可以優化很多常規的醫療流程，包括疾病診斷和為癌症等重症患者制定最佳的治療方案。在外科方面，配備AI和深度學習的機器人手術設備能夠減少外科醫生的身體抖動，並在手術過程中提供即時更新的資訊，從而協助醫生更完美地完成手術。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，專科醫生，團結香港基金顧問。



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