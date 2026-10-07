立法會議員．陳克勤｜緊扣龐大需求　攜手灣區共建綠色能源產業鏈

來稿作者：陳克勤議員



特區政府首份《五年規劃》及新一份施政報告，為香港航運業的綠色轉型描繪了一幅清晰而務實的藍圖。當中最引人注目的，莫過於「綠色能源走廊」的構想，以香港為加注及貿易樞紐，連接華南地區的綠色燃料生產基地，服務全球船舶。這份藍圖的可貴之處，在於指標具體：2030年香港註冊船舶使用綠色船用燃料的比例達7%、葵青貨櫃碼頭碳排放較2021年降低30%、建立五條「綠色能源走廊」。有目標，有時限，有實績，絕非紙上談兵。



立法會議員陳克勤。（立法會）

需求為本 合規造就穩定市場

早前，本港首次進行綠色甲醇加注，所用綠醇正是來自湛江的生產基地。「湛江生產、香港加注、服務全球」由概念變為現實，證明規劃中的供應鏈模式切實可行。政府同時就青衣南用地發展綠色船用燃料貯存設施邀請業界提交意向書，收到七份來自本地、內地及海外公司的建議書。市場反應之熱烈，說明業界早已嗅到商機。

而需求從何而來，答案是業界必須符合的國際能源環保合規要求。國際海事組織的減排框架、歐盟的碳排放交易體系和燃料法規，正把航運脫碳由選擇題變成必答題。全球數以萬計的遠洋船舶，日後要麼使用綠色燃料，要麼支付高昂的碳成本。香港是全球領先的船舶註冊地和轉口港，每年到港船舶無數，加注需求源源不絕。合規驅動的市場，是最穩定、最可預測的市場。香港只要做好加注、貿易、認證、金融結算等自身具備優勢的環節，便能在這條新賽道上佔據穩固的位置。

海空並舉 經驗可以複製

同樣的道理，也適用於航空業。可持續航空燃料（SAF）面對國際民航組織和各地法規的強制摻混要求，需求增長已成定局。在《五年規劃》中，政府亦訂立機場應用SAF的目標，同時鼓勵大灣區企業合作，引導產業鏈從原料、生產、提煉到加注逐步成形。香港國際機場航班密度高、國際航線多，正是應用SAF的理想場景。航運「綠色能源走廊」的經驗，大可複製到空運，大灣區內地城市負責規模化生產，香港負責加注應用、國際貿易和碳信用認證。海空並舉，一條完整的綠色燃料產業鏈便有了雛形。

串聯綠電 走廊格局可以更大

更進一步看，「綠色能源走廊」的格局還可以更大。粵東地區海上風電資源豐富，綠電潛力巨大，但本地消納能力有限。怎樣用好這些清潔能源，值得認真規劃。香港正大力發展人工智能和數字經濟，數據中心對綠電的需求與日俱增；而綠電又是製備綠氫、綠醇、SAF的上游原料，與航運空運的燃料供應鏈環環相扣。若以需求為導向統籌布局，把粵東的風電、華南的生產基地、香港的加注貿易平台連接起來，「綠色能源走廊」便不止於航運，而是涵蓋空運、航運、電力乃至人工智能產業的區域綠色經濟網絡。

標準引領 用好國際合規優勢

除了燃料本身，還有一環同樣關鍵，就是綠色燃料的「身份證明」。國際市場對綠醇、SAF的要求，不只看產品，還看從原料、生產、運輸到加注的全生命週期碳足跡，必須經過國際認可的認證和核查，才能進入歐美市場、兌現碳信用。這恰恰是香港的強項。香港奉行與國際接軌的普通法制度，檢測認證、審計核查等專業服務具備國際聲譽，在國際標準合規方面享有天然的准入優勢。

因此，香港可依託大灣區的生產場景和自身的國際網絡，牽頭建立綠色能源全生命週期認證的「灣區標準」，與國際規則對接互認，讓灣區生產的綠醇、綠電、SAF一出廠便獲得全球通行證。灣區標準成熟之後，更可上升為國家標準，助力中國標準走向國際。屆時香港在產業鏈中的角色，便不只是加注和貿易，更是規則的制定者和認證的發放者。

要實現這幅藍圖，關鍵是發揮香港的獨特優勢。香港的價值不在土地和產能，而在制度、金融、專業服務和國際聯繫。綠色燃料的定價、交易、碳認證、綠色金融、海事法律和仲裁，這些環節正是香港作為國際金融、航運中心的看家本領。政府提出建設綠色船用燃料加注和貿易中心，方向正確，接下來要加快規則對接、標準制定和人才配套，讓走廊上的每個節點都能高效運轉。

《五年規劃》已經開局。把湛江的綠醇、東莞的SAF、粵東的風電匯聚香江、落地應用，再推向國際市場，是構建可落地、可複製、可延伸的新能源產業鏈的關鍵一步。只要堅持以需求為導向，以制度優勢為支撐，以區域協作為路徑，「綠色能源走廊」定能成為香港經濟轉型的新引擎，也為國家的「雙碳」目標貢獻香港力量。

作者陳克勤是第八屆立法會新界東北地方選區議員、民建聯主席。



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