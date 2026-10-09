來稿｜名古屋亞運港隊再創紀錄　慶功之後要讓奇蹟變成常態

來稿作者：羅浚軒



2026名古屋亞運會大會公布今屆男、女運動員MVP（最有價值運動員），分別為今屆在田徑場上大放異彩的泰國「飛人」布森（Puripol Boonson，又譯普里波爾·汶頌），以及中國游泳新星、年僅13歲的于子迪。2026名古屋亞運會閉幕，香港代表隊以11金19銀24銅、合共54面獎牌，歷史性打入獎牌榜前十（第九位），寫下港隊亞運新紀錄。在光環背後，這不只是一次「破紀錄」的勝利，更是香港體育生態、人才梯隊與社會支持系統共同發酵的結果。同時，也留下值得深思的問題。



從「單點突破」到「全面開花」

當我觀看電視直播時，我看到了香港閉幕禮持旗代表七欖男子隊金牌得主之一李卡度（Cado Lee）為港隊持旗，當何詩蓓、黃澤林、七欖隊等名字一再登上頭條。我深受感動，也感到非常高興，不僅看到了運動員們付出的努力得到了證明，也感受到了香港的雄心壯志和成功，體育的力量融入了全體香港市民，證明了香港的體育實力走向世界。當帆船、武術、賽艇、壁球等項目輪番報捷，我們看見的不只是獎牌數字，而是一個城市對「體育價值」的重新想像。在慶功之後，香港能否把這股「黃金一代」的勢能，轉化為可持續的制度紅利，讓今天的奇蹟，成為明天的常態？

今屆港隊金牌分佈極具代表性，武術（沈曉榆）、游泳（何詩蓓兩金）、賽艇（趙顯臻）、壁球（鄧銘漮／李嘉兒）、帆船（多面青年金牌）、網球（黃澤林）、七人欖球（男子隊三連霸）。這顯示香港不再只靠單一項目或單一明星「carry全隊」，而是出現多項目、多世代的同時爆發。過去，香港體育常被形容為「單點突破」：某一位天才選手、某一支傳統強隊，在特定周期內為港隊扛下大部分光環。當我看到早期中國香港劍擊隨着張家朗於2021年東京奧運及2024年巴黎奧運奪得男子花劍金牌，香港掀起了劍擊熱潮。但今屆亞運的金牌結構，明顯更接近「全面開花」：游泳、七欖、壁球、帆船、賽艇、武術、網球，都有代表站上最高領獎台。這種多元性，意味着香港體育的「抗風險能力」提升:即使某一項目出現低谷，其他項目仍可支撐整體表現。

尤其值得留意的是帆船與青年項目，多面金牌由年輕選手拿下，例如男子青年快速艇29er型（喬澔鏗／普令行）、女子青年快速艇29er型（江芷棋／黃曦慧）、男子青年水翼帆板iQFoil型（黃梓豪）、女子青年水翼帆板iQFoil型（張子悅）。這反映「梯隊銜接」開始見效，年輕一代不再只是「未來希望」，而是已經在亞洲最高舞台證明自己。當「奪金」不再是偶然，而是可被複製的訓練成果與賽事經驗累積，體育政策就更有理由從「資助精英」轉向「投資系統」:包括教練培訓、科學化支援、賽事銜接、學術學習與退役轉型。

「一哥」黃澤林彰顯香港網球統治力

今屆亞運一個最具象徵意義的時刻來自網球。10月3日，香港網球「一哥」黃澤林於名古屋東山公園網球中心出戰男單決賽，直落兩盤以六比二、六比四擊敗中國球手吳易昺，勇奪金牌，成為歷來首位贏得亞運網球男單金牌的香港球手。這面金牌不單為港隊拿下今屆賽事第8金（其後再增至11金），追平上屆杭州亞運的金牌數字，更替黃澤林鎖定2028年洛杉磯奧運男單參賽資格。被列為賽事頭號種子的黃澤林，早前於四強淘汰烏茲別克代表蘇坦諾夫（Khumoyun Sultanov，又譯蘇坦路夫），成為首位躋身亞運網球決賽的香港球手。來到決賽，他硬撼三號種子吳易昺，再進一步改寫香港網球歷史。黃澤林開局迅速進入狀態，首盤雖然初段與對手拉成均勢，但其後把握機會兩度破發，以六比二先拔頭籌。

進入第二盤後，他延續穩定發揮，在第四局更開出四球Ace強勢保發。戰至關鍵的第九局，黃澤林與吳易昺多次打成「刁時」，最終成功破發，隨後在發球勝賽局憑藉刁鑽發球保住優勢，再贏一盤六比四，直落兩盤封王。值得一提的是，黃澤林與吳易昺曾於上屆亞運16強碰頭，當時黃澤林在決勝局「搶七」一度落後一比六之下，連救五個Match Point反勝；今次再於決賽交手，黃澤林則以更具說服力的表現勝出，成功登頂。我很欣賞他所說的，他從不輕視任何失敗。他非常努力、非常認真地練習，力求完美，參與任何體育運動都需要不斷提升自身能力。他的父親也對各部門和機構的支持表示感謝。

黃澤林的金牌，不單是個人生涯的重要里程碑，更是香港網球從「有競爭力」走向「有統治力」的標誌。當一位本地選手能在亞洲最高舞台連續擊敗頂級對手，這意味香港的訓練體系、賽事經驗、心理質素已達到新水平。問題是：我們能否把這股勢能轉化為更廣泛的網球發展動力？例如更多青少年培訓、更多本地賽事、更多國際交流機會？

李卡度的三連霸與生命新旅程

李卡度在本屆亞運具高度象徵意義，他隨隊完成七欖三連霸，並獲選為閉幕禮持旗手，為其「最後一屆亞運」畫上完美句號。他在賽後坦言，金牌亦是送給即將出生兒子的禮物，這份「家庭動力」讓勝利更具人情味，也提醒社會：運動員不是機器，他們的生命周期、傷病管理與生涯規劃，需要更長遠的制度支援。李卡度亦提到希望更多華將加入接班，這句話其實點出香港體育的結構性挑戰：如何在「外援＋本地」的組合中，持續培養本土人才、建立可持續的隊內傳承？

七人欖球的成功，很大程度建立在高度職業化的聯賽、穩定的贊助、以及與國際賽事的緊密接軌。但若要讓這模式「可複製」，就必須回答幾個問題：其他項目能否吸引足夠資源？年輕球員是否有清晰的上升通道？退役後是否有足夠的職業選擇？從某種意義上，李卡度的「最後一屆」是一個分水嶺：他代表的是港隊七欖從崛起到稱霸的一代，而下一代能否在沒有「超級巨星」的情況下仍保持競爭力，將是真正的考驗。

獎牌榜前十以後要讓奇蹟成常態

香港以人口與資源規模而言，打入亞運獎牌榜前十，絕非「運氣」二字可概括。它說明當訓練條件、賽事機會、心理支援與媒體敘事同步改善，小城市也能在亞洲舞台發出強音。從宏觀角度看，今屆亞運獎牌榜前三仍由中、日、韓壟斷，中國以169金繼續稱霸。在這樣的格局下，香港能躋身前十，代表其在人均獎牌效率上已屬亞洲頂尖。這對於一個土地有限、資源相對緊張的城市而言，尤為難得。但也要清醒：獎牌是結果，不是政策本身。若只以「金牌數」作為唯一KPI，容易忽略基層參與、學校體育、社區設施、傷健共融等更根本的指標。真正的「體育強項」，是讓香港居民全運動、有路徑發展。換言之，獎牌榜前十不應是終點，而是重新定義「體育成功」的起點。

今屆亞運期間，港隊表現成為本地媒體焦點，從頭條新聞到社交媒體討論，體育再度成為凝聚社會的載體。當何詩蓓再度刷新個人與港隊紀錄，當七欖隊奪金，當年輕帆船選手首次站上亞運最高領獎台，當黃澤林改寫網球歷史，這些故事不只是「體育新聞」，更是「城市故事」。更健康的媒體敘事，應是把焦點從「一次性勝利」轉向「可持續成功」：例如教練如何培養年輕選手、科學化訓練如何提升表現、學校與社區如何提供基礎支援。此外，體育明星的「公共角色」亦值得探討。何詩蓓、李卡度、黃澤林等名字，已不只是運動員，更是年輕人的榜樣、城市形象的代言人。社會能否為他們提供更多平台，讓他們在退役前後都能持續發揮影響力？例如參與青少年培訓、政策諮詢、社區推廣等，讓「體育資本」轉化為更廣泛的社會資本。

慶功之後，更關鍵的是把「黃金一代」的勢能轉化為制度紅利。幾個方向值得社會討論：青年金牌湧現，是否代表教練系統與選拔機制奏效？如何避免「斷層」再現？這涉及教練培訓的長期投資、國際交流的機會、以及對教練職業發展的尊重。若教練只是「兼職角色」，很難期望他們能全心投入長期人才培養。運動科學、傷病預防、心理輔導是否成為常態支援，而非大賽前的「臨時加碼」？今屆港隊在多項目取得突破，背後必有更系統化的支援團隊。問題是：這些資源能否常態化？能否惠及更多項目、更多層級的運動員？運動員的學業與職業銜接如何更順暢？能否建立更清晰的雙軌發展路徑？李卡度在賽後提到家庭與未來規劃，反映運動員同樣面對人生轉折。

社會能否提供更多教育、培訓、就業支援，讓他們在退役後仍能發揮所長？獎牌光環能否回流到學校體育與社區聯賽，讓更多孩子「看得見、做得到」？當年輕人在電視上看到同齡人奪金，他們是否也有機會在學校或社區接觸相同項目？這涉及設施分佈、教練資源、賽事體系等基礎建設。黃澤林的成功，能否激勵更多青少年拿起網球拍？帆船年輕選手的突破，能否推動更多學校引入相關課程？今屆金牌分佈多元，但是否代表資源分配已足夠公平？某些項目可能因「奪金潛力」而獲得更多資助，其他項目則相對邊緣化。如何在「精英投資」與「普及發展」之間取得平衡，是政策制定者必須面對的難題。

當體育成為社會投資便超越獎牌價值

香港行政長官李家超讚揚運動員在賽場上奮勇拼搏、堅毅不屈，認為是香港精神的最佳體現。他又指，中國香港運動員在本屆亞運再次取得佳績，反映政府的政策和資源投入方向正確。他又感謝香港體育學院、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、各體育總會、教練和醫療團隊長期以來對運動員的大力支援和用心栽培。

從社會工作與公共政策的角度看，體育不應只被視為「競賽」或「娛樂」，而是一種社會投資。它能促進青少年發展、增強社區凝聚力、改善公共健康、甚至提升城市形象。今屆亞運的成功，正是一個契機，讓社會重新思考體育的多重價值。例如，年輕帆船選手的成功，能否推動更多學校引入相關課程？七欖隊的三連霸，能否吸引更多企業贊助本地聯賽？何詩蓓的持續突破，能否激勵更多女孩參與游泳或其他運動？黃澤林的金牌，能否帶動更多青少年網球培訓計劃？這些問題的答案，將決定今屆亞運的遺產能否真正「落地」。

未來可善用一流設施合辦國際賽事

香港體育文化需要「盛事」與「日常」互補。單靠一兩場大賽難以維持長期熱度。今年7月在啟德體育園舉行的國際足球盛會，邀請拜仁慕尼黑、曼城、車路士、國際米蘭、祖雲達斯及阿士東維拉等歐洲勁旅訪港，為球迷帶來難忘體驗。不同的公眾人物表示提出香港聯同粵港澳大灣區，善用香港大球場和啟德體育園等一流設施，具備申辦亞運會、奧運會以至足球世界盃的實力與潛力。我們需要深入思考：舉辦大型活動的目的何在？是促進經濟發展、推動文化融合、提升全球競爭力，還是展現大灣區軟硬體綜合實力？這些大型盛事不僅能帶動旅遊、酒店、餐飲及零售業，更能成為凝聚社區、傳承文化的平台。

亞運閉幕，但香港體育的故事剛進入新篇章。李卡度的持旗、何詩蓓的金牌、七欖的三連霸、年輕帆船選手的突破、黃澤林的網球歷史:這些都是「黃金一代」的印記。但真正的成功，不是讓這一代成為「絕後」的傳奇，而是讓下一代有條件、有機會、有系統地超越他們。香港已經證明，小城市也能在亞洲體育舞台發光。下一步，是讓這光芒不只照亮領獎台，更照亮每一個想運動、想追夢的人。這才是亞運遺產的真正意義。

下屆多哈亞運見!

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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