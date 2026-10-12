立法會議員．方國珊｜讓智慧旅遊走進西貢：從地圖中看見香港魅力

來稿作者：方國珊議員



政府近日推出一系列智慧旅遊措施：透過人工智能和「Discover Hong Kong」平台合作改善旅客規劃行程的體驗，並通過「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」撥款7,000萬元支援旅行社進行科技升級。若僅將這些措施理解為方便旅客尋找路線，未免低估其作用。更重要的是，科技能否重新整合香港分散於各區的旅遊資源，使地區特色轉化為旅客看得見，並且真正能夠體驗的產品。



對西貢和將軍澳而言，這正是一個讓香港旅遊版圖進一步向東拓展的機會。



立法會議員方國珊。（湯致遠攝/資料圖片）

西貢擁有香港獨特的山海景觀，從西貢碼頭出發，可以連接橋咀洲、破邊洲、萬宜水庫東壩及香港聯合國教科文組織世界地質公園等自然景觀；鹽田梓等地方則保留獨特的歷史文化。這些元素放在一起，並不是一個個孤立的景點，而是可以由點到面，從而塑造成具有香港特色的「山海文化旅遊品牌」。

問題在於，如何讓海外旅客知道？前往各旅遊景點的交通配套是否跟得上發展步伐？

事實上，政府過去已在西貢旅遊業投入不少資源。以地質公園為例，漁護署於2024-25年度用於地質公園的推廣、保育及教育的工作的開支約為1,900萬元，其中包括推廣西貢海藝術節、翻新火山探知館等工作。政府亦逐步改善偏遠地區的碼頭及海上交通設施，涵蓋全港23個公共碼頭，反映當局已經意識到旅遊景點要吸引更多旅客，交通及基礎設施必須同步跟上。

不過，西貢的景點與交通之間仍有一些「接不上」的地方。以鹹田灣為例，營地附近目前沒有設置登岸設施，旅客抵達後登岸仍不方便。

這些細節看似只是小問題，實際上卻直接影響旅客的體驗。當政府透過智慧旅遊平台把海島、地質公園、海岸公園等推薦給更多本地、外地旅客時，交通、登岸等「最後一段路」必須同步改善，否則推廣做得越成功，景點承受的壓力反而可能越大。

這正是智慧旅遊可發揮作用的地方，讓其成為真正整合旅遊資源的工具。未來旅客透過旅遊平台規劃香港行程時，系統可按照逗留時間、興趣、交通方式及旅遊習慣，主動把西貢及將軍澳納入行程，並向旅客推送與其興趣相關的旅遊資訊。例如喜歡自然及地質景觀的旅客，可以推薦萬宜水庫東壩、破邊洲及地質公園；喜歡海島體驗的，可以安排橋咀洲等路線；對歷史文化有興趣的旅客，則可以體驗鹽田梓及西貢社區特色。

今次國慶黃金周有將近141萬內地旅客訪港，反映香港旅遊市場持續保持強競爭力。而破邊洲試行預約制度，正好讓我們看到智慧旅遊另一個重點—管控客流。根據筆者現場所見，遊客人數較平日明顯增加，而預約人士中訪港旅客佔相當高比例，反映西貢自然景觀已成為旅客來港的重要選擇。政府未來可以進一步利用實時人流、交通及天氣數據，讓旅客在出發前知道景點的繁忙程度，甚至獲推薦其他合適路線，做到主動分流；亦建議實行按金或收費制度。這不但可以提升旅遊體驗，亦有助保護西貢珍貴的自然及地質景觀。

政府提供的7,000萬元旅行社科技升級撥款，正好可以成為把上述構想落地的重要一環。但撥款只是起點，業界能否善用資源才是關鍵。旅行社可嘗試把交通、餐飲和文化體驗整合為產品，讓旅客一站式了解、預約和消費，而非抵港後才臨時搜尋。

將軍澳亦可以在其中扮演重要角色。將軍澳擁有完善的城市配套、海濱景觀及交通網絡，可以成為連接市區與西貢自然景觀的入口。透過智慧旅遊平台，把將軍澳、西貢市中心及周邊海島串聯起來，讓旅客除了欣賞山海風光，亦可以走進西貢社區，從一份菠蘿包或海南雞飯中體驗到富有本地生活特色的茶餐廳文化。如此一來，旅遊體驗便不再局限於個別景點，而是由城市延伸至社區，再走向山海。讓旅客不再認為西貢只是香港旅程以外的額外一站，而是整個香港旅遊體驗不可或缺的一部分。

筆者認為，政府可以進一步考慮以西貢、將軍澳作為智慧旅遊示範區，結合人工智能、數碼地圖、旅行社科技升級、交通資訊及生態保育，打造香港獨有的「山海智慧旅遊品牌」。尤其政府正以牛尾海作為「美麗海灣」建設的重要部分，生態保育和智慧旅遊可以結合運作。既然政府已投入資源推動旅遊科技升級，就應把握這個契機，讓科技真正走進社區，讓西貢和將軍澳的山海、文化與人情，透過智慧旅遊走向世界，成為香港旅遊業更具特色的新名片。

作者方國珊是第八屆立法會地方選區（新界東南）議員、西貢區議員、工程師。



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