帶．路共享｜從西營盤到柬埔寨　用善意為世界帶來一點改變

帶．路共享｜蔡宛諺



每天沿着西營盤蜿蜒的斜坡緩緩而上，穿過充滿歷史痕跡的街道，在舊香港的獨特韻味與現代社區活力交織之間，我走進醫院道4號，展開一天在共享基金會全球總部的工作。今年暑假，我有幸成為基金會的一員，在兩個月的實習旅程中，不但接觸到人道救援工作的另一面，更重新認識了「善意」如何從香港出發，走向世界。



幕後工作是前線救援的支撐

過往提起人道救援，我總會聯想到遠方的貧困地區：醫療隊奔走偏鄉、救援人員派發物資、志願者安撫受災群眾。前線工作的確令人敬佩，也容易成為大眾關注的焦點。然而，這段實習經歷讓我深深體會到，每一次成功的人道救援背後，都離不開許多默默耕耘的幕後工作。原來，那些看似平凡的文書、行政和統籌工作，正是支撐前線救援的重要力量。

實習期間，我有機會擔任基金會「小蝌蚪計劃」的小領隊，帶領年紀較輕的實習生共同完成項目。最令我難忘的是帶領團隊設計基金會總部的電子資訊屏幕，由於團隊在八月才正式搬入新總部，我們製作的內容涵蓋火警逃生路線、總部資訊以至附近的「餐廳圖鑑」，藉此協助同事快速適應新環境。

過程中，我學習到團隊合作的真諦。每個人長處不同，身為領隊需要發掘成員優勢、分工互補。我們也會主動向年紀較輕的實習生分享Excel、PowerPoint等基礎工作技巧，希望將自己所學傳承下去。這段實習不僅是技能的提升，更是心態上的充實與成長。

跨部門輪轉體會人道工作多元面貌

除了參與項目工作，我亦有機會接觸基金會不同部門的日常運作。在行政部門期間，我協助更新物資清單、工時核對、整理講座逐字稿，以及統籌宿舍物資和床位安排。這些工作或許看起來瑣碎，卻讓我明白到，機構要順利運作，往往正是依靠這些容易被忽略的細節。

後來轉到傳訊及社區部門，我則接觸到另一種截然不同的工作模式。我嘗試撰寫專欄文章、協助籌備媒體訪問、整理部門訪談紀錄，學習如何把前線故事和同事們的觀察，透過文字和內容傳遞給公眾。過程中，我逐漸明白，人道工作不僅是提供援助，更重要的是讓更多人理解其價值與意義。

從團隊協作體悟人道救援真諦

工作以外，與一眾實習生共同度過的時光，同樣令人難忘。我們一起參加有關公共衞生、流行病學及統計學的培訓課程，在討論與交流中拓闊視野；也曾走訪西營盤及中環舊區，探索社區歷史與公共衞生發展之間的聯繫。從團隊午餐到課堂分享，這些經歷讓我認識來自不同背景的夥伴，也學會聆聽不同聲音、尊重不同想法。原來，團隊建設不只是活動本身，更是在相處之中學習合作與成長。

回顧整個實習旅程，一項又一項工作任務讓我深刻體會到，人道救援從來不是單靠某一個部門或某一群前線人員便能完成的工作。當大眾看見海外項目的成果時，背後其實還有無數次溝通協調、資料整理、物資準備和行程規劃。

七月底隨團前往柬埔寨參與人道救援工作，無疑是我最珍貴、最難忘的回憶。然而，在踏上旅程之前，我早已參與總部的物資整理、核對及行程籌備工作。正因如此，我更加真切感受到，救援工作其實從籌備的一刻便已經開始，而每一次成功的出發，都凝聚着無數人的付出與努力。

這段特別的實習經歷讓我明白，最動人的善意往往並不耀眼，而是藏在一件件看似微不足道的小事之中。無論身處香港，還是遠赴海外；無論站在前線，還是在幕後支援，只要懷着一顆真誠而熱忱的心，認真做好手上的每一件事，我們都可以成為人道工作的參與者，為世界帶來一點溫暖、一點改變。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「共享」和「民心相通」的精神。目前的旗艦項目「消除白內障致盲項目」，以全面消除白內障致盲的積壓病例為目標，為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術，並逐步由直接服務轉向「賦能」模式，透過提供流動手術設備及專業培訓，提升當地醫護能力，目前正在烏茲別克斯坦建立項目。另積極在各項目國及其大型基建項目中推動蟲媒傳染病防控工作。其他重點工作包括在東帝汶開展的「直接飲用水項目」，以及於不同項目國進行災難應對準備管理和人道救援人才培養方面的發展。

作者蔡宛諺是共享基金會實習生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

