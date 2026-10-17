來稿｜長者流感重症死亡率近八成：疫苗政策應走向「精準送達」

來稿作者：羅浚軒



本港流感活躍程度持續處於高水平。截至10月7日，全港錄得770宗嚴重流感個案，其中超過八成為65歲或以上長者；在長者個案中，更有約77%死亡。專家指出，長者若同時患有心血管疾病、糖尿病或癌症，感染流感後原有疾病可能急劇惡化，例如心血管疾病患者確診流感後一周內，急性心肌梗塞風險可上升6至17倍，中風風險亦增加約8至10倍。這些數字提醒我們，流感不應被視為一般的「傷風感冒」。對高危長者而言，流感是一種可誘發全身炎症、加重慢性病、導致住院甚至死亡的疾病。因此，接種疫苗不僅是個人健康選擇，更是慢性疾病管理與基層醫療的重要一環。政府亦應把疫苗接種納入長者健康管理、「慢病共治」及社區照顧的常規安排，而非只在流感季節作短期宣傳。



重組流感疫苗抗原高保護期長

在疫苗選擇方面，專家建議長者及高危人士考慮重組流感疫苗。香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅表示，與傳統滅活疫苗相比，重組疫苗的抗原量高出約三倍，可產生較高抗體水平；一般滅活疫苗的保護力約維持6個月，重組疫苗則可維持約一年，對需要跨越冬季及夏季流感高峰的長者更具意義。

此外，重組疫苗製造過程不使用雞蛋，亦適合對雞蛋嚴重過敏者。目前本港提供滅活、減活及重組三類流感疫苗，三者的適用年齡、接種方式及禁忌症各有不同；噴鼻式減活疫苗不適用於長者，重組疫苗亦有其適用條件。 若缺乏清晰的公共資訊、基層醫護解說及可負擔的接種渠道，長者和照顧者很容易在資訊不對稱下延誤接種。

針對脆弱群組須加強主動出擊

政府已透過疫苗資助計劃、學校外展、院舍防疫注射、醫健通電子同意書及擴大醫生採購先導計劃等措施提升接種便利。為方便市民接種，政府今年繼續開放全部29間衞生署母嬰健康院給所有6個月至2歲以下的合資格幼童接種；基層醫療署轄下的地區康健中心和地區康健站及其服務點亦將接種地點由25個增加至45個；醫院管理局的76間家庭醫學診所及38間公立醫院亦會提供服務。

這些措施方向正確，但仍須針對最脆弱群組加強「主動出擊」：包括為行動不便、獨居、低收入及院舍長者提供外展接種；透過長者中心、關愛隊、地區康健站及家庭醫生主動提醒；並公開不同疫苗的可及性、資助安排與接種地點，減少資訊門檻。

建立以長者為中心的預防策略

流感季節尚未過去，長者重症與死亡的風險仍然真實存在。香港需要的不是單純呼籲市民「盡快接種」，而是一套以長者為中心、結合基層醫療、社區網絡與疫苗供應的預防策略。

只有讓疫苗從「可選擇」變成「易取得、有人跟進、適合高危群組」，才能真正降低重症、住院與死亡，守住公共衞生防線。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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