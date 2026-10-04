來稿｜狗權凌駕人權　犬命壓過人命？

來稿作者：謝柏梁



向來以治安良好、城市安全聞名國際的香港，歷來是全球數一數二的宜居都市，人身安全向來是這座城市最核心的民生底線與文明底色。然而，如今的騎車人和出行人談狗色變，有傳最新的標配是隨身攜帶短木棒和細鋼管，以防狗患、護自身。短短一個月內，接連發生兩起狗噬人慘劇，震驚全港社會。一再上演的悲劇不僅打破了城市的寧靜與安全，更拋出了發人深省的嚴肅命題：在動物保護理念日漸普及的今日，是否出現了狗權凌駕人權、犬命壓過人命的價值錯位？



一月內兩起悲劇

野犬吞噬兩位女性

流浪犬與無規管寵物犬的野性失控、監管機制的漏洞、動物團體不當飼養的隱患，層層疊加，最終釀成無可挽回的人命傷亡與社會恐怖。剖析犬隻噬人案件一再發生的深層原因，重申「人權優先、生命至上」的核心準則，呼籲全港正視犬隻安全隱患，嚴格管控危險犬隻，杜絕同類慘劇再度上演，守護市民最基本的生存與安全權益，迫在眉睫。

流浪狗與寵物狗有着本質區別，流浪犬大多無主，長期游走於城市邊緣、無人約束、野性未泯。長期脫離人類馴養與規管，它們習慣自主覓食、集群活動，對人類戒心極重，情緒不穩、攻擊性極強，一旦受到刺激或判定自身受威脅，便會發起猛烈襲擊。野犬的返祖狼性野性是與生俱來且長期積累的，無法單純依靠善心投餵、柔性勸導予以化解。

過去一個月，香港先後發生兩宗狗噬人致死慘劇，讓全港市民人心惶惶。首宗慘劇發生於打鼓嶺，死者為一名33歲的女性，生前為一間犬隻訓練中心的負責人，熟知犬隻習性，卻仍不幸慘遭橫禍。8月20日下午，這名女性如常飼養寄養唐狗，餵食完畢後擬將犬隻放回狗籠，未曾想該唐狗拒絕入籠並猛然襲擊事主。閉路電視顯示，該犬持續撲咬事主致其倒斃，身上遍佈撕咬傷口，不治身亡。一名專業從事犬隻照料、馴養工作的從業者，最終慘死於犬隻襲擊，足以證明失控犬隻的攻擊性遠超人類應對能力，即便熟悉犬性之人，亦難以抵擋其野性爆發。

緊隨其後，元朗壆圍南路再發犬噬人命案。本案死者是一名27歲的年輕女子，生前生活規律、性格溫和，卻也遭遇無妄之災。事發於9月19日深夜，女子騎自行車途經元朗壆圍南路偏僻路段時，突然遭遇多隻野犬追逐撲咬。路過市民發現該女，全身多處佈滿撕裂咬痕與爪傷，送醫搶救後終因傷重不治，年輕生命就此隕落。

兩條無辜人命消逝於犬隻襲擊，從專業馴犬人士到普通市民，無差別的致命襲擊，徹底暴露了香港野犬氾濫、管控缺失的嚴重問題，也讓全港市民質疑自身的基本人身安全是否能夠得到保障。

值得警惕的是，兩宗案件的肇事犬隻，皆非嚴格規範管理的家養寵物犬，要麼是無人約束、野性難馴的流浪野犬，要麼是登記管理混亂、管控缺失的註冊犬隻。長期以來，部分動物保護團體過度渲染「犬隻無錯、眾生平等」，片面強調動物權益，卻漠視人類的生命安全，放任大量未規訓、未有效管控的犬隻游走於社區郊野，最終讓無辜市民付出生命代價。

執法追蹤漏洞畢現

動保人士動輒失管

兩宗致命慘劇發生後，香港漁農自然護理署迅速啟動執法行動，針對肇事犬隻及周邊高危犬隻開展大規模抓捕排查工作，連續四次重點搜捕涉案野犬。

在逐個核對犬隻晶片、溯源登記資訊的過程中，執法人員發現重大管理漏洞：部分具備襲擊隱患、或參與集群圍堵傷人的犬隻，並非完全無主流浪犬，而是有正式晶片登記的註冊犬隻，其登記持有人為本港動物保護組織之一「毛守救援」創辦人陸家捷（Kent）。陸先生與其同伴，長期以動物救援、領養庇護名義，大量收容各類流浪犬、棄養犬，且將部分犬隻登記註冊。漁護署掌握充足違規證據後，再經核查確認，陸家捷涉及兩項明確違規行為，隨即被暫控「沒有妥善管控狗隻」及「過期狗牌」兩項罪名。

不少動物保護組織者一味乞求社會原諒肇事犬隻，片面強調動物生命權益，完全漠視遇難者的無辜犧牲與市民的安全恐慌。這種「重犬命、輕人命」的扭曲心態，正是當下香港犬患氾濫、狗權凌駕人權的根源所在。

為全面徹底根治犬患、杜絕同類悲劇，元朗區議會與相關單位召開專題會議，聚焦犬隻管控、源頭治理、執法優化等核心議題展開討論。會上重點探討漁護署後續執法方向，明確要求執法部門進一步溯源排查，對肇事犬隻展開基因檢測與行為評估，精準識別具備高攻擊性、重複傷人隱患的危險犬隻，建立高危犬隻名冊。與此同時，議會亦聚焦動物團體不規範收容、超量飼養、管控缺位等問題，研討相應監管與處罰機制，彌補現行監管漏洞。一連串行動充分證明本次犬患危機並非偶然個案，而是長期監管鬆懈、動保理念跑偏、責任落實缺位積累的必然結果，唯有從源頭整治、嚴格執法，方能扭轉當前被動局面。

撲殺噬人犬勢在必行

人身安全為文明底線

魯迅先生呼籲「痛打落水狗」，是針對惡劣文痞與奸邪小人，不可心慈手軟，絕不姑息。時移今日，這句名言依舊適用於香港當下的犬患治理困局，面對接連噬人、危及民生安全的失控惡犬，全港社會必須摒棄無底線的動物同情，堅定立場、果斷行動，痛打噬人惡犬、嚴治犬患亂象，守護廣大市民的生命安全。放任惡犬肆虐、縱容失管亂象，便是對無辜生命的漠視，更是對城市安全秩序的踐踏。

撲殺噬人惡犬、嚴格管控高危犬隻有以下前提。首先，肇事犬具備極強的重複性與慣性。動物行為學規律早已證實，但凡動物包括惡犬一旦養成咬人見血的攻擊習性，便會固化暴力本能，形成「咬人無懼、噬人刺激」的認知，後續極大概率會重複實施襲擊行為，且攻擊性會逐次遞增、手段更為兇殘。不失控犬隻的野性一旦釋放、暴力一旦得逞，便很難通過馴化、勸導糾正，若不及時管控處置，必然會持續製造傷亡事件，讓更多無辜市民身陷險境。這是動物野性釋放、狼性返祖的客觀規律，所以國際上對於傷人致死的動物，一概殺無赦，這與所謂的「動物虐待」無關，是保障人身安全與公共秩序的必要舉措。

犬隻集群效應會放大野性危害，加劇安全風險。本次元朗噬人慘劇，便是典型的犬群集群作亂案例。單隻野犬的攻擊性尚且有限，但多數野犬、失管寵物犬會自然集群活動，當其中一隻犬隻發起襲擊、其餘犬隻參與追逐、圍堵、旁觀助勢時，會形成極強的血味認知、野性刺激與群體效應，徹底喚醒犬隻的狩獵與攻擊本能，消解其對人類的畏懼心理，讓整個犬群的狼性全面爆發。此後，該犬群會長期保持高攻擊性，隨時對路過市民、獨行路人發起突襲，成為游走於街頭郊野的「移動安全隱患」。若僅單純處理個別肇事犬隻，而不整治集群亂象、清零高危犬群，終究是治標不治本，新的傷人慘劇遲早會再度上演。

最核心、最根本的原因，是人權必然高於狗權，人的生命必然重於犬的生命，這是現代文明社會不容動搖的核心價值與底線準則。香港長期位列全球最安全的國際大都市之一，市民向來享有穩定、安心的生活環境與人身保障。城市治理的核心終極目標，永遠是保障人的生存權、安全權與發展權，所有公共管理、規則制定、資源配置，都必須以人為本、以民生為先。然而近期連環犬噬人慘劇，讓普通市民連最基本的性命安全都無法保障，行走街頭、日常通勤皆要面對惡犬威脅，人人自危、步步驚心。試問，當市民的生命底線被輕易突破，人身安全毫無保障，所謂的眾生平等、宜居環境、城市文明、亞洲旅遊目的地，又從何談起？

更值得警惕的是，當前香港的流浪野犬、失管高危犬隻數量可能多達上千隻，龐大的犬群長期游走於郊野、村落、街頭、巷陌，無人管控、無人約束，時刻「狗」視耽耽地監視着往來路人，隨時可能發起突襲，安全隱患無處不在。部分動物保護團體一味鼓吹動物平權，毫無底線地包容惡犬傷人行為，質疑執法整治行動，綁架社會輿論、干擾正常執法，進一步加劇了犬患亂象。這種本末倒置、輕人命重犬命的扭曲價值觀，不僅破壞城市治理秩序，更直接威脅市民生命安全。

文明從來不是縱惡息禍，而是守護善、整治亂、護佑人、保住命。面對持續肆虐的犬患、接連上演的人命慘劇，全港必須及時撥亂反正，堅守「人命至上、人權優先」的文明底線。執法部門須持續高壓整治，徹底清零高危失控犬隻，嚴肅追責不當收容、失管失責的動物團體與個人，完善犬隻登記、續期、管控、處置全鏈條監管機制，杜絕超量收容、放任野化的亂象。唯有果斷撲殺噬人惡犬、嚴治犬患積弊，方能掃除城市安全隱憂，還香港市民一個清平安全的生活環境、朗朗乾坤的人居秩序，讓芸芸眾生都能得到最基本、最莊嚴的守護。

作者謝柏梁是香港紫荊書院副校長，上海交通大學中文系、中國戲曲學院戲文系原主任。



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