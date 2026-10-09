來稿｜從算力基建到千行百業——「AI治港」的突圍與落地

來稿作者：龍子明



香港創新科技及工業局局長孫東在立法會簡報，把香港首個五年規劃裡的AI主軸講得很清楚：不是再把人工智能當成創科圈的熱詞，而是把它放進產業、基建、中小企業、市民素養和公營服務五條線裡同步推。方向值得肯定，甚至可以說是香港少有的一次把「AI治港」從願景拉到施工表。但真正決定這套規劃能不能落地，不在「36倍算力」夠不夠震撼，而在接下來幾年，政府能不能把底座、場景、人和問責機制串起來。



沙嶺不只是機房更是產業基底

沙嶺資料園區已動工，2032年或之前提供每秒18萬千萬億次浮點運算，相當於目前香港算力36倍，首三年累計投資不少於238億港元。這個數字的意義，不在於炫技，而在於香港終於有資格談「AI產業」而不是只談「AI應用」。

過去香港做創科，常被詬病「科研強、產業弱」，大學出論文，創科公司出海，但中間轉化、算力、資料、製造都不在本地。沙嶺若只建成一個高端資料中心，那是地產邏輯；若它能接住河套的科研資料、接住金融和醫療的行業模型訓練、接住大灣區跨境資料流通的合規試驗，那才叫產業底座。

更值得留意的是專案推進方式。沙嶺改用「雙信封制」，非價格因素佔七成，重點看算力規模、投資、經濟產出、產業帶動，而不是價高者得；中標後當月拿地、當月動工，政府專班前置協調。這說明香港不是不會快，而是過去常把快和亂等同起來。只要法定程序不省、產業指標前置，北部都會區是可以跑出「香港新速度」的。

但底座也有隱憂，238億是首三年投資規模，不是總盤子；36倍是2032年目標，中間還要經歷部分投用、滿載、需求爬坡。最怕的是算力建好，卻沒人用、用不起、不敢用。所以沙嶺旁邊必須同步解決三件事：電價和綠電供給、資料跨境合規通道、面向中小企和科研機構的算力分級收費。否則大廠用滿，初創靠邊，香港又變成「有超級基建、無中層生態」

AI+關鍵不是喊口號是找場景

五年規劃寫得很全，金融、醫療、教育、城市治理、執法、防災、交通都列進去了。這是對的，AI不能只停在聊天機器人和PPT。但「賦能千行百業」最難的從來不是技術，是公營部門和大企業願不願意把真實資料、真實流程、真實權責交出來。

醫療是最好突破口，香港公立醫院系統集中、資料品質高、臨床標準嚴，做智慧醫院和醫學大模型有天然優勢。但醫療也最怕「試點很多、落地很少。」如果只在某幾家醫院做演示，不打通化驗、影像、排程、用藥、出院跟進的端到端流程，AI就是錦上添花。

金融是香港強項，但金融機構本身不缺AI預算，缺的是監管沙箱、跨境資料合規、反詐騙深偽識別這些公共品。政府該做的不是教銀行用模型，而是把詐騙內容下架、深偽刑法規管、跨境資料標準合同這些規則先立起來。

城市治理這塊，1823熱線的改革反而是最實在的AI+政務樣本。1823熱線年均服務量達751萬次，日均超2萬次，本身就是一座民生資料金礦。過去它強在「不踢皮球」，現在如果只用AI做語音轉寫和分流，提升有限；真正有價值的是用重複個案識別、趨勢儀錶板、跨部門異常預警，把「市民投訴」變成「政府預判。」比如某區連續收到棄置傢俬、水浸、路燈故障的疊加投訴，系統應能在颱風前或工程出問題前亮紅燈。

所以AI+的評審標準要換，不看開了多少會、接了多少模型，只看三個問題——流程有沒有重排、人手有沒有釋放到高價值崗位、市民等的時間有沒有縮短。

香港這次不是追風口是補欠帳

回看孫東這番話，最值得肯定的不是數字龐大，而是系統感。算力底座、產業場景、中小企資助、市民素養、公營服務、管治框架一起講，不再是創科局自己玩模型。

但也要老實說，五年規劃最怕變成五年後回頭看，全是大項目、少中型企業、沒有市民體感。」所以接下來驗收標準要樸素，沙嶺部分投用後，本地初創和大學能不能用到平價算力，還是只接大客戶；中小企拿資助後，六個月後還在用嗎？省了幾個工時？市民學完AI課程，會不會分辨深偽、敢不敢用政府電子服務；打1823，能不能追蹤、能不能限時答、重複問題是不是少了；政府自己先用AI把審批、答查詢、監察工地、分析投訴做快，讓公務員和市民都省時間。

AI不是香港的裝飾品，是香港補產業短板、補公營效率、補人口老化的工具。底座已經動土，熱線和市民教育也已經開頭，現在比的是執行耐性。能把「36倍算力」變成茶餐廳少排一小時班、長者少跑一趟政府、跨部門投訴不用罵三次，香港的AI規劃才叫真落地。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠主席。



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