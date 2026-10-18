來稿｜當做簡報都由AI代勞，簡報課還能教甚麼？

來稿作者：鐘國晉



今天，只要把一段文字交給AI，很快就能得到一份結構完整、配色得體，甚至附有講稿的簡報。過去要花上一個晚上排版、找圖、調字型的工作，現在幾乎可以交給工具處理。這讓我想到一個問題：如果「做簡報」已經可以交給機器協助完成，簡報課還在教甚麼？簡報技巧裏，哪些部分仍需要人親自學會？要回答這個問題，不妨回到一場幾乎沒有投影片，卻成為TEDx經典演講之一的演講。



「黃金圈」將信念化為圖像

2009年，西蒙·斯涅克（Simon Sinek）在TEDxPuget Sound活動上演講。他沒有使用投影片，而是在畫架上畫出三個同心圓，由內而外寫上Why、How、What。這就是後來廣為人知的「黃金圈」。

他的論點很簡單：大多數機構介紹自己時，都是由外往內講，先說做甚麼，再說怎麼做，卻很少說為甚麼；而真正能打動人的機構和領袖，順序恰好相反，先說自己相信甚麼。他以Apple、萊特兄弟和馬丁路德金為例，說明人們追隨的往往不只是產品或計劃，也包括背後的信念。

TED官方介紹以黃金圈和「Why？」概括這場演講的核心，它後來成為TEDx的經典之一，憑藉的並不是精美的視覺設計，而是Sinek把抽象的信念化成一個簡單易懂的圖像，也讓聽眾開始思考：一個機構或領袖，為甚麼值得追隨？即使當年有一份精美的簡報，演講未必因此更好；沒有投影片，也沒有削弱它的感染力。

從黃金圈再思考簡報教育

借用Sinek的黃金圈，我們或許能重新思考AI時代的簡報教育。

過去的簡報課，常把不少時間花在最外層的What：版面怎麼排、圖表怎麼畫、字型怎麼選。中間一層的How，則是結構與技巧：開場怎麼抓住注意力、故事怎麼鋪陳、結尾怎麼收束。

AI首先降低了取得最外層技巧的門檻，排版、配色與圖表都不再需要從零開始摸索。接着，它也開始協助處理中間一層：給它一個主題，它可以整理出「問題、衝突、解決」的講稿架構，甚至建議在哪裏停頓、在哪裏加入故事。

但這不代表這些工作從此不必學，AI生成的版面仍可能不適合內容，講稿也可能流暢卻空泛。工具讓人更快得到一份簡報，卻不會自動保證它值得聽。

如果由外往內看，AI正在降低取得簡報技巧的門檻。於是，更重要的問題逐漸浮現：你為甚麼要講這件事？你相信甚麼？為甚麼聽眾應該在乎？

AI難以代替「現場感」

第一，是值得分享的想法。AI可以把內容整理得井井有條，也能幫忙提出不同角度，但「一份值得聽的簡報」仍需要講者判斷：甚麼問題值得討論，甚麼觀點值得提出。TED長期以「Ideas worth spreading」作為理念；重點不只在傳播技巧，也在於先有值得傳播的想法。Sinek的黃金圈之所以流傳，至少有一部份原因，是它提供了一個容易理解的新角度，而不只是因為他把圖畫得清楚。

第二，是講者與內容之間的關係。AI可以寫出第一人稱的故事，也能模擬真誠的語氣；但聽眾仍會在意，講者是否有經驗支撐自己所說的話，是否真的相信這個觀點，又是否願意為它負責。同一段話，由親身經歷過的人說出來，與由照稿念的人說出來，可能帶給聽眾不同的感受。這份「為甚麼是你來講」的正當性，不是把講稿寫得動人就能取得。

第三，是對現場的判斷與承擔。台下的眼神、笑聲或沉默，可能讓講者改變說明方式；被提問時，也可能需要補充、修正，甚至承認自己不知道。AI可以協助準備問答，卻不能替講者判斷眼前發生了甚麼，也不能代替講者承擔回答的後果。

簡報課應回到觀點教育

如果以上觀察成立，簡報教育的重心或許需要調整。與其把大量時間放在排版和套用結構，不如把更多力氣放回更根本的地方：教人形成自己的觀點，辨認證據是否足以支持觀點，並練習在他人面前清楚說明、接受提問。

對學生而言，這意味着在打開簡報軟件之前，先問自己一句：我真正想說的是甚麼？對老師而言，評分的重點也許可以從「做得漂不漂亮」，逐步轉向「問題看得清不清楚、論點站不站得住腳」。

AI讓製作簡報變得更容易，也讓一件事顯得更重要：上台的人是否知道自己為甚麼要講，並願意為所說的話負責。Sinek用一張圖說明了自己的想法；在AI時代，簡報的形式或許會愈來愈容易生成，但觀點的形成與承擔，仍需要人親自完成。

作者鐘國晉長期關注科技政策、產業結構與決策風險，研究與寫作背景橫跨科技與知識產權相關領域。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

