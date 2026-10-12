來稿｜賴清德大談「珍視和平」　實則暴露「台獨」本質

來稿作者：楊華勇



台灣賴清德10月10日的所謂「雙十」講話，表面換上了「珍視和平」「願意對話」「增加防務是為了嚇阻戰爭」的軟殼，內裏還是那顆「務實台獨工作者」的核心。不喊「台獨」兩個字，不等於不是「台獨」；把「台灣」說幾十次，也不等於台灣就成了國家。話術越精緻，越說明他知道自己走在絕路上，想用修辭續命。國防部新聞發言人說得直白：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，這才是真正的台海現狀。賴清德顛倒是非、渲染所謂「大陸軍事威脅」、煽動兩岸對立對抗，妄圖「以武謀獨」「倚外謀獨」，再次暴露其「台灣之禍」「和平之災」的本質。這是「務實台獨工作者」的本色表演，罔顧事實、誤導民眾、用心叵測。



不提台獨才是更陰險的台獨

賴清德這趟講話的高明之處，也是危險之處，在於他學會了閉口不談「獨立」，改用「現狀」「自由」「民主」「尊嚴」做包裝。他說願在對等、尊嚴基礎上對話，聽起來像伸手。但兩岸對話從來不是沒有地基的空中樓閣。堅持一個中國原則和「九二共識」、反對「台獨」，是真正能坐下來談的前提。繞開這個前提談「對等尊嚴」，不是要對話，是要「偷渡」——把「兩岸互不隸屬」塞進「交流」的口袋裏，把分裂主張藏進「和平」的修辭中。

他說增加防務投資不是挑釁，是嚇阻戰爭。可嚇阻的對象是誰？是自己的同胞，是歷史上、法理上、血緣上同屬一個中國的大陸。把島內資源傾注進軍備，把社會動員包裝成「全社會防衛韌性」，把街頭、校園、社區都捲進戰時邏輯，這不是保衛和平，是把老百姓綁上「台獨」戰車。

他說珍視和平，卻把大陸說成「企圖以武力改變現狀的侵略者」。真正的台海現狀只有一個：台灣是中國的一部分。妄稱大陸改變現狀，本身就是用「台獨」謬論篡改現狀，再拿被篡改的現狀當藉口，去煽動對立、抬高軍費、貼靠外力。這套迴圈話術並不新鮮，只是這回裹了層更厚的糖衣。

「民主對抗威權」是最大的虛假敘事。賴清德講話裏最該警惕的，不是哪一句刺耳，而是整套框架的偷換：把兩岸之間的統一與分裂問題，硬拗成「民主對抗威權」的陣營問題。賴清德回避了對兩岸關係路線和政策的完整闡述，把國家內部事務扭曲為全球民主威權對抗，借此把民進黨自身的謀「獨」跟所謂「反威權擴張」、全球秩序綁定起來。

「台獨」是以台灣未來為代價

「台獨」不是抽象口號，是實打實的民脂民膏。民進黨當局為一黨之私大搞謀「獨」拒統、媚外輸誠，強推所謂「全民皆兵」「全台戰場」，把台灣老百姓綁上「台獨」戰車，破壞台海穩定、犧牲台灣未來。島內不是沒人看穿。民眾黨主席黃國昌直言失望，說賴用滿滿口號和華麗辭藻掩飾真正問題。

5月20日前後島內民調顯示，逾半數民眾對賴未來沒信心，施政不滿意高於滿意。這些不是大陸口徑，是台灣社會自己的反應。賴清德的問題，不在於他說話不好聽，而在於他執政兩年，民生沒托住，把兩岸關係往懸崖推。

賴清德把解放軍在台島周邊常態演訓說成「施壓改變現狀」，這是倒果為因。真正的現狀是：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。動搖這個現狀的，不是解放軍繞島，是「台獨」勢力天天在話語裏挖根、在政策上切香腸、在軍事上綁外力、在國際上偷國家身份。解放軍位台島周邊常態開展演訓，就是震懾「台獨」妄動和外來干涉圖謀，維護台灣民眾的安全福祉，天經地義、無可厚非。

改變修辭擋不住統一大勢

賴清德這版講話比早年喊口號的台獨更滑、更隱蔽，但改變不了三件事。

一是法理與歷史不站他這邊。台灣自古屬中國，光復有據，二戰檔案有法理，一個中國原則是國際社會普遍共識。不是他說「國家」兩次就是國家，說「現狀」兩次就改了現狀。二是實力與意志不站他這邊。大陸捍衛國家主權和領土完整的決心不是標語，是能力、是部署、是常態化控局。「螳臂當車、以卵擊石」聽着硬，卻是物理定律：拿血汗錢買來的武器堆不出主權，靠外部勢力貼不出國家身份。三是民心不站他這邊。要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞共同底色。賴清德把「自由」和「兩岸和平」對立起來，把交流說成矮化，把對抗說成尊嚴，是把台灣鎖進孤立艙。時間久了，連基本支持者都會問：你給我的是保護，還是人質感？

祖國統一不是威脅，是出路。對台灣同胞來說，統一意味着不必再被綁上戰車，不必再看軍火商臉色，不必再把後代送去填地緣博弈的壕溝。大陸一側已經把話講到盡頭：堅持一個中國原則和「九二共識」，廣泛團結台灣各界同胞，深化交流合作，推動和平發展、融合發展，推進統一大業和民族復興。這是陽關道，不是獨木橋。賴清德偏要走以武謀獨、倚外謀獨的暗巷，那就別怪前面是牆。

賴清德以「山巔之城」為題，刻意借西方政治宗教意象自我加冕，擺出被圍困的聖城姿態。但台灣不是誰的應許之地，更不是拿來獻祭給外部霸權的堡壘。它是中國領土，是兩岸同胞的家，是漁民、果農、護士、工程師、學生、老兵和年輕人的生活現場。

把家變成堡壘的，不是大陸，是「台獨」；把鄰居變成敵人的，不是交流，是謀獨；把和平變成奢侈品的，不是統一，是以武謀獨。賴清德可以繼續換詞：不提獨立，改說尊嚴；不提謀獨，改說韌性；不提抗中，改說民主。但換皮換不了命。「務實台獨工作者」的本色，每次講話都會漏出來；包裝再厚，也擋不住統一大勢透光進來。

留給賴清德的選擇其實只剩兩個：要麼繼續把台灣往兵凶戰危裏推，陪着自己那套台獨執念一起沉；要麼承認真正的現狀，把「台獨」戰車鬆開，讓台灣回到兩岸一家、和平發展、共護家園的路上。前者是死路，後者才是活路。歷史不負責等他想通，但台灣同胞沒必要陪他走到最後一刻。認清「台灣之禍」的本體，拒絕被綁上戰車，才是這片土地真正的韌性。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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